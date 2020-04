Millionen Autofahrer können bei Kfz-Policen sparen

21.4.2020 – Viele Kfz-Versicherte fahren wegen der Coronakrise deutlich weniger Auto. Wer weniger fährt, reduziert sein Risiko und zahlt weniger für seine Autoversicherung. Er muss aber gegenüber seinem Versicherer aktiv werden. Für das Jahresende versprochene „Vorteile“ könnten sich hingegen aufgrund von Sturm und Hagel bald in Wohlgefallen auflösen.

Der Zweitwagen wird gar nicht mehr genutzt und der Erstwagen nur noch für Fahrten zum Einkaufen oder zum Arzt. Denn Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder zum Kindergarten fallen wegen der Coronabeschränkungen aus. Das gilt auch für Besuche bei Freunden oder Autofahrten in den Urlaub.

Weniger Unfälle durch Coronakrise

Nach Schätzung von Jörg Rheinländer, Vorstand der Huk-Coburg-Gruppe, ist der Autoverkehr um mehr als 30 Prozent reduziert.

Daher passieren auch deutlich weniger Unfälle. Damit sind die Kfz-Versicherer zumindest derzeit Gewinner der Coronakrise. Denn die meisten Autobesitzer haben ihre Versicherungsprämie bereits Anfang des Jahres bezahlt. Nun fragen immer mehr Kunden, ob sie nicht einen Nachlass auf die Autoversicherungsprämie bekommen können.

Immerhin geht auch Deutschlands größter Kfz-Versicherer, die Huk-Coburg, davon aus, dass die Schadenbilanz für die Assekuranzen auf den Straßen in Deutschland deutlich positiver ausfallen wird.

Unklare Entlastungen versprochen

Klaus-Jürgen Heitmann (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Daher stellt das Unternehmen schon jetzt „Entlastungen“ in Aussicht. „In dieser einmaligen Sondersituation sollen sich Mitglieder und Kunden auf ihren Versicherer verlassen können“, sagt Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der Huk-Coburg Gruppe.

Doch die versprochenen, noch unklaren Vorteile sollen die Kunden frühestens am Ende des Jahres erhalten. Erst will der Manager die Sommer- und Herbststürme abwarten.

„Allianz Kunden zahlen schon immer nur für die tatsächlich gefahrenen Kilometer“, erläutert Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG. „Deshalb erhalten Allianz Kunden, die Corona bedingt in diesem Jahr deutlich weniger fahren als geplant, bei der Allianz am Ende ihres Versicherungsjahres Geld zurück.“

Die Ankündigungen der beiden Marktführer bewerten andere Kfz-Versicherer eher als „Normalität“ oder „Routine.“ „Eine Reduzierung der jährlichen Fahrleistung kann jederzeit beantragt werden und wird immer rückwirkend zur Hauptfälligkeit geändert. Das war auch vor Corona so und bedarf keiner Anpassung“, stellt Pressesprecher Andreas Ahrenbeck von der HDI Versicherung AG klar.

Rückwirkende Vergütung

Autofahrer müssen dafür lediglich ihre neue voraussichtliche Jahreskilometerleistung melden und erhalten dann bei vielen Kfz-Versicherern sogar rückwirkend eine Erstattung der seit Anfang des Jahres zu viel gezahlten Prämie. Die Mitteilung kann oft unbürokratisch per Telefon oder E-Mail erfolgen.

30 Prozent weniger Kilometer sparen bis neun Prozent Beitrag

Eine Musterrechnung des Vergleichsprogramms Nafi der Acturis-Gruppe Deutschland zeigt, dass Versicherungsnehmer, die 30 Prozent weniger Kilometer pro Jahr fahren, zwischen fünf und neun Prozent Versicherungsprämie sparen können. In der Musterrechnung wurde die jährliche Fahrleistung von 12.000 auf 8.400 Kilometer gesenkt.

Ob die Kfz-Halter durch Corona tatsächlich unter dem Strich das ganze Jahr über weniger fahren, ist aber noch gar nicht bewiesen. „Seit der deutlichen Senkung der Schäden zu Beginn der „Lockdown-Phase“ beobachten wir derzeit wieder einen kontinuierlichen Anstieg der Neuschadenmeldungen“, stellt die Versicherungskammer Bayern klar.

Infektionsrisiko mit eigenem Wagen vermeiden

Derzeit würde das Schadenniveau nur noch geringfügig unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres liegen. Vielleicht könnten Autobesitzer künftig sogar mehr fahren. Darauf verweisen die VGH Versicherungen. „Möglicherweise nutzen die Kunden statt des öffentlichen Nahverkehrs vermehrt ihren eigenen Pkw, um sich selbst vor Infektionen zu schützen“, mutmaßt die Assekuranz.

Die Weitergabe eines positiven Schadenverlaufs an die Klientel ist bei der Itzehoer „Routine“ und werde immer am Ende des Geschäftsjahrs praktiziert. Noch klarer stellen sich hingegen die DEVK Versicherungen auf. Sie wollen Kunden, die 2020 schadenfrei geblieben sind, eine Rückvergütung auszahlen. Anfang des Jahres hätten über 500.000 Kaskoversicherte eine Vergütung für 2019 bekommen.

Autofahrer, die derzeit in finanziellen Nöten sind, können übrigens ihre Kfz-Versicherung flexibel anpassen. Darauf verweist die Ergo Versicherung AG. So kann die Vollkasko in die Teilkasko gewandelt werden oder die Kasko ganz ausgeschlossen werden. Zudem könne unkompliziert die Selbstbeteiligung erhöht werden oder auf die Zahlung in Monatsraten umgestellt werden.

Flottenkunden können für den derzeit ungenutzten Teil ihres Fuhrparks bei vielen Gesellschaften eine kostenlose Ruheversicherung beantragen. Dafür müssen die betreffenden Fahrzeuge nicht bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden (VersicherungsJournal 2.4.2020).