Kfz-Versicherung: Innenstädte bis 21 Prozent teurer

15.4.2020

Innerhalb von Berlin unterscheidet sich der Beitrag für die Autoversicherung je nach Postleitzahl des Halter-Wohnorts um teilweise mehr als ein Fünftel. Das hat die Check24 GmbH für zwei Beispiele (Pkw, Alleinnutzer mit Haftpflicht- beziehungsweise Familie mit Haftpflicht- und Vollkasko-Deckung) berechnet.

Dabei war der Unterschied bei dem nur Haftpflichtversicherten mit 20,8 Prozent größer als bei der Familie mit Vollkasko (16,3 Prozent). Am zweitgrößten ist die Differenz nach Postleitzahl innerhalb Frankfurt am Mains (17,1 beziehungsweise 7,8 Prozent). Dahinter folgt Hamburg (15,5/15,0 Prozent). Am geringsten in den 15 untersuchten Metropolen ist der Unterschied in München (6,7/7,2 Prozent).

Preisunterschiede Kfz-Versicherung (Bild. Check24). Zum Vergrößern Bild klicken.

Alle erfassten Daten bietet der Versicherungsmakler zum Herunterladen (PDF, 900 KB) an.

Als Grund für die regionalen Preisunterschiede nennt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24: „Im Stadtzentrum ist die Verkehrsdichte üblicherweise höher und es kommt häufiger zu Unfällen. Das berücksichtigen die Versicherer bei der Beitragsberechnung.“