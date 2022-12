Ohne das richtige „Onboarding“ beim Arbeitgeber scheitert die bKV

15.12.2022 – Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird in Unternehmen zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern genutzt. Diesen bietet sie Mehrwerte wie den Wegfall der Gesundheitsprüfung. Vermittler können einiges tun, um ihre Kunden bei der Umsetzung der bKV zu unterstützen. So sind die Arbeitgeber über wesentliche Punkte der Implementierung zu informieren, wichtige offene Fragen sind zu klären. Ein Gastbeitrag des bKV-Experten Michael Mauksch, After Sales Manager Firmenkunden bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG.

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) kommt immer besser in Schwung. So hatten laut Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Ende 2021 knapp 1,6 Millionen Personen eine betriebliche Kranken- oder Pflegeversicherung.

Michael Mauksch (Bild: privat)

Doch viele Unternehmen haben sich des Themas bKV noch nicht angenommen. Insofern weist die Sparte noch erhebliches Potenzial auf.

Immer mehr Budgettarife auf dem Markt

Immer mehr Versicherer erkennen dies und weiten ihr Engagement aus. So ist mittlerweile eine Reihe von Versicherungs-Gesellschaften mit attraktiven Budgetprodukten am bKV-Markt vertreten.

Bei diesen Produkten erhält der Arbeitnehmer ein Jahresbudget für Gesundheitsleistungen. Der Mitarbeiter profitiert davon und kann aus einem breiten Angebot von Leistungen und Services auswählen. Das Budget reicht von „A“ wie Arzneimittel über „B“ wie Brille bis hin zu „Z“ wie Zahnleistungen.

Für den Mitarbeiter bieten diese Produkte einen besonderen Mehrwert. Sie sind leicht verständlich, in der Praxis gut einzusetzen und somit sofort erlebbar. Der monatliche Beitrag für diese Produkte ist für Arbeitgeber attraktiv. Es sind keine Altersrückstellungen einkalkuliert und die Produkte werden oft zu einheitlichen Beiträgen angeboten.

Emotionale Ansprache zu Mehrwerten der bKV

Die Produkte werden vertrieblich mit einer emotionalen Ansprache und unter Betonung der Mehrwerte positioniert. Dabei stehen die folgenden Aspekte im Fokus:

Wegfall der Gesundheitsprüfung,

sofortige Leistungen ohne Wartzeiten,

umfassende Gesundheitsversorgung oder -vorsorge für die gesamte Belegschaft,

ein breites Paket an Serviceleistungen.

Die damit einhergehende Stärkung der Arbeitgebermarke ist wichtig und auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt um die besten Talente und Mitarbeiter ein wesentliches Kriterium.

Auch die bKV-Produkte selbst haben sich den neuen Rahmenbedingungen angepasst. Bekam der Arbeitnehmer früher noch einen klassischen Versicherungsschein mit Tarifbedingungen, so präsentieren sich heute die Leistungen mit modernen Kommunikationsmitteln. Sogar individuell gestaltete Gesundheitskarten, Webseiten und vieles mehr mit Logo und Grafik des Arbeitgebers sind möglich.

Voraussetzungen für Umsetzung in Unternehmen

Was aber passiert, wenn der Arbeitgeber von den Mehrwerten überzeugt wurde und die betriebliche Krankenversicherung einführen möchte? Meist folgt auf diese Phase hin die Implementierung im Unternehmen selbst. Jetzt kommt es auf die richtigen Schritte an:

Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der bKV im Unternehmen ist ein professionelles Onboarding. Dabei ist der Arbeitgeber über wesentliche Punkte zu informieren, wichtige offene Fragen sind zu klären. Nur so kann eine Implementierung gelingen und die Umsetzung innerhalb der Belegschaft transparent und verwaltungsarm erfolgen.

Beim Onboarding sind die nachfolgend aufgeführten drei Aspekte zu beachten.

