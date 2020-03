Neuer Schutz bei Verschleiß, Unfallschäden und Knochenbruch

2.3.2020 – Neodigital und Asspario erweitern jeweils ihr Angebot zum Schutz von Fahrrädern und weiteren Gefährten. Der HDI hat seine Haftpflicht überarbeitet, Interrisk die Unfallversicherung sowie Ammerländer die Rad- und Hausratversicherung. Verti räumt E-Autos zehn Prozent Rabatt ein.

Die Neodigital Versicherung AG hat ihre Produktpalette um eine modulare Diebstahl- und Vollkaskoversicherungen für Fahrräder, nicht versicherungspflichtige Pedelecs (ohne Nummernschilder) und Carbonfahrräder ausgeweitet. Versichert sind je nach Vertragsart der Verlust durch Diebstahl, Teilediebstahl, Einbrüche und Raub.

Abgleich mit der Hausrat

Abgedeckt werden auch Vandalismus-, Unfall- und Sturzschäden bei Fahrrädern und Carbonrädern, aber auch Pedelec-typische Schäden wie Akkuverschleiß oder Elektronikschäden durch Feuchtigkeit oder Überspannung sowie die notwendigen Reparaturen mit Material und Arbeitszeit. Zubehör kann bis zu 1.000 Euro mitversichert werden.

Im Basistarif „Mobil S“ wird der vollständige Kaufpreis im Schadenfall ersetzt, wenn das Rad nicht älter als zwölf Monate war. Danach werden nur noch 75 Prozent (bis 24 Monate), 50 Prozent (bis 36 Monate) und 25 Prozent (älter als 36 Monate) des Kaufpreises geleistet.

Die Leistungskomponenten können auch einzeln abgeschlossen werden. So ist es möglich, sie an eine vorhandene Diebstahlversicherung im Rahmen der Hausratversicherung anzupassen. Neodigital präsentiert sich mit seinem neuen Angebot auch auf den Vergleichsportalen wie bei der Check24-Gruppe und der Mr-Money Service GmbH.

Leistungen in der Vollkaskoversicherung erweitert

Bei der Ammerländer Versicherung VVaG können Autoinhalts- und Fahrrad-Vollkaskoversicherung als Baustein in Kombination mit der Hausratversicherung abgeschlossen werden. Damit sind dann zusätzlich zum Hausrat auch E-Bike und Autoinhalt gegen Beschädigungen und Diebstahl abgesichert.

Für alle Versicherungsprodukte gibt es nur einen Antrag. Auf die Bausteine Autoinhalt und Fahrrad-Vollkasko gewährt der Versicherer je zehn Prozent Rabatt.

In der E-Bike-Versicherung ist ab sofort auch grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Im Tarif „Fahrrad-Vollkasko Exclusiv“ für E-Bikes und der „Fahrrad-Reparaturversicherung Exclusiv“ sind neben dem Schutzbrief der Roland Schutzbrief-Versicherung AG der Verschleiß an Bremsen und Reifen für die ersten drei Jahre mit abgesichert.

Die Hausrat-Produkte haben Leistungseinschlüsse erhalten. „Excellent“ wurde mit einer Besitzstandsgarantie und 97 Leistungseinschlüssen, darunter auch die Erhöhungen von Sublimits, aufgewertet. Die Glasversicherung für Häuser und Wohnungen bis 180 qm wurde verbilligt.

Elektrisch wird’s preiswerter

E-Fahrzeugen gewährt die Verti Versicherung AG einen „CO2-Rabatt“ von zehn Prozent. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass das Fahrzeug entweder ein reines E-Fahrzeug ist oder maximal 2,2 Tonnen wiegt und dabei einen CO2-Ausstoß von weniger als 110 Gramm pro Kilometer verursacht.

Der Nachlass gilt sowohl für die Kfz-Haftpflicht- wie auch für die Vollkasko- oder Teilkasko-Versicherung. Der Rabatt muss bei Verti nicht extra beantragt werden, sondern wird basierend auf den Schlüsselnummern direkt in die Prämie eingerechnet. Ob ein Auto in diese Kategorie fällt, kann auf der Website des Direktversicherers geprüft werden.

Tagegeld auch bei Knochenbruch

Der neue Unfalltarif der Interrisk Versicherungs-AG hat eine „Maxi-Progression“ mit voller Leistung ab 70 Prozent Invalidität, zwei neue Unfallrenten mit Leistungen zum Teil ab 25 Prozent und ein Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld. Das Krankenhaustagegeld wird auch bei ambulanten Operationen, Knochenbrüchen oder Sehnenriss geleistet.

Der neue Tarif setzt auf das Lebensphasenmodell für alle Altersklassen ohne Höchstalter und mit Zusatz- und Hilfeleistungen. In „XXL“ wird die Unfall-Rente auch bei unfallbedingter Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 2 geleistet. Diese wird über den Tod des Versicherten hinaus für zwölf Monate gezahlt.

Es gibt eine Rentengarantie von zehn Jahren ab Rentenbeginn nach endgültiger Feststellung des Anspruchs. Diese gilt bis zum 67. Lebensjahr bei Mitversicherung des Partners oder der Kinder.

Erweitert und teils verbilligt

Die HDI Versicherung AG hat ihre Ende 2018 eingeführte „Privat-Haftpflichtversicherung“ um die Betreuer-Haftpflicht erweitert. Versichert ist damit die ehrenamtliche Tätigkeit als vormundschaftlich bestellter Betreuer. Zudem ist auch die private Haftpflicht der betreuten Personen über die Privat-Haftpflichtversicherung des Betreuers mitversichert.

In „Komfort“ wurde die Leistung für den Verlust von privaten, ehrenamtlichen und beruflichen Schlüsseln auf bis zu 100.000 Euro (vorher: 30.000 Euro) angehoben. Körperlich oder geistig behinderte Kinder, die außerhalb der elterlichen Wohnung in einer Einrichtung leben, sind ohne Altersbegrenzung mitversichert. Zuvor war dies auf geistig behinderte Kinder beschränkt.

Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten sind in „Basis“ bis 1.200 Euro, in „Komfort“ bis 6.000 Euro und in „Premium“ bis 12.000 Euro Jahresumsatz versichert. Die Änderungen gelten über die Innovationsklausel auch für Bestandsverträge. Zudem teilt der Versicherer mit, dass die Preise im Wege einer Tarifoptimierung teilweise gesenkt worden seien. Davon profitierten besonders Haushalte mit Kindern.

Schutz für teure Uhren

Die Asspario Versicherungsdienst AG bietet mit „CHRONOprotect“ eine Gegenstandsversicherung für Armbanduhren im Wert von 1.000 bis 100.000 Euro. Versichert werden sowohl neue, als auch gebrauchte Uhren. Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem Wert des Versicherungsobjektes. Der Netto-Prämiensatz beträgt 1,50 Prozent.

Risikoträger ist die Bayerische Beamten Versicherung AG, der der Assekuradeur mehrheitlich gehört. Neu ist zudem eine Unfallversicherung mit unterschiedlichen Progressionsstufen. In „top200“ werden im Schadenfall bis zu 200 Prozent Invalidität als Grundsumme für die Ermittlung der Invaliditätsleistung angesetzt.

Neu gestaltet wurde unter anderem auch die „Private Haftpflicht“. Die Tarifkalkulation bezieht nun auch die Postleitzahl des Versicherungsnehmers mit einem dreistufigen Zonierungssystem ein. Für rund ein Viertel aller Postleitzahlen wurden die Prämien reduziert. Für knapp zehn Prozent wird es nun aufgrund eines überdurchschnittlichen Schadenbedarfs teurer.