11.8.2021 – Axa und DKV haben ihre Angebote in der betrieblichen Krankenversicherung ausgeweitet. Der Ergänzungstarif der Debeka ersetzt GKV-Versicherten auch Maßnahmen zur Schmerzausstattung oder endodontischen Behandlungen. Die Allianz bietet vollversicherten Familien neue Services. Die Nürnberger versichert ambulante Alternative Medizin.

Die DKV Deutsche Krankenversicherung AG erweitert Angebot in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) um das Pflegemonatsgeld „BonusMed Pflege Plus“ für Unternehmen ab 25 Mitarbeitern. Der Tarif ist mit Alterungsrückstellungen kalkuliert.

DKV versichert alle Pflegegrade

Es handelt sich um eine arbeitgeberfinanzierte Lösung, bei der alle Mitarbeiter abgesichert werden müssen. Dafür verzichtet die DKV auf eine Gesundheitsprüfung und Ausschlüsse. Der Leistungsanspruch besteht in allen Pflegegraden – bei häuslicher und stationärer Pflege.

Mitarbeiter, die in Rente gehen oder ihren Arbeitgeber wechseln, können das Produkt eigenfinanziert fortführen. Die aufgebauten Alterungsrückstellungen werden angerechnet. Alle versicherten Mitarbeiter können die Leistung auf eigene Kosten aufstocken beziehungsweise auch für ihre Familienangehörigen abschließen.

Unternehmen ab 25 Mitarbeitenden können ein Pflegemonatsgeld von 360 oder 720 Euro absichern. Ab 100 Beschäftigten stehen Beträge zwischen 360, 720, 1.080 oder 1.440 Euro zur Wahl. Bei vollstationärer Pflege wird den Mitarbeitern in allen fünf Pflegegraden das vereinbarte Pflegegeld zu 100 Prozent erstattet. Für die ambulante Pflege werden bei Pflegegrad 1 zehn Prozent und bei den übrigen Pflegegraden 30 Prozent der vereinbarten Höchstleistung gezahlt.

Die Beiträge richten sich individuell nach Unternehmen und Mitarbeiterdemografie. Versicherungsschutz gilt ab dem ersten Tag und auch für Mitarbeiter, die bereits pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen oder einen Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad gestellt haben.

Auch die Axa bringt einen Budgettarif auf den Markt

Neu im bKV-Angebot der Axa Krankenversicherung AG ist der Budgettarif „FlexMed easy“. Zur Wahl stehen für die Arbeitgeber fünf Budgetstufen von 300 Euro bis 1.500 Euro. Die Mitarbeitenden können innerhalb des Gewählten jedes Jahr frei entscheiden, welche der enthaltenen Leistungen sie in Anspruch nehmen möchten.

Den Mitarbeitenden steht unabhängig vom Versicherungsbeginn jedes Jahr das volle Budget zur Verfügung. Erstattet werden zum Beispiel Behandlungen durch Heilpraktiker, Naturheilverfahren durch Ärzte, Zahnersatz und -aufhellung sowie operative Sehschärfenkorrekturen oder auch die Therapie mit transparenten Zahnschienen. Es gibt keine Wartezeiten und Vorerkrankungen sind mitversichert.

„FlexMed easy“ beinhaltet Serviceleistungen, die nicht auf das Gesundheitsbudget angerechnet werden. Dazu gehören der Facharztterminservice, eine telefonische Gesundheitsberatung, ein Zweitmeinungsservice sowie der Online-Arzt.

bKV im Fokus Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) steht im Fokus des VersicherungsJournal-Extrablatts 3|2021. Das Heft erscheint am 30. August. Nicht-Abonnenten können es bis zum 12. August bestellen. Das E-Paper kann kostenlos als PDF-Datei im Internet heruntergeladen werden. Die Druckausgabe kann bis zum 12. August über dieses Formular bestellt werden. Auch das Heft ist – im Inlandsbezug – kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt. Premium-Abonnementen des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.

APKV startet Servicepaket für Familien

Im Rahmen ihrer Strategie, neben der reinen Kostenerstattung stärker Services zu bieten, hat die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) zusammen mit Kooperationspartnern ein Angebot für Familien entwickelt. Die teils digitalen, teils präsenten Angebote gibt es nur für Vollversicherte der APKV.

Neu ist die „Schwangerschafts-Begleitung Online“ in Form von zwei Onlinekursen über die Vimum GmbH. Dabei können sich werdende Mütter sowohl mithilfe von Videos und in Gruppen als auch individuell von Hebammen beraten lassen.

„Mein ElternLeben Online“ arbeitet mit „Wellcome gGmbH“ zusammen und soll Eltern mit Kindern bis zum Jugendalter digital begleiten. Über Kooperationen bietet die APKV Apps, die bei Kindern mit Artikulations- oder auch Stress- und Schlafproblemen helfen sollen.

Darüber hinaus schafft der Versicherer einen schnellen Zugang zu medizinischen Auskünften. Das geschieht über die App „Doc On Call“, den Chatbot „Emma“ und „Kinderärzte on the road“, den privatärztlichen Bereitschaftsdienst in 20 großen Städten Deutschlands. Bei komplizierten Krankheitsfällen erhalten Familien individuelle Betreuung und Unterstützung von Patientenbegleitern des Versicherers.

Debeka mit neuer Zahn-Zusatzversicherung

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. leistet bei ihrem neuen Ergänzungstarif für gesetzlich Versicherte (GKV) auch für Störungen der Kaumuskulatur. Mit dem neuen Tarif wird der GKV-Basisschutz für Zahnbehandlung und Zahnersatz weiter – auf teils 100 Prozent – aufgestockt.

Die Aufwendungen für Zahnersatzleistung werden bis auf 100 Prozent ersetzt. Inkludiert sind Leistungen für endodontische Behandlungen – wie Wurzelbehandlungen sowie funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen. Hier werden Aufwendungen für Diagnostiken übernommen, die Störungen der Kaumuskulatur, der Zähne sowie der Funktionen der Kiefergelenke erkennen.

Der Ergänzungstarif beinhaltet darüber hinaus besondere Maßnahmen zur Schmerzausstattung wie Lachgassedierungen und Narkosen. Alle Leistungen werden zu 100 Prozent erstattet – bei den endodontischen Behandlungen sind auf 5.000 Euro pro Jahr limitiert.

Nürnberger Kranken ersetzt ambulante alternative Medizin

Im „Ambulanttarif für Alternative Medizin 300“ versichert die Nürnberger Krankenversicherung AG (NKV) alle Naturheilmethoden und Arzneien, die im Hufelandverzeichnis oder der Gebührenordnung für Heilpraktiker aufgenommen sind. Zusätzlich sind Leistungen für Vorsorge, Impfungen und Zuzahlungen eingeschlossen.

Jährlich werden 80 Prozent der Kosten bis maximal 900 Euro ersetzt. Dabei werden für Naturheilverfahren durch Heilpraktiker, Ärzte und Osteopathen und ebenso für Arznei-, Verband- und Heilmittel jährlich bis zu 300 Euro übernommen.

Die gleichen Höchstbeträge gelten für Vorsorge/Schutzimpfungen und gesetzliche Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Arznei-, Heil- und Hilfsmittel sowie bei Krankenhausaufenthalten.

Die NKV verzichtet auf Wartezeiten. Der Tarif ist mit drei Altersgruppen kalkuliert. Menschen zwischen 16 bis 50 Jahren zahlen monatlich 8,20 Euro Prämie. Der Tarif „AM300“ kann online und bei den Vertriebspartnern abgeschlossen werden.