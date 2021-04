Haarwuchsmittel auf Kosten der Krankenkasse?

29.4.2021 – Die Zahlungen für Medikamente, die überwiegend der Verbesserung des Haarwuchses dienen, sind vom Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen. Das gilt erst recht, wenn das von dem Arzt eines Versicherten verordnete Mittel für eine derartige Behandlung nicht zugelassen ist. So das Hessische Landessozialgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 18. März 2021 (L 1 KR 405/20).

Der Entscheidung lag die Klage eines 31-jährigen Mannes zugrunde, der unter Haarlosigkeit leidet. Nach mehreren erfolglosen Therapieversuchen beantragte er bei seinem gesetzlichen Krankenversicherer schließlich die Übernahme der Kosten eines für die Behandlung von Arthritis zugelassenen Medikaments.

Dieses war ihm von seinem Arzt verordnet worden, denn es sollte als Nebenwirkung auch den Haarwuchs anregen. Die Krankenkasse weigerte sich jedoch, die Kosten für das Mittel zu übernehmen. Der Versicherte zog daher vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Keine schwerwiegende Erkrankung

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass die gesetzlichen Krankenversicherer in bestimmten Fällen auch die Kosten für eine Behandlung mit Arzneimitteln zu übernehmen haben, die nicht für das Krankheitsbild eines Versicherten zugelassen sind.

„Voraussetzung ist jedoch unter anderem, dass es sich um eine schwerwiegende Erkrankung handelt. Hiervon ist bei einem kompletten Haarverlust nicht auszugehen.“

Im Übrigen sei gemäß § 34 SGB V in manchen Fällen die Versorgung eines Versicherten mit Arzneimitteln durch die Krankenkasse ausgeschlossen. Dies gelte für Medikamente, bei deren Anwendung eine Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund stehe.

Vom Versicherungsschutz ausgeklammert seien insbesondere auch die Kosten für Arzneimittel, die überwiegend zur Verbesserung des Haarwuchses dienen.

Psychische Probleme

Auch die Behauptung des Mannes, dass er wegen seines Haarverlustes unter psychischen Problemen leide, vermochte das Gericht nicht zu erweichen.

Denn für dieses Problem stehe das Mittel der Psychiatrie und Psychotherapie zur Verfügung. Die Richter sahen keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.