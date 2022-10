Gefahr aus dem All: Welche Versicherer zahlen bei Meteoriteneinschlag?

4.10.2022 – Allianz, Arag, Axa und Grundeigentümer-Versicherung bieten Schutz sowohl gegen einen Meteoriteneinschlag als auch gegen eine dadurch verursachte Druckwelle. Tarife, die nur gegen Einschlag absichern, haben weitere zwölf Gesellschaften im Programm. Hinzu kommen acht Anbieter von selbstständigen Allgefahrenprodukten, die sich ebenfalls auf Schäden durch einen Aufprall beschränken. Dies zeigt eine Auswertung von Franke und Bornberg für das VersicherungsJournal.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat in der vergangenen Woche erstmals absichtlich eine Sonde in einen Asteroiden gesteuert. Das Experiment sollte Erkenntnisse liefern, ob auf die Erde zurasende Gesteinskörper so abgelenkt werden können, dass sie am blauen Planeten vorbeifliegen, ohne Schaden anzurichten.

Die Mission bezog sich auf größere Objekte. Ihre Auswirkungen können verheerend sein. Aber auch kleinere Geschosse hinterlassen Spuren. Jährlich treffen rund 20.000 mehr als 100 Gramm schwere Asteroiden-Bruchstücke, genannt Meteoriten, den Erdboden. Auf Deutschland gehen umgerechnet pro Jahr etwa zwei faustgroße kosmische Brocken nieder, berichtet der TV-Kanal ARD alpha.

Versicherungsschutz gegen Trümmer aus dem All

Damit sind derartige Einschläge hierzulande zwar äußerst selten, aber nicht gänzlich ausgeschlossen – ebenso Schäden, die von Bruchstücken eines ursprünglichen Himmelskörpers ausgehen.

Werden Kfz ramponiert, kommt die Vollkaskoversicherung dafür auf. Die Teilkasko zahlt bei Glasbruch und Brand. Personenschäden sind ebenfalls versichert. Auch in der Wohngebäude- und Hausratversicherung sind Brandschäden in der Regel abgedeckt.

Bei Trümmerschäden dagegen sieht dies anders aus. Welchen Schutz Wohngebäudeversicherer bieten, hat Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter der Franke und Bornberg GmbH, bereits vor einigen Jahren für das VersicherungsJournal beschrieben (VersicherungsJournal 14.3.2013).

Damals berücksichtigten lediglich die „Plus“- und „Exklusiv“-Deckungskonzepte der Germanbroker.net AG direkt den Aufprall von Meteoriten. Hinzu kam ein sehr kleiner Kreis von Gesellschaften, die in „Allgefahrenoptionen“ und selbstständigen Allgefahrenprodukten Schäden durch Meteoriteneinschlag oder durch die Druckwelle nicht ausschlossen.

Anzahl der Anbieter hat sich vergrößert

Das Analysehaus hat nun eine neue Liste für das VersicherungsJournal erstellt – ohne Gewähr, wie betont wird, da die Zusammenstellung der Daten teils von der Kooperation der Gesellschaften abhängt.

Das Bild hat sich der Aufstellung zufolge geändert. Deutlich mehr Akteure bieten nun Absicherungen gegen die wilden Gesellen aus dem All an.

Vier Versicherer bieten Schutz gegen Einschlag und Druckwelle

Die drei Tarife „Smart“, „Komfort“ und „Premium“ (Allgefahrendeckung) der Allianz Versicherungs-AG sichern Schäden ab, die sowohl durch einen Meteoriteneinschlag als auch durch eine Druckwelle aufgrund eines solchen aggressiven Geschosses entstehen. Ebenso die Kombiversicherung „Recht&Heim“ im „Komfort-Paket“ und „Premium-Paket“ der Arag Allgemeine Versicherungs-AG.

Doppelten Schutz bieten auch die selbstständigen Allgefahrenprodukte der Axa Versicherung AG (Tarif „BOXflex inklusive Baustein Optimum“) und der Grundeigentümer-Versicherung VVaG („Protect Premium“ und „Protect Premium Plus“).

Schäden durch Druckwelle oft nicht mitversichert

Tarife, die nur gegen Einschlag, aber nicht gegen die Folgen einer Druckwelle absichern, haben folgende zwölf Gesellschaften im Programm:

Ebenso diese acht Anbieter von selbstständigen Allgefahrenprodukten:

Bei den „unbenannten Gefahren“ der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, der Continentale Sachversicherung AG, der Lippische Landesbrandversicherung AG, der Rheinland Versicherungs AG und der Rhion Versicherung AG sind Schäden durch Meteoriteneinschlag explizit ausgeschlossen.