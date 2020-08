Hundebiss: Versicherung der Halterin verweigert 100.000 Euro

21.8.2020 – Eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung hatte Schäden, die durch bewusstes Abweichen von der Haltung und Züchtung von Hunden dienenden Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Verfügungen oder Anordnungen verursacht werden, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Dies stellt weder eine unangemessene Benachteiligung dar, noch verstößt die Klausel gegen das Transparenzgebot. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 15. Juli 2020 entschieden (7 U 47/19).

Der Entscheidung lag die Klage einer Frau zugrunde, die für ihren Mischlingshund eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte. Nachdem der Vierbeiner im Jahr 2011 ein zehnjähriges Mädchen gebissen hatte, ordnete das zuständige Kreisverwaltungsreferat im Juni 2012 an, „dass Begegnungskontakte des Hundes mit Kindern bis circa 14 Jahren zu vermeiden seien.“

Im gleichen Monat hielt sich die Klägerin mit ihrem angeleinten Tier in einer Parkanlage auf, in welcher sich auch ein Spielplatz befindet. Dort saß sie auf einer Parkbank und unterhielt sich mit einer Bekannten.

Tierhalter-Haftpflichtversicherer zahlt nicht nach Hundebiss

Ein zweijähriges Kind näherte sich dem Hund, streichelte ihn am Rücken und tastete sich in Richtung Kopf vor. Das schien dem Vierbeiner nicht zu gefallen. Nachdem er das Kind zunächst nur angeknurrt hatte, biss er ihm unvermittelt ins Gesicht. Dabei erlitt es so schwere Verletzungen, dass es sechs Wochen lang stationär behandelt werden musste.

Wegen des Vorfalls erging gegen die Halterin des Hundes nicht nur ein Strafbefehl. Sie wurde außerdem dazu verurteilt, dem Kind knapp 100.000 Euro zahlen zu müssen. Sie verlangte daher von ihrem Tierhalter-Haftpflichtversicherer, sie von dieser Summe freizustellen. Der verweigerte ihr jedoch die Gefolgschaft.

Zur Begründung berief sich der Versicherer auf eine Klausel im Versicherungsvertrag, in der es heißt: „Ausgeschlossen bleiben Ansprüche gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch bewusstes Abweichen von der Haltung und Züchtung von Hunden dienenden Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Verfügungen oder Anordnungen am Wohnort des Versicherungsnehmers verursacht hat.“

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Wiesbaden fand die Argumentation des Versicherers überzeugend. Es wies die Klage der Frau daher als unbegründet zurück. Mit ihrer daraufhin beim Frankfurter Oberlandesgericht eingelegten Berufung hatte die Hundehalterin Erfolg. Es gab ihrer Klage statt.

Fehlender Nachweis für bedingten Vorsatz

Die Klausel in den Versicherungs-Bedingungen sei zwar nicht zu beanstanden. Denn sie benachteilige die Versicherten weder unangemessen, noch sei sie ungewöhnlich oder überraschend. Wegen ihrer eindeutigen Formulierung verstoße sie auch nicht gegen das Transparenzgebot. Trotz allem müsse der Versicherer die Klägerin von den Zahlungsansprüchen freistellen.

Ihr habe nämlich nicht nachgewiesen werden können, dass sie bewusst gegen die der Haltung und Züchtung von Hunden dienenden Gesetze, Verordnungen und behördlichen Verfügungen verstoßen habe. Erforderlich sei auf jeden Fall bedingter Vorsatz.

Das aber würde heißen, dass die Betroffene das Gelände des ihr bis dahin unbekannten Parks betreten habe, obwohl ihr bewusst war, dass Hunde dort nicht erlaubt waren und sie entsprechende Verbotsschilder wahrgenommen hatte.

Einen derartigen Nachweis konnte ihr beklagter Versicherer aber ebenso wenig führen wie den, dass ihr der kurz vor dem Vorfall erlassene Bescheid der Kreisverwaltung bereits bekannt war. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.