Immobilien: Zinsschock würgt Nachfrage ab

15.7.2022 – Die gestiegenen Bauzinsen sorgen dafür, dass der Traum von den eigenen vier Wänden für viele Verbraucher ausgeträumt ist. Das hat tiefgreifende Konsequenzen für den deutschen Wohnungsmarkt, wie eine Analyse von Immowelt zeigt.

WERBUNG

Kommt die große Trendwende für den deutschen Immobilienmarkt? Ist der Boom vorbei? Möglich, die Preise stagnieren in vielen Metropolen oder gehen sogar zurück (VersicherungsJournal 6.7.2022, 25.5.2022). Der Grund: Die Bauzinsen gehen durch die Decke, seit Jahresanfang haben sich die Kosten für Finanzierungen fast verdreifacht.

Die Konsequenzen: In den deutschen Metropolen können sich Durchschnittverdiener kein Eigenheim mehr leisten. Käufer, die die eigenen vier Wände als Teil ihrer Altersvorsorge eingeplant haben, könnten aufgrund der Preisrückgänge sogar Wertverluste bevorstehen.

Gestiegene Bauzinsen verteuern Finanzierungen deutlich

Eine Untersuchung der Immowelt GmbH für die 14 Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern in Deutschland zeigt, welche Auswirkungen die gestiegenen Bauzinsen auf aktuelle Finanzierungen haben und wie sich die Raten für Käufer monatlich entwickeln.

Der Ausgangspunkt: Die Bauzinsen sind im ersten Halbjahr 2022 von 1,38 auf 3,34 Prozent gestiegen. Damit haben sich die monatlichen Tilgungsraten in der Spitze seit Januar um 1.100 Euro beim Kauf einer 75 Quadratmeter großen Bestandswohnung (1. Stock, drei Zimmer, Baujahr 1990er Jahre) in München erhöht.

WERBUNG

München, Frankfurt, Hamburg – unbezahlbar

Am härtesten trifft die Belastung Käufer in Deutschlands teuerster Stadt München. „Bei einer Tilgungsrate von zwei Prozent lag die Annuität zu Anfang des Jahres bei monatlich 1.940 Euro. Nach dem starken Zinsanstieg zahlen Wohnungskäufer in der Isarmetropole inzwischen 3.040 Euro“, rechnen die Experten von Immowelt vor.

Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass der Preis einer exemplarischen 75-Quadratmeter-Wohnung seit Januar in der bayerischen Landeshauptstadt sogar von 767.000 Euro auf 760.000 Euro leicht gesunken sei.

Aber nicht nur im Süden sieht es für Interessenten düster aus: Der Preis einer beispielhaften Wohnung in Frankfurt am Main ist seit Januar leicht auf 522.000 Euro (-1.000 Euro) gefallen. Trotzdem ist die Finanzierung mit monatlich 2.090 Euro um 760 Euro deutlich teurer geworden.

In Hamburg haben die Preise pro Quadratmeter sogar noch leicht zugelegt. Für die erwähnte Drei-Zimmer-Bestandswohnung heißt das, dass der Preis in der Hansestadt auf 541.000 Euro (+6.000 Euro) und die monatliche Kreditrate auf 2.170 Euro kletterte. Das sind 810 Euro mehr als noch im Januar.

Kaufpreise und Annuitätenraten für zehn deutsche Städte Stadt Kaufpreis Januar 2022 in Euro Kaufpreis Juni 2022 in Euro Annuität bei Zins von 1,38 Prozent* Annuität bei Zins von 3,34 Prozent* Berlin 397.000 407.000 1.010 1.630 Dresden 228.000 237.000 580 950 Düsseldorf 421.000 414.000 1.070 1.660 Essen 237.000 236.000 600 950 Frankfurt a.M. 523.000 522.000 1.330 2.090 Hamburg 535.000 541.000 1.360 2.170 Köln 429.000 428.000 1.090 1.710 Leipzig 215.000 216.000 550 870 München 767.000 760.000 1.940 3.040 Stuttgart 452.000 461.000 1.150 1.850

Nachfrage geht deutlich zurück

Auch in günstigen Regionen wie dem Ruhrgebiet oder Ostdeutschland machen sich die gestiegenen Zinsen bemerkbar. Trotz fast stabiler Angebotspreise kletterte die monatliche Rate laut Immowelt um jeweils 350 Euro in Dortmund (930 Euro) und Essen (950 Euro). 320 Euro teurer wurde ein Immobilienkredit in Leipzig (870 Euro).

„Käufer mit einem besonders knappen Budget, die sich angesichts niedriger Zinsen den Immobilienerwerb in der Vergangenheit noch leisten konnten, müssen nun neu kalkulieren“, schreiben die Autoren des Reports. In die Berechnungen sind die gestiegenen Nebenkosten für Strom und Heizung noch nicht eingeflossen.

Das Fazit von Immowelt: „Die Nachfrage nach Kaufimmobilien kühlt vielerorts bereits deutlich ab und in zahlreichen Städten stellen sich daher stagnierende oder bereits leicht sinkende Angebotspreise ein.“ Unterdessen steige die Nachfrage nach Mietwohnungen.

Kaufen ist zu teuer, mieten ist besser

Die Stiftung Warentest findet, dass Immobilienkäufer finanziell schlechter dastehen als Mieter. Die Kaufpreise sind laut der aktuellen Finanztest in den vergangen drei Jahren um 30 Prozent nach oben geklettert. Und der Zinsschock mache die eigenen vier Wände für Normalverdiener mittlerweile unerschwinglich (13.7.2022).

In vielen Großstädten kosten Eigentumswohnungen mittlerweile das 30-Fache der Jahresmieten für vergleichbare Objekte, so die Tester.

Zum Vergleich: 2020 mussten Käufer für eine gleichwertige Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 25,7 Jahres-Nettokaltmieten auf den Tisch legen (20.5.2021), wie die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas“ vorrechnet.

Die Experten sprechen derzeit bei einem Vervielfältiger von maximal 25,0 von einem noch vergleichsweise moderaten Kaufpreisniveau. Den höchsten Vervielfältiger weist derzeit Hamburg aus (43,2) (14.6.2022).