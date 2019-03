Mehr Leistungen in Haftpflicht und Sachversicherungen

21.3.2019 – Die Nürnberger und die Grundeigentümer-Versicherung haben ihre Privat-Haftpflicht-Angebote überarbeitet. Adam Riese versichert nun auch Hundehalter. Über eine Plattform verkauft Barmenia Brillenversicherungen und Insureabout Handyschutz.

Bei ihrer neuen Tarifvariante „Pro Domo Premium Plus“ bietet die Grundeigentümer-Versicherung VVaG die Bestleistungsgarantie und den Schutz bei Schäden durch deliktunfähige Personen. „Pro Domo Premium Plus“ löst die bisherige Produktlinie „Pro Domo Premium“ ab.

Die Forderungsausfall-Deckung besteht in der „Plus“-Variante für Schäden über 2.000 Euro, für die ein vollstreckbarer Titel besteht, auch wenn der Schädiger den Schaden vorsätzlich verursacht hat. Hierzu gehört auch der Schadenersatz-Rechtsschutz bei Forderungsausfall mit einer Leistung von bis zu 250.000 Euro. In der „Optimal“-Variante wird auf die Mindestschadenhöhe verzichtet.

Bausteine für Bauherren

Weitere Leistungen sind unter anderem Schäden an geliehenen, gemieteten und gepachteten Sachen ohne Selbstbehalt, Photovoltaikanlagen inklusive der Einspeisung von Strom, Ansprüche von Arbeitskollegen sowie Arbeitgebern oder Dienstherren oder Be- und Entladeschäden an fremden Fahrzeugen.

Im Baustein „Bauherrenhaftpflicht“ wird bei Maßnahmen für Um- und Anbauten in der „Premium Plus“-Deckung für Bausummen bis zu 500.000 Euro geleistet beziehungsweise bei selbst genutzten Immobilien ohne Begrenzung der Bausumme.

Preise werden auf den Internetseiten nicht genannt. Es gibt preisgünstigere „60 Plus-Tarife“ zu „Pro Domo Kompakt“ und „Premium Plus“ für Kunden, die das 60. Lebensjahr erreicht haben. Darüber können auch Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft unter 60 Jahren mitversichert werden.

Ersatz von Schäden kleiner Kinder

Die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG ersetzt im „Komfort“-Tarif der Privat-Haftpflicht nun auch Schäden durch deliktunfähige Kinder bis zu 500.000 Euro. Für weitere deliktunfähige Personen werden die Schäden bis zu 50.000 Euro ersetzt. Der „Kompakt“-Tarif leistet bis zu 10.000 Euro für Schäden durch deliktunfähige Kinder.

Neuerungen im „Kompakt“-Tarif sind der Ersatz beim Verlust privater Schlüssel bis 15.000 Euro. Dabei leistet der Versicherer auch beim Verlust von Dritten überlassenen Haus-, Wohnungszugangs- und Briefkastenschlüsseln.

Gefälligkeitsschäden

Auch bei den Gefälligkeitsschäden stellt sich die Nürnberger neu auf: Ab sofort werden Schäden dieser Art im „Komfort Plus“-Baustein bis zur vereinbarten Versicherungssumme übernommen. Hierzu zählen auch Personenschäden.

Bei Schäden an beweglichen Sachen wird im „Komfort Plus“-Baustein jetzt der Neuwert bis 1.500 Euro ersetzt. Dieser Baustein leistet auch, wenn ein unentgeltlich geliehenes Auto versehentlich mit dem falschen Kraftstoff betankt wird.

Für eine Familie kostet die „Kompakt“-Variante 75,29 Euro im Jahr; der „Komfort“-Tarif kostet für einen Haushalt mit nur zwei Erwachsenen 92,28 Euro.

Beißerei ohne Schuldige

Die Haftpflichtversicherung für Hundehalter der Adam Riese GmbH übernimmt in der „XXL“-Variante auch die Tierarztkosten für den eigenen Hund, wenn bei einem Schadenfall der Verursacher nicht ermittelt werden kann.

Weitere Besonderheiten sind die Neuwertentschädigung bis 5.000 Euro für alle Gegenstände, die nicht älter als 24 Monate alt sind, sowie eine Forderungsausfall-Deckung mit Rechtsschutz bis 500.000 Euro. Auch Mietsachschäden und Ansprüche des Tierhüters sind versichert. Die „XXL“-Variante ist mit einer Best-Leistungs-Garantie ausgestattet.

Adam Riese ist die Digitalmarke der Wüstenrot-&-Württembergische-Gruppe und über Poolmakler, Vergleichsportale sowie über den Direktkanal verfügbar. Der Antrags- und Abwicklungsprozess ist digital. Der „XXL“-Tarif kostet ab 44 Euro im Jahr, die Produktvariante „XL“ ab 24 Euro.

Auch gebrauchte Handys gedeckt

Die Plattform Insureabout, die zur Assona GmbH gehört, bringt über die App „Protectonaut“ eine Smartphone-Versicherung auf den Markt, die neue, aber auch gebraucht erworbene Handys versichert. Besteht das Handy den Gerätecheck der App, wird Schutz gewährt. Minutenschnell testet die App sämtliche Teile wie Display, Lautsprecher und Kamera.

Versichert sind Risiken wie Sturz, Kurzschluss, Feuchtigkeitsschäden, Defekte durch Bedienungsfehler und Verschulden Dritter. Geleistet wird eine Reparatur oder ein Austauschgerät. Die Versicherung kostet ab vier Euro im Monat. Gegen einen geringen Aufpreis gibt es den Diebstahlschutz.

Dioptrien-Verschlechterung inklusive

Über eine Kooperation mit dem Onlineoptiker My-Spexx GmbH bieten die Barmenia Versicherungen eine Brillenversicherung gegen die Risiken Bruch, Beschädigung, Raub/Diebstahl sowie Dioptrienwert-Veränderung ab 0,5. Im Schadenfall wird eine neue Brille in gleicher Ausstattung wie beim Ersterwerb erstattet.

Die Brillenversicherung hat eine Laufzeit von 24 Monaten und ist eine Verfallspolice ohne automatische Verlängerung. Mit den Kooperationen sollen neben Endkunden auch stationäre und Onlinehändler angesprochen werden.