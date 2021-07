Krankenversicherung für Katzen mit stabilem Beitrag

5.7.2021 – Bei den neuen Katzenversicherungen von Hepster bleibt der Versicherungsbeitrag auch mit steigendem Katzenalter stabil. Entscheidend für den Preis ist nach Angaben des Anbieters das Eintrittsalter bei Abschluss. Die DFV bringt ein Bündelprodukt auf den Markt. Die Universa kommt mit einem neuen Hausrat- sowie einen erweiterten privaten Haftpflichtschutz auf den Markt.

Die Moinsure GmbH steigt auf ihrer digitalen Vertriebsplattform Hepster mit einer Kranken- und einer OP-Versicherung für Katzen und in den Tierversicherungsmarkt ein. Absicherungen für Hunde sind nach Unternehmensangaben in Planung.

Hepster rechnet Tierarztrechnungen direkt ab

Die Katzenversicherungen sichern alle Rassen bis zu einem Alter von sieben Jahren ab. Versichert werden sowohl Freigänger- wie auch Wohnungskatzen. Der Versicherungsbeitrag bleibt auch mit steigendem Katzenalter stabil. Für die Prämienhöhe ist das Eintrittsalter beim Abschluss entscheidend.

Der Versicherer rechnet direkt mit dem Tierarzt oder der Tierklinik ab. Es besteht freie Tierarzt- und Klinikwahl. Es werden keine Tiere abgelehnt. Aber dem Tierhalter bekannte Erkrankungen, angeborene, genetische oder erworbene Fehlentwicklungen und Erkrankungen, die in den letzten sechs Monaten vor Vertragsabschluss eine Behandlung oder Operation zur Folge hatten, werden von der Leistung ausgeschlossen.

Je nach Tarif werden Kosten für Operationen und Heilbehandlungen bis zu 25.000 Euro im Jahr (inklusive Diagnostik, Arzneimittel, Unterbringung in einer Tierklinik sowie physiotherapeutische Behandlungen) übernommen. Der Katzen-Notfallschutz ersetzt die Kosten und Vermittlung für zusätzliche Assistance-Leistungen sowie Tierarzt per Videochat.

DFV bringt ein Bündelprodukt auf den Markt

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG bringt in Deutschland ein Bündelprodukt auf den Markt. Der neue „DFV-KombiSchutz“ besteht aus einer Unfall-, Hausrat/Glas-, Privathaftpflicht- und Verkehrsrechtsschutz-Versicherung.

Im Familien-Tarif können zwei Erwachsene mit jeweils einer Versicherungssumme (Grundsumme) von 25.000 Euro unfallversichert werden. Jeder der beiden Versicherten ist bei Vollinvalidität mit 50.000 Euro abgesichert.

Universa belohnt langjährige Kunden in Hausrat

Die Universa Allgemeine Versicherung AG gewährt beim Abschluss ihres neuen Hausrat-Tarif „FLEXXhome“ über drei Jahre ein „Laufzeit-Feature ohne Mehrbeitrag“: Werden Kunden Opfer einer Straftat und wird der Hausrat dadurch beschädigt, zerstört oder gestohlen, werden bis zu 600 Euro Schaden innerhalb von drei Jahren ersetzt.

Den Ersatz gibt es auch, wenn dies über den üblichen Leistungsumfang der Hausratversicherung hinausgeht. Als Beispiel nennt der Versicherer den Diebstahl eines Handys aus dem Rucksack im Schwimmbad. Voraussetzung ist, dass die Straftat polizeilich angezeigt wird.

Das Konzept mit drei Absicherungsvarianten hat eine pauschale Höchstentschädigungs-Grenze von 500.000 Euro. Zur Prämienberechnung reicht die Angabe der Wohnfläche aus. Im Einstiegstarif „easy“ sind bereits Überspannungsschäden durch Blitz, Nutzwärme-, Rauch- und Rußschäden, Hagelschäden ohne Sturmereignis, Mehrkosten durch Technologiefortschritt, Datenrettungskosten und Smart-Home-Komponenten sowie Innovationsgarantie enthalten.

Universa-Tarif deckt auch Inventar außer Haus

„allround“ deckt Trickdiebstahl, Seng- und Schmorschäden, Sturmschäden ohne Mindestwindstärke, die Kosten für erforderliche Mietgeräte sowie grobe Fahrlässigkeit. „best“ leistet unter anderem im Schadenfall die Mehrkosten für energieeffizientere Geräte und beinhaltet eine Besitzstandsgarantie und Summen- und Konditionsdifferenz-Deckung. Diese Variante kann zudem um eine Best-Leistungs-Garantie sowie eine Allgefahrendeckung aufgestockt werden.

Das Hausratversicherungs-Konzept kann über sechs optionale Leistungsbausteine und drei Selbstbeteiligungs-Stufen individuell zusammengestellt werden. Neben einem Haus- und Wohnungsschutzbrief können auch Elementargefahren, Glasbruch sowie Fahrraddiebstahl versichert werden.

Neu aufgenommen wurde ein Vollkaskoschutz für Fahrräder, der neben Unfallschäden auch Fall- und Sturzschäden, Vandalismus, Sturm und Hagel sowie Bedienungsfehler mitversichert. Gedeckt sind auch Schäden am Akku und Motor bei E-Bikes.

Über den Baustein „Home-Plus“ ist der dauerhafte Hausrat auch außerhalb der Wohnung versichert. Beispiele Ferienwohnung, Gartenhaus eines Schrebergartens, Lagerraum (Selfstorage-Anlage) sowie im Wohnwagen.

Universa stockt Leistungen bei der Privathaftpflicht-Versicherung auf

Ihre Privat-Haftpflichtversicherung „FLEXXprotect“ hat die Universa zum 1. Juli aufgestockt: Die Auslandsgeltung wurde auf fünf (vorher drei) Jahre verlängert. Pflegebedürftige Kinder im Haushalt und in Einrichtungen sind in der Familiendeckung automatisch mitversichert. Ebenso körperlich oder geistig behinderte Kinder, die außerhalb in einer Einrichtung leben.

Die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht gilt auch für ein Dreifamilienhaus (bisher nur Zweifamilienhaus). Die Neuwertentschädigung in „best“ wurde auf 24 Monate und 10.000 Euro verdoppelt. Betankungsschäden sind in „allround“ bis 3.000 (bisher 1.500) Euro und in „best“ bis 10.000 (bisher 3.000) Euro versichert.

Die Versicherungssumme für das Bauherrenrisiko wurde in allen drei Tarifen erhöht – in „best“ auf 250.000 Euro.