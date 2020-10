Kleinlein: Kunden nicht in falscher Sicherheit wiegen

5.10.2020 – Eigentlich möchte der Verbraucherschützer Axel Kleinlein eine „nüchterne und differenzierte Diskussion“ über die Sicherheit der Lebensversicherung führen. Doch Spitzen gegen die Branche kann er wohl selbst im ausführlichen Dialog nicht unterlassen, wie das BdV-Lieblingsschlagwort des „legalen Betrugs“ zeigt. Auf eine klare Aussage, wie er sich die ideale Altersvorsorge für den Durchschnittsverdiener vorstellt, lässt sich der Verbraucherschützer hingegen nicht ein. Da empfiehlt er eine individuelle und unabhängige Beratung und macht gleich ein wenig Werbung für den eigenen Verein.

Extrem streitbar ist Axel Kleinlein, der Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten e.V. (BdV), wenn es um Altersvorsorge und speziell Lebensversicherungen geht.

Mit dem Hinweis, dass die Sicherheitseinrichtung Protektor Lebensversicherungs-AG klammheimlich von der Regierung auf eine Pleitewelle vorbereitet werde, hat der ehemalige Mitarbeiter der Allianz Lebensversicherungs-AG nun die gesamte Branche gegen sich aufgebracht (VersicherungsJournal 14.9.2020).

Dass er „Unsinn“ verbreite, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) behauptet, will der studierte Versicherungs-Mathematiker nun nicht auf sich sitzenlassen und stellte sich dem VersicherungsJournal zu einem Interview.

VersicherungsJournal: Herr Kleinlein, aktuell gibt es eine Reform der Sicherheits-Einrichtungen „Protektor“ und „Medicator“, die über das „Risikoreduzierungsgesetz“ laufen soll. Warum ist das problematisch?

Axel Kleinlein (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Axel Kleinlein: Formal sind wir sehr unglücklich damit, dass diese Versicherungsgesetze in einem Bankengesetz versteckt sind. Das haben übrigens auch die Lobbyisten im GDV kritisiert, mit denen wir ansonsten selten einer Meinung sind.

VersicherungsJournal: Warum haben Sie diese Regelungen, die schon in gleichem Wortlaut im Provisionsdeckelgesetz standen, im Mai 2019 nicht ausführlich aus Verbraucherschutzsicht kommentiert?

Kleinlein: Als wir damals um Kommentierung zum Provisionsdeckelgesetz gebeten wurden, hat uns das Ministerium nur sehr wenig Zeit gegeben. Wir haben uns seinerzeit auf den Provisionsdeckel konzentriert, denn darum sollte es in dem Gesetzt ja hauptsächlich gehen.

Die angehängten Änderungen zum Protektor konnten wir dann aus Zeitgründen nicht eingehend kommentieren, was wir aber auch dem Ministerium mitgeteilt haben. Dass am Schluss der Provisionsdeckel nicht kommt, das Anhängsel zum Protektor aber schon, das war dann wirklich eine Überraschung.

VersicherungsJournal: Welche konkreten Änderungen sind aus heutiger Sicht problematisch?

„Freiwillige“ Verpflichtungen [haben] immer den Nachteil freiwillig zu sein, also eben nicht sicher.

Kleinlein: Inhaltlich etabliert das Gesetz eine Blackbox, da für die betroffenen Versicherten nicht ersichtlich sein wird, wie der eigene Bestand sich im Protektor entwickelt. Wir würden uns wünschen, dass hier mehr Transparenz festgeschrieben wird, so dass zumindest Analysten eine Chance haben, nachzuvollziehen, was im Protektor geschieht.

Auch wird in der Gesetzesbegründung so getan, als würde die „freiwillige Selbstverpflichtung“ der Branche für eine ausreichende Ausfinanzierung des Protektors sorgen. Zum einen sehen wir das anders, denn die Summen sind angesichts der enormen Probleme der Branche viel zu gering. Zum anderen haben solche „freiwillige“ Verpflichtungen immer den Nachteil freiwillig zu sein, also eben nicht sicher.

VersicherungsJournal: Sie fürchten, dass sich die Versicherer aus der freiwilligen Selbstverpflichtung verabschieden wollen und dann Steuerzahler die Milliardenlücke schließen sollen. Wie begründen Sie das?

