Nebentätigkeit als Transportfahrer kann teuer werden

23.10.2020 – Selbstständige Transportfahrer, die zur Erfüllung ihrer Aufträge Fahrzeuge ihrer Auftraggeber nutzen, unterliegen der Sozialversicherungs-Pflicht. Das hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 22. Juni 2020 entschieden (L 8 BA 78/18).

Ein selbstständiger Landwirt führte als Nebentätigkeit in unregelmäßigen Abständen Transportfahrten für verschiedene Auftraggeber durch. Dafür nutzte er deren Fahrzeuge. Für seine Dienste erhielt er pauschale Tagessätze.

Sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit als Kraftfahrer

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam der Rentenversicherungs-Träger zu dem Ergebnis, dass der Landwirt in seiner Tätigkeit als Kraftfahrer der Sozialversicherungs-Pflicht unterliege.

Mit seiner gegen diese Entscheidung gerichteten Klage hatte der Mann keinen Erfolg. Sie wurde sowohl vom Sozialgericht, als auch von dem in Berufung mit dem Fall befassten Landessozialgericht als unbegründet zurückgewiesen.

Auftragnehmer verfügt nicht über Fahrzeuge

Nach Meinung der Richter setzen Transportfahrten ganz wesentlich das Vorhandensein und die Nutzung geeigneter Fahrzeuge voraus. Verfüge aber ein im Transportgewerbe tätiger Auftragnehmer nicht über eigene Fahrzeuge, sondern werden ihm diese, wie im Fall des Klägers, kostenfrei von seinen Auftraggebern zur Verfügung gestellt, spreche dieses eindeutig für eine sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit.

Die daraus resultierende notwendige Nutzung des Betriebsmittels des Auftraggebers ziehe nämlich eine Eingliederung in dessen Betriebsorganisation nach sich. Außerdem liege das Investitionsrisiko, was ein wichtiges Indiz für eine selbstständige Tätigkeit sei, beim Auftraggeber und nicht beim Auftragnehmer.

Unternehmerischer Gestaltungsspielraum fehlt

Im Übrigen könne ein Auftragnehmer in so einem Fall mangels eines eigenen Fahrzeugs keine unternehmerischen Gestaltungsspielräume für eine anderweitige Tätigkeit am Markt des Warentransports außerhalb einer abhängigen Beschäftigung als Transportfahrer nutzen.

Auch das sei ein eindeutiges Indiz für ein sozialversicherungs-pflichtiges Beschäftigungs-Verhältnis.