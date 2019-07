Kein Krankentagegeld auf den Kanarischen Inseln

29.7.2019 – Laut einer Klausel in den Versicherungs-Bedingungen eines privaten Krankenversicherers besteht ein Anspruch auf Zahlung von Krankengeld in der Regel nur dann, wenn sich der Versicherte an seinem Wohnsitz in Deutschland aufhält. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden, hat das Landgericht Nürnberg-Fürth mit Beschluss vom 12. Juni 2019 (2 S 7833/18) entschieden und damit ein Urteil des Erlanger Amtsgerichts bestätigt.

Der Entscheidung lag die Klage eines Versicherten zugrunde, der bei einem privaten Krankenversicherer unter anderem eine Krankentagegeld-Versicherung abgeschlossen hatte. Wegen einer längeren Erkrankung wollte er die Versicherung in Anspruch nehmen.

Streit ums Kleingedruckte

Doch als der Versicherer erfuhr, dass der Mann trotz Krankschreibung einen lange vor seiner Erkrankung gebuchten Urlaub auf Gran Canaria angetreten hatte, stellte er für diese Zeit seine Zahlungen ein. Zur Begründung berief er sich auf die Versicherungs-Bedingungen, in denen es unter anderem heißt:

„Keine Leistungspflicht besteht bei Arbeitsunfähigkeit, wenn sich die versicherte Person nicht an ihrem Wohnsitz in Deutschland aufhält, es sei denn, dass sie sich in medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung befindet. Wird die versicherte Person in Deutschland außerhalb ihres Wohnsitzes arbeitsunfähig, so steht ihr das Krankentagegeld auch zu, solange die Erkrankung oder Unfallfolge nach medizinischem Befund eine Rückkehr ausschließt.“

Dem hielt der Erkrankte entgegen, dass er bedingungsgemäß dazu verpflichtet gewesen sei, den Empfehlungen seines Arztes zu folgen. Der habe ihm jedoch dazu geraten, die Urlaubsreise nicht zu stornieren. Denn die sei dem weiteren Heilungsverlauf förderlich.

Doch obwohl der Behandler ihm das in einem Attest bestätigt hatte, wiesen die Richter beider Instanzen die Klage des Mannes als unbegründet zurück.

Berechtigtes Interesse

Maßgeblich sei, dass mit der entsprechenden Klausel in den Versicherungs-Bedingungen eine umfassende nachträgliche Diskussion darüber ausgeschlossen werden solle, ob ein Auslandsaufenthalt, wie von dem Versicherungsnehmer behauptet, möglicherweise der Gesundheit förderlich war.

„Die Schwierigkeiten, die mit einer nachträglichen Beweisführung hinsichtlich dieser medizinischen und im Nachhinein umso schwerer aufzuklärenden Frage einhergehen, begründen ein berechtigtes Interesse des Versicherers, derlei Nachweis- und Abgrenzungs-Schwierigkeiten durch die vereinbarten Klauseln vollständig auszuschließen“, so die Richter des Landgerichts.

Selbst wenn der Patient und sein Arzt der Meinung sein sollten, dass die klimatischen Bedingungen auf den Kanaren heilungsfördernd seien, so würde das keine Leistungspflicht begründen. Denn es bestehe regelmäßig auch während eines Kur- und Sanatoriumsaufenthalts in einem Heilbad oder Kurort bedingungsgemäß kein Versicherungsschutz.

Im Übrigen sei die Wohnsitzklausel für den Kläger nicht überraschend. Sie benachteilige ihn auch nicht unangemessen.

Ein Blick in die gesetzliche Krankenversicherung

Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung können bei einem Urlaub im Ausland übrigens gegebenenfalls mit der Zahlung von Krankengeld rechnen.

Entscheidend ist allerdings, dass sie in einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union fahren (VersicherungsJournal 11.6.2019).