Kleinlein: Zum einen können Unternehmen dieser Selbstverpflichtung nur dann nachkommen, wenn sie das Geld dafür haben. Aber was soll denn passieren, wenn ein Versicherer selber schon klamm ist und sich diese Einzahlung an den Protektor nicht mehr leisten kann?

Dann stellt sich auch die Frage, ob die Unternehmen derartige Summen einfach so an den Protektor zahlen dürfen. Denn das geht ja dann auch zu Lasten der eigenen Kunden. Sie sehen, das ist alles nicht so einfach, mitten in einer branchenweiten Krise.

VersicherungsJournal: Sie kritisieren, dass das Gesetz vorsieht, dass Leistungen „flächendeckend gekürzt“ werden dürfen. Diese Regelung ist doch alt und bekannt. Sie steht schon in der Verordnung über die Finanzierung des Sicherungsfonds für die Lebensversicherer aus dem Jahre 2017. Verbreiten Sie damit nicht Panik unter den Lebensversicherten?

Wir sehen es als unverantwortlich an, wenn GDV und Branche so tun, als wäre alles in Ordnung.

Kleinlein: Ganz im Gegenteil! Wir drängen ja gerade darauf, dass eine nüchterne und differenzierte Diskussion geführt wird. Das Ministerium wollte aber anscheinend genau das verhindern. Anders kann ich mir nicht erklären, dass das Gesetz versteckt im Windschatten eines Bankgesetzes durchgewunken werden sollte.

Die wahre Panik entsteht doch dann, wenn alle Kunden in einer falschen Sicherheit gewiegt werden und dann ein Versicherer ins Wanken kommt. Dann wird eine undifferenzierte Panik ausbrechen. Deshalb sehen wir es als unverantwortlich an, wenn GDV und Branche so tun, als wäre alles in Ordnung.

Wir wollen stattdessen auf Grundlage der öffentlichen Daten die Situation nüchtern angehen und für Transparenz sorgen. Dazu gehört dann aber auch, über die Möglichkeiten der Garantiekürzungen zu reden.

VersicherungsJournal: Ist die rechtlich mögliche fünfprozentige Kürzung der Garantieleistungen nicht sehr angemessen? Immerhin werden so 95 Prozent der Kundengarantien erhalten.

Kleinlein: Von Angemessenheit kann nicht die Rede sein. Es ist unangemessen, dass die Versicherten überhaupt dafür zahlen sollen, dass die Unternehmen sich so massiv verkalkuliert haben.

Ein ehrbarer Kaufmann, der sich verkalkuliert, der steht selber für seine eigenen Fehler gerade. Die Versicherungs-Unternehmen tun das nicht. Die greifen den Kunden in die Taschen, kürzen die Überschüsse, und würden dann im Protektorfall noch diese fünf Prozent der versicherten Leistung kürzen. Das ist nicht angemessen, das ist aus unserer Sicht Betrug.

Leider gibt es aber Gesetze, die den Versicherern genau dieses Vorgehen erlauben. Deshalb reden wir vom legalen Betrug. Andererseits ist es in der Tat beruhigend zu wissen, dass es nicht um Totalverluste geht.

Aber ob die fünf Prozent ausreichen werden, das wage ich zu bezweifeln. Da kommt es sehr darauf an, wie groß der Versicherer ist, der dann auf den Protektor überführt werden muss. Das Aufsichtsrecht erlaubt ja auch noch weitergehende Kürzungen.

VersicherungsJournal: Protektor kann derzeit pro Sicherungsfall 10,4 Milliarden Euro bereitstellen. Warum ist das aus Ihrer Sicht zu wenig?

Kleinlein: Schon jetzt haben die Versicherer den Kunden Überschüsse im Umfang von etwa 100 Milliarden vorenthalten, um die Kalkulationsfehler der Vergangenheit auszugleichen. Und zudem muss die Branche alleine nächstes Jahr etwa 15 Milliarden zusätzliche Gelder aufbringen, bis 2025 sogar 75 Milliarden. Da sehen zehn Milliarden im Vergleich doch recht gering aus.

VersicherungsJournal: Sie warnen davor, dass 22 Lebensversicherer „angezählt“ sind – also, um in Ihrer Boxersprache zu bleiben – kurz vor dem Knockout stehen (31.7.2020). Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, hier die Übergangsregeln, die den Assekuranzen den Umstieg ins neue Aufsichtssystem Solvency II ermöglichen, auszublenden. Ist das fair?

Ich erwarte von einem Versicherer, dass er aus sich heraus lebensfähig ist, ohne auf solche Übergangsmaßnahmen angewiesen zu sein.

Kleinlein: Wir sehen das klar als fair an. Ich erwarte von einem Versicherer, dass er aus sich heraus lebensfähig ist, ohne auf solche Übergangsmaßnahmen angewiesen zu sein. Wir haben bei den Solvenzberechnungen auch die Gelder aus der freien RfB als Eigenmittelersatz belassen, auch wenn das Geld eigentlich den Kunden gehört. Würde man diese Mittel aus der Solvenzberechnung abziehen, dann sähe das Bild noch schlechter aus.

VersicherungsJournal: Schon Ende 2016 haben Sie davor gewarnt, dass die „deutschen Lebensversicherer im Trudeln“ sind und es bald Protektor-Fälle gibt. Warum ist das bisher nicht passiert?

Kleinlein: Es gab mittlerweile nochmals Änderungen bei der Berechnung der Zinszusatzreserve – was wir im Übrigen auch unterstützt haben. Wären die nicht umgesetzt worden, dann wäre der Protektor vermutlich längst in Aktion getreten.

Die übliche Strategie der Versicherer ist also gerade noch aufgegangen, immer wieder bei der Politik durch neue Gesetze oder Verordnungen Hilfestellung zu bekommen. Hätten die Versicherer in den letzten zehn Jahren nicht immer wieder zu Lasten der Versicherten Unterstützung von der Politik bekommen, dann wäre der Protektor längst überfüllt.

VersicherungsJournal: Welches Geld bräuchte Protektor, wenn die von ihnen als „angezählt“ definierten 22 Lebensversicherer alle zum „Sicherungsfall“ würden?

Kleinlein: Das kommt darauf an, wie stark die Garantien gesenkt werden, wie die konkreten Kapitalanlagen zum Ende des Jahres zu bewerten sind und wie die Verträge im Detail ausschauen. Hier jetzt eine Zahl zu nennen, wäre unseriös.

VersicherungsJournal: Die Kunden, die heute Rentenversicherungen kaufen, erhalten überwiegend moderne Produkte mit endfälligen Garantien (14.7.2020). Warum sind solche Produkte, die zum Durchhalten zwingen, nicht sinnvoll?

Kleinlein: So modern sind diese Produkte nicht. Üblicherweise werden diese genauso wie die alten Tarife im klassischen Deckungsstock mit einem Garantiezins geführt. Das „moderne“ ist nur, dass diese Garantien geringer sind oder im Vertragsverlauf kalkulatorisch sinken. Das, was diese Tarife aber auszeichnet, ist die außerordentlich hohe Intransparenz. Die Produkte wären dann sinnvoll, wenn sie kostengünstig, fair und effizient wären. Das sind sie aber nicht. Das hat aber nichts mit dem Zwang zum „Durchhalten“ zu tun.

VersicherungsJournal: Wie sieht denn die ideale Altersvorsorge für Peter und Lieschen Müller aus Ihrer Sicht aus?

Kleinlein: Achtung Fangfrage! Hierauf gibt es keine allgemeine Antwort. Denn die richtige Altersvorsorge muss immer auf die individuelle Situation ausgerichtet sein.

Da ist es eben wichtig, wie alt Peter und Lieschen sind, wie es um Familienstand und -planung steht, ob Schulden drücken oder ob sie angestellt oder freiberuflich sind, um nur ein paar Aspekte zu nennen, die beachtet werden sollten.

Hier zeigt sich auch in vielerlei Hinsicht die Ungeeignetheit der Lebensversicherungs-Produkte, die von besagten Peter und Lieschen Müller nicht durchgehalten werden und dann mit Abzügen storniert werden müssen – während sie gleichzeitig, oftmals bei dem gleichen Lebensversicherungs-Unternehmen, nur eine Berufsunfähigkeits-Versicherung in unzureichender Höhe vermittelt bekommen haben – sofern sie überhaupt eine haben.

Da empfiehlt es sich unabhängige Beratung zu suchen, etwa als Mitglied beim Bund der Versicherten.

