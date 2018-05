Niederlage für kleinlichen Versicherer

29.5.2018 – Im Falle eines Totalschadens eines Fahrzeugs muss sich der Geschädigte nicht damit zufriedengeben, dass ihm der gegnerische Kfz-Haftpflichtversicherer nur eine Pauschale für An- und Abmeldekosten erstatten will, wenn diese Kosten konkret nachgewiesen werden. Das hat das Amtsgericht Tostedt mit Urteil vom 12. April 2018 entschieden und sich bei dieser Gelegenheit auch mit anderen strittigen Schadenpositionen befasst (18 C 170/17).

Das Fahrzeug des Klägers hatte bei einem von dem Mitbeklagten verursachten Verkehrsunfall einen Totalschaden erlitten.

Für die Abmeldung seines zerstörten Autos sowie die Anmeldung des Ersatzwagens beauftragte der Kläger einen professionellen Dienst. Dessen Kosten machte er gegenüber dem gegnerischen Versicherer ebenso geltend, wie Kosten für die Anschaffung einer Kombitasche, welche einen Verbandskasten, ein Warndreieck sowie eine Warnweste enthielt.

Pauschale Abwicklung

An den Kosten für die An- und Abmeldung wollte sich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer nur mit einer Pauschale in Höhe von 60 Euro beteiligen. Das begründete er damit, dass die Kosten eines professionellen Zulassungsdienstes nicht erstattungsfähig seien. Denn schließlich habe sich der Kläger um die An- und Abmeldung auch selbst kümmern können. Er müsse sich daher mit einer Pauschale zufriedengeben.

Die Kosten für die zusätzliche Ausrüstung seien im Übrigen in dem von dem Sachverständigen kalkulierten Wiederbeschaffungswert enthalten und daher nicht erstattungsfähig.

Doch dem wollte sich das Tostedter Amtsgericht nicht anschließen. Es gab der Klage auf vollständigen Ersatz der von dem Kläger geltend gemachten Kosten statt.

Nicht nachvollziehbar …

Nach Ansicht des Gerichts sind die von dem Kläger geltend gemachten und durch einen Beleg nachgewiesenen Kosten für das Warndreieck, den Verbandskasten und die Warnweste in voller Höhe erstattungsfähig. Denn die Zulassung eines Fahrzeugs sei ohne diese Sicherheitsartikel per Gesetz unmöglich. Daraus folge, dass ein Fahrzeug nicht durch den Verkäufer mit derartigen Gegenständen ausgestattet werden müsse.

Die Argumentation des Versicherers, dass diese Kosten bereits in dem von dem Sachverständigen kalkulierten Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs des Klägers enthalten sein sollen, hielt das Gericht für nicht nachvollziehbar.

… und nicht verpflichtet, sich selbst zu kümmern

Warum sich der Kläger hinsichtlich der Ab- und Anmeldekosten mit einer Pauschale zufriedengeben sollte, erschloss sich dem Tostedter Amtsgericht ebenfalls nicht. Er sei nämlich auch im Rahmen seiner Schadenminderungs-Pflicht nicht dazu verpflichtet gewesen, sich selbst um die Ab- und Anmeldung zu kümmern.

Denn das hätte nach Ansicht des Gerichts bezüglich der Inbetriebnahme des Ersatzfahrzeuges mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Verzögerung geführt, welche der Kläger nicht habe in Kauf nehmen müssen.

Da der Kläger auch diese Kosten durch einen Beleg nachweisen konnte, wurde der gegnerische Versicherer dazu verurteilt, sie ebenfalls in voller Höhe zu übernehmen.