Munich Re setzt Neugeschäft für Pandemieschutz aus

14.9.2020

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) wird nach Schäden in Milliardenhöhe den Verkauf von Policen mit einer Pandemie-Absicherung aussetzen. Das berichtete die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ am Freitag. Der Verlust des Rückversicherers im ersten Halbjahr durch die Coronakrise betrug 1,5 Milliarden Euro.

Wie Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek im Interview mit der US-Agentur erklärte, sei von der Entscheidung insbesondere die Absicherung von Großveranstaltungen betroffen. Ein hoher Anteil der aufgelaufenen Schadensumme in den ersten sechs Monaten entfiel auf den diesjährigen Ausfall und die Verschiebung der Olympischen Spiele in Japan.

Die Pandemie verursacht für Rückversicherer bisher Kosten in Höhe von zehn Milliarden Euro. Die Belastungen stammen aus Veranstaltungsabsagen und Betriebsunterbrechungen (VersicherungsJournal Medienspiegel 9.9.2020). In der Lebens- und Kranken-Rückversicherung will die Munich Re für die Folgen von Pandemien laut Jeworrek aber auch im Neugeschäft zahlen.

Einen Pandemieschutz für alle Unternehmen fordern Versicherungsmakler und Wirtschaft. Ein gemeinsames Positionspapier dazu haben der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) und der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) vorgelegt (18.8.2020). Die HDI Versicherungen kündigten kürzlich eine Öffnung der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) für eine Vielzahl von Branchen an.