Erstens: Steuer-/Arbeitsrecht und Datenschutz

Bei der bKV wird der Arbeitgeber Versicherungsnehmer und zahlt die Beiträge direkt an den Versicherer. Der Arbeitgeber ist über die steuerlichen Regelungen zu informieren. Gegebenenfalls empfiehlt es sich hier, auf die allgemeinen Informationen der Versicherer zurückzugreifen und/oder einen Steuerberater beziehungsweise Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

Grundsätzlich ist zunächst einmal die Frage der Versteuerung zu beantworten (wird beispielweise der monatliche steuer- und sozialversicherungs-freie Sachbezug in Höhe von 50 Euro bereits regelmäßig von einem Großteil der Belegschaft ausgeschöpft?). Je nach Art der Versteuerung ergeben sich unterschiedliche Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Dabei ist auch wichtig, in Erfahrung zu bringen, ob im Unternehmen bereits beispielsweise Sachlohnleistungen vorliegen.

Es ist anzuraten, für die bKV eine verbindliche arbeitsrechtliche Regelung zu treffen. Dies kann zum Beispiel in Form einer Versorgungsordnung geschehen. Aber auch andere vertragliche Regelungen sind möglich.

Für die Einrichtung einer bKV müssen vom Arbeitgeber entsprechende Stammdaten der Arbeitnehmer an den Versicherer übermittelt werden. Dies sind in der Regel: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht und Anschrift. Es empfiehlt sich, diesen Aspekt des Datenschutzes auch zum Beispiel in eine Versorgungsordnung aufzunehmen. Oder ist die Weitergabe der Stammdaten durch den Arbeitgeber bereits im Arbeitsvertrag geregelt?

Zweitens: Administration

Bei einer vom Arbeitgeber finanzierten betrieblichen Krankenversicherung handelt es sich bei den Beiträgen um einen Lohnbestandteil. Dieser ist unter Berücksichtigung von gegebenenfalls anfallenden Steuern und Sozialversicherungen in das jeweilige Lohnbuchhaltungssystem einzupflegen. Zu berücksichtigen ist dabei, ob die Lohnbuchhaltung intern oder extern stattfindet beziehungsweise welches Lohnbuchhaltungs-Programm Anwendung findet.

Neue beziehungsweise ausscheidende Beschäftigte sind dem Versicherer vom Arbeitgeber zu melden. Hier ist mit dem Arbeitgeber zu besprechen, wie die Meldung erfolgen soll. Bietet der Versicherer beispielsweise Lösungen über ein Portal online an oder stellt der Versicherer dem Arbeitgeber in diesem Zusammenhang entsprechende Listen zur Verfügung? Soll die Verwaltung zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherer direkt oder über den Vermittler erfolgen?

Drittens: Organisation und Kommunikation

Damit Serviceleistungen wie eine medizinische Hotline, eine Facharzttermin-Vermittlung oder eine ärztliche Videosprechstunde auch wirklich von der Belegschaft in Anspruch genommen werden, ist darüber entsprechend zu informieren. Gleiches gilt für weitere digitale Services wie zum Beispiel eine App zum Einreichen der Leistungen oder auch ein Arbeitnehmerportal.

Nicht immer sind alle Mitarbeitenden innerhalb der Belegschaft gleichermaßen affin für digitale Services. Sehr oft erfordert die betriebliche Krankenversicherung daher auch ein erweitertes und gegebenenfalls hybrides online und haptisches Kommunikationskonzept, dessen Umsetzung es zu organisieren gilt.

Fazit

Bei der Implementierung einer bKV im Unternehmen gilt es viele Aspekte im Blick zu behalten. Dabei ist es wichtig, frühzeitig alle relevanten Ansprechpartner im Unternehmen zu identifizieren und in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Arbeitsrecht, Datenschutz, Steuern und Sozialabgaben und Lohnbuchhaltung/ Rechnungswesen.

Für die Betriebe muss die betriebliche Zusatzversicherung verbindlich, einfach und verlässlich sein. Und genau hier setzt das Onboarding an, damit die bKV das hält, was sie verspricht: Ein nachhaltiges und soziales Instrument der Personalbindung zu sein.

Michael Mauksch

Der Autor ist bKV-Experte und After Sales Manager Firmenkunden bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG.