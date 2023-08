Krankenkasse muss Hilfsmittel für Intimkontakt bezahlen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Versicherte stellen unterschiedliche Ansprüche an ihre gesetzliche Krankenversicherung. Der eine legt großen Wert auf Naturheilverfahren, der andere auf Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung. Welche Kassen in sieben Bereichen vorne liegen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Der Medizinische Dienst Bund hat im vergangenen Jahr erneut tausende Vorwürfe gegen Behandler untersucht. Wie oft dabei schwere, zum Teil auch tödliche Mängel aufgedeckt wurden und in welchen Bereichen am häufigsten gepfuscht wurde. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Für eine aktuelle Studie wurden die Kunden von 2.400 Unternehmen aus fast 190 Branchen befragt. In den sieben Assekuranzkategorien trugen sich Akteure in die Siegerlisten ein. Immerhin acht Marktteilnehmern gelang der Sprung in Top 200. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

31.7.2023 –

Nach guten Erfahrungen in der bKV bietet die Continentale einen Budgettarif in der Einzelversicherung. Neues in der Auslands-Krankenversicherung und in Zahnzusatz melden Care Concept, Gothaer, Hansemerkur und Passportcard. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...