Künstlersozialabgabe wird für 2023 kräftig angehoben

12.8.2022 – Nach dem aktuellen Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung erhöht sich der Abgabesatz für 2023 von 4,2 auf 5,0 Prozent. Die eigentlich notwendige Erhöhung auf 5,9 Prozent wurde durch einen Stabilisierungszuschuss abgefedert. Dies gab das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am Donnerstag bekannt.

Die 1983 gegründete Künstler-Sozialversicherung (KSV) bietet freischaffenden Künstlern und Publizisten einen günstigen Zugang zur gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.

Wie Arbeitnehmer müssen selbstständige Künstler dabei nur die Hälfte der Beiträge aus der eigenen Tasche bezahlen. Die übrige Hälfte wird durch eine Abgabe der Verwerter (30 Prozent), also der Auftraggeber der Selbstständigen, und einen Bundeszuschuss (20 Prozent) finanziert.

Diese sogenannte Künstlersozialabgabe wird jedes Jahr auf Basis von Schätzungen des Bedarfs für das folgende Jahr durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zusammen mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) festgelegt.

Abgabesatz steigt von 4,2 auf 5,0 Prozent

Wie das BMAS am Donnerstag mitteilte, soll der Abgabesatz für 2023 von 4,2 auf 5,0 Prozent deutlich angehoben werden. Das Ministerium hat nach eigenem Bekunden einen entsprechenden Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung 2023 in die Ressort- und Verbändeabstimmung gegeben.

Stärkere Anstiege gab es seit der Jahrtausendwende nur zwei Mal. 2005 ging es um 1,5 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent nach oben, 2014 um 1,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent (VersicherungsJournal 1.10.2013). Der höchste Wert in diesem Jahrtausend wurde 2005 mit 5,8 Prozent erreicht, der niedrigste in den Jahren 2002 und 2003 mit 3,8 Prozent.

Erläuterung des Ministeriums

Zum Hintergrund teilte das Ministerium mit, dass der Künstlersozialabgabe-Satz seit 2018 unverändert bei 4,2 Prozent gelegen habe, und das trotz der schwierigen Phase der Corona-Pandemie.

Eigentlich hätte der Satz bereits in den beiden Vorjahren angehoben werden, was durch zusätzliche Bundesmittel in Höhe von insgesamt 117 Millionen habe verhindert werden können (21.10.2020, 7.1.2021, 9.8.2021).

„Angesichts der großen wirtschaftlichen Schäden in der Kunst- und Kulturwirtschaft infolge der Pandemie hätte der Abgabesatz für 2023 eigentlich auf 5,9 Prozent angehoben werden müssen“, so das BMAS weiter.

„Dank weiterer Bundesmittel („Stabilisierungszuschuss“) in Höhe von rund 58,9 Millionen Euro wird der Anstieg des Abgabesatzes im Jahr 2023 auf 5,0 Prozent begrenzt. Dies ist eine angemessene Lastenverteilung zwischen Bund und abgabepflichtigen Unternehmen.“

Fast 195.000 aktive Versicherte

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 zählte die Künstlersozialkasse 194.473 Versicherte, rund ein Prozent mehr als vor Jahresfrist. Gut die Hälfte davon ist männlich, etwa 48 Prozent sind weiblich. Weit über jeder fünfte Versicherte ist unter 40 Jahre, rund jeder Fünfte über 60 Jahre alt.

Auf den Bereich „Bildende Kunst“ entfällt mit nicht ganz 34,7 Prozent weiterhin der größte Anteil an Versicherten. Der Bereich „Musik“ kommt auf einen Anteil von 28,2 Prozent, während mehr als jeder Fünfte dem Bereich „Wort“ zuzuordnen ist (21,3 Prozent). Das verbleibende knappe Sechstel (15,8 Prozent) entfällt auf den Bereich „Darstellende Kunst“.