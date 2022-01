Hansemerkur digitalisiert kompletten Erstattungsprozess

25.1.2022

Die Hansemerkur Krankenversicherung AG unterbreitet ihren Versicherten jetzt das Angebot für einen digitalen Rechnungs- und Erstattungsprozess. Über ihre App können Kunden mit der neuen Funktion „eRechnung“ Belege elektronisch vom Arzt an den Versicherer weiterreichen.

Im ersten Schritt sei das Tool „für mehrere tausend Zahnarztpraxen aktiviert“, weitere Leistungserbringer sollen noch freigeschaltet werden. Damit die Rechnung digital bei der Hansemerkur landet, muss die App-Kommunikation mit dem Rechnungsersteller vom Kunden in der App beauftragt werden.

Anschließend könnten die Belege direkt an den Versicherer zur Leistungserstattung eingereicht werden. „Der Datenschutz bleibt dabei jederzeit gewahrt“, versichert die Gesellschaft. Die Funktion stehe vorerst nur in der iOS-App zur Verfügung, die Android-App soll in den kommenden Monaten folgen.

Holger Ehses (Bild: M. Kuhn)

„Damit beschleunigt sich gleichzeitig der Zahlungsprozess und der CO2-Fußabdruck wird reduziert. Die ‚eRechnung‘ steht auch anderen Versicherungen zur Verfügung und wir hoffen, dass sich hier im Sinne der Kunden künftig ein neuer Standard am Markt etabliert“, lässt sich Holger Ehses, Vorstandsmitglied des Unternehmens, zu der Offerte zitieren.