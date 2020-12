Neuer Streit um Kostenbelastung bei Riester-Policen

4.12.2020 – Laut einer Untersuchung der Bürgerbewegung Finanzwende wird typischerweise fast ein Viertel des Sparbeitrags und der Zuschüsse abgezogen. Daher seien diese Policen nicht sinnvoll für die Verbraucher. Auch eine Reform der staatlich geförderten Rente sei nicht möglich, da die Lebensversicherer ein grundsätzliches Kostenproblem hätten. Die Branche weist die Untersuchung als Irreführung und politische Meinungsmache zurück.

Fast jeder vierte Euro der staatlich geförderten Rentenpolicen soll auf Kosten entfallen. Daher wäre die bisherige Riester-Rente unattraktiv.

Zu diesem Schluss kommt der Finanzwende e.V. in einer aktuellen Analyse auf Basis der Muster-Produkt-Informationsblätter von 65 staatlich geförderten privaten Rentenversicherungen.

Massive Kostenprobleme

Britta Langenberg (Bild: Finanzwende)

„24 Prozent der eingezahlten Gelder gehen bei einer typischen Riester-Versicherung mit 30 Sparjahren im Schnitt für Kosten drauf“, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerbewegung.

Jede dritte Riester-Police vereinnahmt demnach sogar 30 Prozent und mehr für Gebühren. Das sei ein Vielfaches der zehn Prozent Kosten, die die Bundesregierung in Modellen unterstellt.

In einer Übersicht (PDF, 323 KB) weist Finanzwende die „maximalen Abzüge in der Sparphase gemessen am Gesamtbeitrag (Eigenbeitrag plus Zulage)“ aus. Danach fallen „je 100 Euro Beitrag und Zulagen“ Kosten zwischen acht und 38 Euro an.

Besonders hohe Belastungen werden etwa mit 38 Euro für das Produkt „FR50“ der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. ausgewiesen. 36 Euro würden für die „Garantrente Vario“ der Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG und der „Strategie Plus“ der Generali fällig.

Besonders günstige Kosten weisen beispielsweise mit nur acht Euro der „Altersvorsorgevertrag AV1“ der Hannoverschen Lebensversicherung AG und die „RZU24“ der Huk24 AG aus.

Probleme lassen sich nicht „einfach wegreformieren“

Nach Meinung von Finanzwende sei das Kostenproblem bei Versicherern groß und lasse sich nicht „einfach wegreformieren“.

Britta Langenberg, Vorsorgeexpertin des Vereins, meint: „Die Modellrechnungen zeigen, welche massiven Kostenprobleme es bei vielen Riester-Rentenversicherungen gibt. Am Ende fließt zu viel Geld in die Kostenapparate der Versicherer, für die Altersvorsorge bleibt häufig zu wenig übrig. Das kann nicht der Sinn einer staatlich geförderten Altersvorsorge sein.“

GDV: „Bewusst irreführend“

Peter Schwark (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Nach Ansicht des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sind die Berechnungen der Verbraucherschützer um den ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick „bewusst irreführend“.

Grund: Es würden variable Kosten der Kapitalanlage mit fixen Beiträgen verknüpft. „Je besser die Performance der Kapitalanlage, desto höher sind auch die performanceabhängigen Kosten“, erläutert Dr. Peter Schwark, stellvertretender GDV-Hauptgeschäftsführer.

Attraktive Produkte würden so fälschlich als teuer deklariert. Tatsächlich korrelieren die Produkte, für die Finanzwende hohe Kostenbelastungen ausweist, mit hohen Chance-Risiko-Klassen, die die Produktinformations-Stelle für Altersvorsorge (PIA) „offiziell ermittelt“ hat.

Risikoklasse vier ist mit fünf Prozent Performance kalkuliert

So ist beispielsweise der Tarif „FR50“ der Alten Leipziger oder die „Garantrente Vario“ der Provinzial Nordwest in die Chance-Risiko-Klasse 4 eingestuft. Damit rechnet PIA hier mit einer möglichen Wertentwicklung von fünf Prozent.

