Mehrleistungen für E-Motorräder und eine grüne „Fahrradkasko“

11.4.2022 – In der Vollkasko leistet der neue Motorradtarif der Signal Iduna für E-Fahrzeuge beitragsfrei mehr. Die Itzehoer ersetzt beim „Motorrad-Fahrerschutz“ bis zu 15 Millionen Euro Deckung für Schäden aus selbst verschuldeten Unfällen. Ihre Tochtergesellschaft Admiraldirekt hilft Eigentümern von E-Autos beim Antrag für die THG-Prämie. Die Fahrradkasko der NV-Versicherungen gibt es auch „grün“. ADAC steigt in die Fahrrad-Versicherung ein.

Der neue Motorradtarif der Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG beinhaltet beitragsfreie erweiterte Leistungen für Elektrofahrzeuge. Voraussetzung ist, dass für das Motorrad eine Vollkaskoversicherung besteht. Zur Leistungspalette gehören unter anderem eine erweiterte Pannenhilfe sowie eine All-Risk-Deckung für den Antriebsakku.

Schutz auch für Kleidung, Sonderzubehör und Gepäck

Ist mindestens eine Teilkaskoversicherung vorhanden, lässt sich der neue Baustein „Motorradschutz“ optional mitversichern. Er enthält eine Neuwert- beziehungsweise Kaufwertentschädigung, die bis zu 18 Monate nach Kauf eines neuen oder gebrauchten Motorrads greift.

Helme und Schutzkleidung sind bis zu 3.000 Euro mitversichert, sollten sie infolge eines Zusammenstoßes mit einem Tier beschädigt werden. Zudem erstattet der Baustein 150 Euro pauschal bei Schäden am Inhalt eines Gepäcksystems infolge eines versicherten Ereignisses. Dies gilt auch bei Schäden an mobilen Navigationsgeräten, die sich abgeschlossen in einer Halterung befinden.

Sonderzubehör, einschließlich des Gepäcksystems, ist unbegrenzt mitversichert. Optional wählbar sind ein „Schutzbrief“, „Auslandsschadenschutz“ und eine „GAP-Deckung“.

Itzehoer mit einer Vollkasko für Motorradfahrer

Mit ihrem neuen „Motorrad-Fahrerschutz“ bietet die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG bis zu 15 Millionen Euro Deckung für Schäden aus selbst verschuldeten Unfällen. Dies gilt für alle berechtigten Fahrer des versicherten Motorrads.

Ein unfallbedingter Personenschaden (zum Beispiel Verdienstausfall, Unterhaltsansprüche, Schmerzensgeld, behindertengerechte Umbauten) wird so ersetzt, als ob ein Dritter schadenersatzpflichtig wäre. Zum „Motorrad-Fahrerschutz“ gehören zudem verschiedene Assistance-Leistungen, die bis zu drei Jahre nach einem Unfall erbracht werden.

Nicht versichert sind Unfälle im Zusammenhang mit vorsätzlich begangenen Straftaten und als Folge einer krankhaften Störung. Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben nur, wenn das Unfallereignis diese Gesundheitsschäden zu mehr als 50 Prozent verursacht hat.

NV-Versicherungen mit „Fahrradkasko“

Der Vollkaskoschutz der NV-Versicherungen VVaG sichert Fahrräder und E-Bikes bis zur Versicherungssumme von 10.000 Euro ab. Der Versicherungsschutz gilt weltweit, rund um die Uhr und auch bei gewerblicher Nutzung bis 20.000 Euro Jahresumsatz. Auf eine Schlösserklausel wird verzichtet.

Neben dem klassischen Diebstahl sind auch Raub und Plünderung, der Diebstahl fest verbundener Teile (wie zum Beispiel Akkus) inklusive Arbeitslohn versichert. Auch der Diebstahl aus verschlossenen Gemeinschafts- oder Kellerräumen oder aus Kraftfahrzeugen zählt zum erweiterten Schutz. Übernommen werden auch Reparatur- und Verschleißkosten, beispielweise bei einem Rahmenbruch durch einen Sturz.

Die nachhaltige Bessergrün-Variante ersetzt im Schadenfall Mehrkosten bei der Reparatur und beim Einsatz von Bau- und Verschleißteilen aus nachhaltiger Produktion, die gleichzeitig CO2 einsparen. Ferner besteht Versicherungsschutz bei der Teilnahme an gemeinnützigen Radrennen.

ADAC Versicherung bietet Diebstahl- und Reparaturschutz von Rädern

Die ADAC Versicherung AG steigt mit einem Diebstahl- und Reparaturschutz für Fahrräder (inklusive Carbonrad) und Pedelecs in die Fahrradversicherung ein. Abgesichert werden ein Rad oder alle Räder eines gemeinsamen Haushalts. Die maximale Versicherungssumme liegt bei 10.000 Euro pro Fahrrad. ADAC-Mitglieder erhalten zehn Prozent Rabatt auf die Prämie.

Der Diebstahlschutz ersetzt unter anderem den Neuwert bei Wiederbeschaffung, die Reparaturkosten bei Beschädigung des Fahrrads nach versuchtem Diebstahl, die Kosten für die Wiederbeschaffung bei wirtschaftlichem Totalschaden und die Kosten für abhanden gekommenes Zubehör und Gepäck (bis 300 Euro pro Teil/ bis 1.000 Euro pro Schaden).

Die Höchstersatzleistung ist innerhalb eines Bausteins auf 25.000 Euro für alle Versicherungsfälle des Versicherungsjahres begrenzt. Das Fahrrad muss zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einem Sicherheitsschloss zum Mindestwert von 49 Euro abgesperrt sein. Es gilt keine Nachtklausel.

Der Reparaturschutz leistet unter anderem bei Beschädigung des Fahrrads (Ersatzteile und Arbeitslohn) bis zur vereinbarten Versicherungssumme und bei Verschleißschäden (inklusive Akku und Motor) nach vier Monaten Wartezeit. Ersetzt werden die Kosten für die Wiederbeschaffung nach wirtschaftlichem Totalschaden, für beschädigtes Zubehör oder Gepäck und für beschädigte Fahrradteile.

Admiraldirekt übernimmt Bürokratie für THG-Prämie

Die Admiraldirekt.de GmbH sichert ihren Kraftfahrtversicherten mit einem E-Auto die THG- (Treibhausgas-) Prämie von 255 Euro. Die Direktvertriebstochter der Itzehoer Versicherungen übernimmt die Abwicklung, für den Versicherungsnehmer entsteht kein Aufwand.

Privatpersonen, die sich für einen reinen Stromer entscheiden, können seit diesem Jahr für das eingesparte CO2 ein Emissionszertifikat erhalten, das sie über spezialisierte Vermittler weiterverkaufen können. Da dem Versicherer die nötigen Daten vorliegen, braucht der Kunde für die Überprüfung durch das Umweltbundesamt keine weiteren Angaben zu machen.

In der Elektroautoversicherung der Admiraldirekt sind Akku, Wallboxen und Ladekabel inkludiert. Mit der in „Premium“ enthaltenen All-Risk-Deckung sind alle Gefahren abgedeckt, durch die der Akku zerstört werden kann.