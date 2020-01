Kfz-Haftpflicht: Wann die fiktiven Reparaturkosten zu hoch sind

23.1.2020 – Einem Unternehmen wurden bei der Instandsetzung seiner Fahrzeuge grundsätzlich Rabatte eingeräumt. Diese sind nach einem Unfall auch bei einer Abrechnung auf Basis eines Gutachtens zu Gunsten des Schädigers zu berücksichtigen. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 29. Oktober 2019 entschieden (VI ZR 45/19).

Nachdem ein Fahrzeug eines großen international tätigen Mietwagenunternehmens unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde, sollte der Schaden auf Basis eines Gutachtens abgerechnet werden.

Dagegen erhob der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Schädigers auch keine Einwände. Er ging jedoch davon aus, dass dem Betrieb angesichts seiner Größe bei der Instandsetzung seiner Autos grundsätzlich Rabatte von den üblicherweise beauftragten Werkstätten eingeräumt werden. Um die wollte er die von dem Sachverständigen kalkulierten Reparaturkosten kürzen.

Revision des Geschädigten vor dem BGH erfolgreich

Sowohl das in der Vorinstanz mit dem Fall befasste Amts- als auch das Berufungsgericht schlossen sich der Meinung des klagenden Mietwagenunternehmens an. Zumindest im Rahmen einer fiktiven Schadensabrechnung seien Rabatte nicht schadensmindernd zu Gunsten des Schädigers zu berücksichtigen.

Denn ein Rabattvorteil und somit eine Besserstellung oder Bereicherung eines Geschädigten werde so lange nicht realisiert, wie keine konkrete Reparatur in Anspruch genommen werde. Die Gerichte gaben der Klage daher statt.

Doch dem schlossen sich die Richter des Bundesgerichtshofs nicht an. Sie hielten die Revision des beklagten Versicherers für begründet.

Unfallopfer muss sich Rabattmöglichkeiten stets anrechnen lassen

Ein Geschädigter habe zwar grundsätzlich auch bei einer Abrechnung auf Basis eines Gutachtens einen Anspruch auf Ersatz der in einer markengebundenen Fachwerkstatt anfallenden Kosten. Im Fall der Klägerin sei jedoch deren besondere Situation zu berücksichtigen.

Denn Ziel einer fiktiven Schadensabrechnung könne es nicht sein, einen Geschädigten wirtschaftlich besser zu stellen, als er im Rahmen einer tatsächlich durchgeführten Instandsetzung stehen würde.

„Sind dem Geschädigten von markengebundenen Fachwerkstätten auf dem allgemeinen regionalen Markt Großkundenrabatte für Fahrzeugreparaturen eingeräumt worden, die er ohne weiteres auch für die Reparatur des Unfallfahrzeugs in Anspruch nehmen könnte, so ist dies ein Umstand, der im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung grundsätzlich zu berücksichtigen ist“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Die Berücksichtigung des Rabatts setzt nach Ansicht des Bundesgerichtshofs auch nicht voraus, dass dieser von einem Geschädigten im konkreten Fall auch tatsächlich in Anspruch genommen, sprich mit einer de facto durchgeführten Instandsetzung realisiert wird.