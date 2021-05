Kfz-Restwert: Wenn das Angebot des Versicherers zu spät kommt

25.5.2021 – Ein Geschädigter, dessen Fahrzeug bei einem Unfall einen Totalschaden erlitten hat, darf dieses in der Regel zeitnah zu dem im Gutachten genannten Restwert veräußern. Er ist nicht dazu verpflichtet, zuvor ein Restwertangebot des Versicherers des Unfallverursachers abzuwarten. Das gilt selbst dann, wenn ihn dieser darum gebeten hat. So entschied das Landgericht Saarbrücken in einem Urteil vom 29. Oktober 2020 (6 O 187/20).

Der Kläger war mit seinem Fahrzeug unverschuldet in einen Unfall verwickelt worden. An der alleinigen Haftung des Unfallgegners bestanden keine Zweifel.

Kurze Zeit später wurde das Auto von einem Sachverständigen, den der Mann dazu beauftragt hatte, besichtigt. Dieser stellte einen Totalschaden fest. Den Restwert ermittelte der Gutachter auf der Grundlage von drei Restwertangeboten des regionalen Marktes mit 4.850 Euro.

Versicherer legt höheres Restwertangebot vor

Wenig später erhielt der Kläger ein Angebot, das Auto zu einem Preis von 5.355 Euro veräußern zu können. Darauf ließ er sich ein. Der Versicherer des Unfallverursachers hatte ihn allerdings bereits kurz nach dem Unfall darum gebeten, im Fall eines Totalschadens zunächst sein Restwertangebot abzuwarten und das Auto nicht zu einem im Gutachten genannten Restwert zu veräußern.

Sein eigenes Angebot unterbreitete der Versicherer dem Kläger jedoch erst mehr als einen Monat nach dem Schadenereignis. Demnach hatte er außerhalb des regionalen Marktes einen Händler ermittelt, der dazu bereit war, 12.100 Euro für das Fahrzeug zu zahlen.

Der Versicherer erklärte sich daher nur zu einer Schadenregulierung auf Basis dieses Restwertangebots bereit.

Fahrzeug darf zum ermittelten Restwert veräußert werden

Zu Unrecht, urteilte das Saarbrücker Landgericht. Es gab der Klage des Geschädigten auf Zahlung des von dem Versicherer einbehaltenen Differenzbetrages statt.

Nach Ansicht der Richter ist ein Geschädigter weder unter dem Gesichtspunkt des Wirtschaftlichkeits-Gebots, noch unter dem seiner Schadenminderungs-Pflicht dazu verpflichtet, ein Restwertangebot des Versicherers des Schädigers abzuwarten. Solange das Gutachten keinen für ihn offensichtlichen Fehler aufweise, dürfe er sein beschädigtes Fahrzeug vielmehr zu dem von dem Sachverständigen ordnungsgemäß am regionalen Markt ermittelten Restwert veräußern.

Nicht verpflichtet, auf das Angebot zu warten

Ein Geschädigter sei auch nicht dazu verpflichtet, auf ein Restwertangebot des Versicherers zu warten. Das gelte selbst dann, wenn er darum gebeten worden sei.

Er habe vielmehr das Recht, das Unfallfahrzeug zeitnah zu dem in dem Gutachten genannten Restwert zu verkaufen, es sei denn, dass ihm der Versicherer zuvor ein höheres Angebot übermittelt hat. Habe er wie in dem entschiedenen Fall einen höheren Preis erzielt, so müsse er sich diesen jedoch anrechnen lassen.