„Wir bieten unseren Kunden mehrere freie Fonds zur Auswahl an“, erläutert die Provinzial Nordwest auf Anfrage. Dazu gehörten auch Fonds, die beispielsweise einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit legen, jedoch im Verhältnis höhere Kosten nach sich ziehen.

„Da ‚Finanzwende‘ ausschließlich die Maximalkosten betrachtet, fallen die, von uns ebenfalls angebotenen, preiswerteren Fonds an dieser Stelle unter den Tisch. Gleiches gilt für die Wertsicherungsfonds, bei denen wir ebenfalls verschiedene Optionen anbieten“, so ein Sprecher der Provinzial Nordwest.

Alte Leipziger bemängelt fehlende Objektivität

Die Berechnung in der Veröffentlichung und damit die Aussage, dass 38 Prozent der Beiträge für Kosten verwendet werden, ist für die Alte Leipziger nicht nachvollziehbar und sei auch nicht sachgerecht.

„Die gewählte Methode ist nicht geeignet, die Kosten und vor allem die Leistungsfähigkeit von Riesterverträgen objektiv darzustellen“, so eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage.

Es sei nicht üblich, die in einem Versicherungsvertrag anfallenden Kosten als Minderung des Beitrags anzusetzen, da sie neben dem Beitrag auch beispielsweise das Vertragsguthaben als Bezugsgröße habe. Üblich sei es die Renditeminderung in Prozent, besser bekannt als Effektivkosten, darzustellen.

Laut GDV würden die Renditeminderung durch Kosten im Markt in einer Range zwischen zwei und drei Prozent liegen. „Diese Quoten sind Maximalwerte“, so der GDV.

Bürgerbewegung wehrt sich gegen Kritik

Finanzwende will die Kritik der Versicherungsbranche aber nicht gelten lassen. „Um die Kosten für die Menschen greifbarer zu machen, haben wir die Daten, die wir den vorgeschriebenen Muster-Produktinformations-Blättern entnommen haben, lediglich in eine verständlichere Größe umgerechnet“, so ein Sprecher.

Er verweist zudem ausdrücklich auf eine Fußnote bei den veröffentlichten Tabellen. Dort heißt es: „Diese Kostenanalyse ist ein Beitrag zur politischen Diskussion um die Riester-Rente und dient nicht als Kriterium zur individuellen Vertragsauswahl.“ Verbraucher sollten sich also nicht daran orientieren und etwa Produkte mit geringem Euro-Kostenausweis abschließen.

Verbraucherschützer relativieren eigene Untersuchung

Reinhold Thiede (Archivbild: Brüss)

Mit der Analyse will dann der Verein wohl im Wesentlichen ein „neues“ Riester-Produkt verhindern. Daraus macht die Expertin Langenberg auch keinen Hehl. „Wir plädieren für einen Systemwechsel zu einem staatlich organisierten Vorsorgeprodukt für alle, das sich im Kern am schwedischen Vorsorgefonds orientiert.“

Viele Menschen hätten so tausende Euro mehr im Alter zur Verfügung, behauptet Langenberg.

Demgegenüber hatte schon 2019 die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Ideen, die die kapitalgedeckte Altersvorsorge neu auf die Füße stellen wollen, eine klare Absage erteilt. Das gelte für „Vorsorgekonto“, „Deutschland“- oder „Extra-Rente“(15.7.2019).

„Wir suchen nach einem tollen Produkt, haben es aber bisher nicht gefunden“, sagte Dr. Reinhold Thiede, Leiter des DRV-Geschäftsbereichs „Forschung und Entwicklung“. Nach Einschätzung des Experten lassen die Vorschläge der Verbraucherschützer viele Fragen offen und sind insgesamt unbefriedigend.