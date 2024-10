Ist die Klausel zur Sicherheitsobliegenheit in der Sachversicherung wirksam?

17.10.2024 – Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass die Klausel zur Sicherheitsobliegenheit in der Sachversicherung wirksam ist. Die Vereinbarung sei weder intransparent noch überraschend. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer könne die sich für ihn ergebenden Rechte und Pflichten erkennen. Ebenso, dass die von ihm zu beachtenden Vorschriften Schutzcharakter haben müssten.

Der Besitzer eines Gebäudes errichtete an der Hausfassade einen Pizzaofen, der mit einer Holzkonstruktion ummantelt war. Es kam zu einem Brand, der Teile der Fassade und des Dachstuhls zerstörte.

Um den Brandschaden zu beseitigen, forderte er von seiner Wohngebäudeversicherung Leistungen ein. Das aus drei Versicherern bestehende Konsortium zahlte zunächst einen Vorschuss in Höhe von zusammen 100.000 Euro.

Versicherer unterstellten eine arglistige Obliegenheitsverletzung

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung teilte der Hausbesitzer seiner Versicherungsmaklerin schriftlich mit, der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister habe den in Bau befindlichen Ofen besichtigt.

Zu diesem Zeitpunkt seien die rechte und die hintere Seite der Holzummantelung des Ofens mit Dämmung montiert und ein Teil des Hohlraums zwischen Ummantelung und Ofen mit Sand verfüllt gewesen. Der Schornsteinfeger habe Vorgaben zum Weiterbau des Ofens gemacht und erklärt, dass er den fertigen Ofen nicht noch einmal sehen wolle.

Tatsächlich aber hatte der Rauchfangkehrer nicht auf eine erneute Besichtigung des Ofens vor Erteilung einer Abnahmebescheinigung verzichtet. Daraufhin warfen die Versicherungsunternehmen ihrem Kunden eine arglistige Obliegenheitsverletzung und einen vorsätzlichen Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften vor und verweigerten weitere Zahlungen.

Bundesgerichtshof gab der Revision der Versicherer statt

Erzherzögliches Palais in Karlsruhe, Sitz des BGH

(Bild: Comquat, CC BY-SA 2.0)

Der Versicherungsnehmer zog vor Gericht, hatte jedoch zunächst vor dem Landgericht Stade (3 O 126/20) keinen Erfolg. Dieses gab vielmehr der Widerklage der Versicherer auf Rückzahlung der geleisteten Vorschüsse statt.

Damit wollte er sich nicht zufrieden geben und ging in Berufung. Das Oberlandesgericht Celle (8 U 259/21) stellte dann fest, dass seine Klage dem Grunde nach doch gerechtfertigt sei. Das Landgericht solle über das Verfahren erneut verhandeln und entscheiden.

Die Sache landete schließlich vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Dieser hob mit Urteil vom 25. September (IV ZR 350/22) die Entscheidung des Oberlandesgericht Celle auf, gab der Revision der Versicherungsunternehmen statt und verwies die Sache an das Berufungsgericht zurück.

Der Leitsatz des Urteils lautet: „Eine Klausel in Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Wohngebäudeversicherung, die dem Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften aufgibt, verstößt nicht gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB und benachteiligt den Versicherungsnehmer nicht unangemessen im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.“

Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer entnimmt der Klausel, dass er Obliegenheiten zu erfüllen hat. Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. September (IV ZR 350/22)

Zu Obliegenheiten gehört Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften

Zur Begründung heißt es unter anderem, dass in dem vorliegenden Fall die Klausel zu den Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht intransparent sei. Der Inhalt der Obliegenheit sei ausreichend bestimmt. Die Verweisung benachteilige auch nicht den Versicherungsnehmer unangemessen entgegen Treu und Glauben.

„Ein durchschnittlicher, um Verständnis bemühter Versicherungsnehmer entnimmt der Klausel zunächst, dass er zum Erhalt seines Versicherungsschutzes vor Eintritt des Versicherungsfalls vertraglich vereinbarte Obliegenheiten zu erfüllen hat“, schreibt der BGH.

Die Vereinbarung verdeutliche ihm, dass zu diesen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten die Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften gehöre, die verschiedenen Ursprungs, nämlich gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher Natur, sein könnten.

Keine Schwierigkeiten bereite dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer ferner das Verständnis der sich für ihn aus vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften ergebenden Rechte und Pflichten.

Maßgebend sind die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls anwendbaren Sicherheitsvorschriften. Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. September (IV ZR 350/22)

Durchschnittlicher Versicherungsnehmer erkennt dynamische Verweisung

Auch die Bezugnahme im Bedingungswerk auf gesetzliche und behördliche Sicherheitsvorschriften sei nicht intransparent. Für einen durchschnittlichen Versicherungsnehmer seien gesetzliche und behördliche Sicherheitsvorschriften rechtlich verbindliche Anordnungen staatlichen Ursprungs, die gerade das versicherte Risiko vor einer versicherten Gefahr schützen sollen, wird ausgeführt.

Der Wortteil „Sicherheit" zeige dem Versicherungsnehmer, dass die von ihm zu beachtenden Vorschriften Schutzcharakter haben müssten. Nicht erfasst seien hierbei solche Schutzvorschriften, die in keinerlei Zusammenhang mit dem versicherten Risiko stünden. Erkennbarer Zweck der Obliegenheit sei vielmehr, den Eintritt des Versicherungsfalls zu verhindern oder zu erschweren.

Ferner entnehme ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer dem Sinn und Zweck der Obliegenheit, dass es sich um eine dynamische Verweisung handele. „Maßgebend sind die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls anwendbaren Sicherheitsvorschriften“, heißt es dazu.

Und: „Ein Versicherer, der seine Leistungspflicht an das Einhalten gesetzlicher oder behördlicher Sicherheitsvorschriften knüpft, möchte für die versicherte Gefahr nur bei Beachtung der jeweils geltenden Anordnungen einstehen.“

Ohne Verweisungen könnten abträgliche Klauselwerke entstehen

Die Verweisung auf Sicherheitsvorschriften außerhalb der Allgemeinen Versicherungsbedingungen stehe zudem der Bestimmtheit der Klausel nicht entgegen. Eine Verweisung auf andere Rechtsnormen sei dem geltenden Recht nicht fremd und auch in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts Ungewöhnliches.

Eine Obliegenheit könne nicht in jedem Fall so konkret gefasst werden, dass sie jede erdenkliche Situation in ihrem Anwendungsbereich genau beschreibe. Ohne Verweisungen könnten allzu detaillierte, unübersichtliche, nur schwer durchschaubare oder auch unvollständige Klauselwerke entstehen, die ihrerseits den Interessen der Versicherungsnehmer abträglich wären, so der BGH.