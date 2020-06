Mehr Vielfalt bei Grundfähigkeiten-Versicherungen

15.6.2020 – Die Gothaer hat ihre Grundfähigkeits-Versicherung überarbeitet. Neu in diesem Markt sind die R+V und die Württembergische.

Die Gothaer Lebensversicherung AG hat ihre Grundfähigkeiten-Versicherung (GV) überarbeitet.

Gothaer schließt Mobilität als Fähigkeit ein

In ihrem neuen „Fähigkeitenschutz“ sichert sie in der Basisvariante bis zu zehn Grundfähigkeiten wie Gehen, Hören, Sehen oder eigenverantwortliches Handeln ab. In den teureren Varianten des Tarifes kommen jeweils vier weitere Grundfähigkeiten bis hin zum Schreiben, Autofahren oder Sitzen dazu.

Zudem wurde der Prognosezeitraum in „Plus“ und „Premium“ auf sechs Monate reduziert: Geleistet wird, wenn der Verlust der versicherten Grundfähigkeit voraussichtlich länger als sechs Monate ununterbrochen besteht.

Der „Fähigkeitenschutz Premium“ leistet, wenn der Pkw- oder Kraftrad- Führerschein dauerhaft abgegeben werden muss oder aus gesundheitlichen Gründen nicht erteilt werden kann. Das Ein- oder Aussteigen beim Pkw wurde als neue Fähigkeit aufgenommen. Beim Fahrradfahren zählt das Aufsteigen und Fahren auf einem ebenen Radweg als abzusichernde Fähigkeit.

Sofortleistung bei schwerem Unfall

Darüber hinaus sind das Ein- oder Aussteigen sowie die Beförderung mit allen üblichen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs ohne fremde Hilfe als Grundfähigkeit abgesichert.

Die Gothaer zahlt eine Sofortleistung bei schwerem Unfall. Mit der Diagnose einer definierten Unfallfolge leistet sie ohne Prüfung eines Prognosezeitraums.

Um Versorgungslücken hin zum gesetzlichen Krankengeld zu schließen, wurde eine passgenaue Krankentagegeld-Versicherung entwickelt, die zusammen mit dem „Fähigkeitenschutz“ oder einer BU abgeschlossen werden kann.

Das Krankentagegeld kann ohne zusätzliche Gesundheitsfragen beantragt werden, nach Auslaufen des Tagegeldes erhält man nahtlos die vereinbarte Rentenleistung aus der BU.

Württembergische startet Grundfähigkeits-Versicherung

Die Württembergische Lebensversicherung AG hat erstmals eine Grundfähigkeits-Versicherung auf den Markt gebracht. Abgesichert sind die Fähigkeiten Sehen, Hören, Sprechen, Gebrauch der Hände, Stehen, Gehen und Treppensteigen. Beim Verlust einer der Grundfähigkeiten für mindestens sechs Monate wird die monatliche Rente fällig.

Der Versicherungsschutz besteht im Falle des Verlusts infolge einer Krankheit, einer Körperverletzung, eines Unfalls oder von Kräfteverfall. Die Rente wird so lange gezahlt, wie die Beeinträchtigung besteht. Die Auszahlung ist nicht an eine Berufs- oder Erwerbsfähigkeit gebunden.

Der Abschluss der Grundfähigkeits-Versicherung ist schon für Kinder ab dem siebten Lebensjahr möglich. Für bestimmte Ereignisse wird eine Nachversicherungsoption angeboten, bei der der Schutz ohne erneute Gesundheitsprüfung angepasst werden kann.

Wechselrecht für junge Leute

Personen, die vor dem 19. Lebensjahr diese Grundfähigkeits-Versicherung abgeschlossen haben, können auf Wunsch unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 30. Lebensjahr in die Berufsunfähigkeits-Versicherung der Württembergischen wechseln.

Der Monatsbeitrag für eine Altenpflegerin (Eintrittsalter 30, Endalter 65) für 1.000 Euro Monatsrente beträgt ab 26,40 Euro. Die Prämienhöhe hängt neben dem Alter und dem aktuell ausgeübten Beruf auch vom Gesundheitszustand ab.

R+V versichert Grundfähigkeiten inklusive seelischer Leiden

Auch die R+V Lebensversicherung AG ist neu in diesem Markt. Die „R+V-GrundfähigkeitsPolice“ versichert die finanziellen Folgen bei einer Beeinträchtigung bestimmter körperlicher oder geistiger Fähigkeiten. Dazu gehören etwa der Gebrauch einer Hand, das Heben und Tragen, Knien und Bücken sowie das Sehen, Hören oder Sprechen.

Der Versicherer zahlt bereits bei Verlust einer dieser Fähigkeiten eine monatliche Rente. In der „classic“-Variante sind alle Sinne sowie Basisfähigkeiten wie Sprechen, Gehen oder Stehen versichert.

Die „comfort“-Variante enthält zusätzlich unter anderem noch die geistige Leistungsfähigkeit sowie finanzielle Leistungen bei Demenz und Pflege. „Premium“ sichert zudem psychische Leiden wie schwere Depression oder Schizophrenie ab.