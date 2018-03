GDV wirbt für Problem-Kind Unfallmeldedienst

15.3.2018 – Bis alle deutschen Pkw mit dem neuen automatischen Notruf-System „eCall“ ausgerüstet sind, werden noch viele Jahre vergehen. Darauf hat jetzt die Versicherungsbranche hingewiesen. Daher sollen Autofahrer ihre Gebrauchten nachrüsten. Empfohlen wird das eigene System der Versicherer. Doch das hat Absatzprobleme.

WERBUNG

Noch 17 Jahre soll es dauern, bis alle Pkw in Deutschland mit dem „eCall“ (emergency call), dem elektronischen Notrufsystem, ausgestattet sind. Das hat jetzt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) errechnet. Grund ist, dass die Deutschen ihr Fahrzeug immer länger nutzen. Aktuell läge das Alter der Pkw in Deutschland im Schnitt bei 9,3 Jahren.

Zudem dürfen aktuelle Modellreihen weiterhin ohne E-Call gebaut und verkauft werden, denn die Ausrüstungspflicht gilt nur für solche Modelle, für die ab dem 31. März 2018 eine neue EU-Typgenehmigung beantragt wird.

Selbst wenn die Deutschen künftig deutlich mehr Oberklassefahrzeuge kaufen, die bereits eigene Notrufsysteme an Bord haben, dürfte die Rechnung der Versicherungsbranche weitgehend aufgehen.

UMD für alle Autos zum Nachrüsten

Unfallmeldestecker im Einsatz (Bild: GDV)

Daher wirbt der Versicherungsverband für den bereits 2016 als Nachrüstlösung entwickelten Unfall-Melde-Dienst (UMD). Kernstück ist ein Stecker für den Zigarettenanzünder. Beschleunigungssensoren in dem Gerät erkennen eine Kollision und die Schwere des Crashs. Die dazugehörige App auf dem Smartphone des Autofahrers meldet den Unfall dann automatisch an eine Notrufzentrale.

Zudem kann der Kunde händisch um Hilfe bitten. Das ist auch bei Blechschäden oder im Pannenfall möglich. Daher soll der UMD auch dafür sorgen, dass sich die Schadenregulierung beschleunigt und so die Kosten der Versicherer sinken.

Zudem soll der UMD eine Antwort auf das Datenmonopol der Kfz-Hersteller sein, denn immer mehr Fahrzeuge werden auch ohne E-Call vernetzt. Wer direkt an die Autodaten kommt, hat in der Regel die Nase bei der Schadenregulierung vorne.

UMD bleibt hinter Erwartung zurück

Doch der UMD ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wie der Geschäftsführer der zuständigen GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV-DL), Dr. Jens Dr. Jens Bartenwerfer, bereits in der Vergangenheit eingeräumt hat (VersicherungsJournal 6.10.2016).

Das gilt auch weiterhin. Für die laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) derzeit 46,5 Millionen Pkw haben nach Angaben der GDV-DL nur rund 170.000 Kunden einen UMD-Unfallstecker bei ihren „Versicherern gebucht“.

Dabei hatte die Branche schon für das Startjahr 500.000 Stecker geordert. Denn laut einer Umfrage des Marktforschungs-Unternehmens Yougov Deutschland GmbH aus dem Jahre 2016 hatte jeder zweite Kfz-Versicherte Interesse signalisiert und seine Bereitschaft erklärt, mehr als zehn Euro jährlich für den Notfalldienst der Versicherer ausgeben zu wollen (VersicherungsJournal 18.5.2016).

70.000 Geräte „schlummern“

Laut aktueller GDV-Mitteilung wurden bislang rund 100.000 Kunden für den Service gewonnen. Die Differenz erklärt sich durch rund 70.000 Kunden, die ein Gerät zwar geordert, aber nicht aktiviert haben.

Allerdings hat sich die Nachfrage innerhalb eines Jahres deutlich erhöht. Anfang 2017 war die Zahl der gebuchten Notfallstecker vom GDV mit 85.000 angegeben worden, wovon die Hälfte aktiviert worden war (VersicherungsJournal 30.3.2017).

Nach Angaben der GVD-DL nehmen derzeit 45 Versicherer am UMD teil. In einer Auswertung des Kfz-Vergleichsrechners der Nafi-Unternehmensberatung konnten Mitte 2017 aber nur 26 Unternehmen gezählt werden. Offenbar bieten einige Unternehmen den UMD nicht aktiv an.

Nicht alle Versicherer bieten den UMD aktiv an

Der Branche ist es scheinbar nicht gelungen, die Kunden flächendeckend von der praktischen Anwendung des Systems zu überzeugen.

Ein Sprecher der Allianz Versicherung AG bestätigte: „Wir konnten in der Kombination mit dem Schutzbrief keine 100-prozentige Aktivierungsquote erreichen.“ Das Unternehmen verkauft das Produkt seit der Einführung neuer Kfz-Tarife ab Oktober 2017 solo für rund 30 Euro pro Jahr. Das würde die Kunden eher motivieren, das Gerät scharf zu stellen.

Von etlichen anderen Autoversicherern wird der Dienst deutlich billiger angeboten (VersicherungsJournal 18.5.2016).

In der Praxis gibt es nach meiner Erkenntnis überhaupt keine Nachfrage nach dem Unfallnotstecker der Versicherer. Johannes Brück, Hubert Brück KG

Bisher 600 Hilferufe

Seit der Markteinführung im April 2016 hat der Versichererverband „600 schwere Unfälle“ gezählt, für die über den UMD schnelle Hilfe organisiert worden sei. Nach Aussage einer Sprecherin der GDV-DL enthält diese Zahl auch Hilferufe nach einer Panne.

„In der Praxis gibt es nach meiner Erkenntnis überhaupt keine Nachfrage nach dem Unfallnotstecker der Versicherer“, sagt der Versicherungsmakler Johannes Brück von der Hubert Brück KG. Vielleicht hätten die Kunden letztendlich auch Angst, dass „Big-Brother“ in Form des UMD-Steckers mitfährt.

Das ist aber nach Informationen des GDV nicht der Fall. Die Daten würden regelmäßig überschrieben.