GDV: „Tapetenwechsel“ für die Grüne Karte

19.6.2020

Der Name bleibt, die Farbe wechselt: Ab dem 1. Juli 2020 wird die Grüne Karte, die in vielen Ländern als Nachweis der Kfz-Versicherung dient, weiß. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) jetzt mit.

In einer Übergangszeit bis zum Jahresende wird das Dokument den Angaben zufolge sowohl auf klassischem grünen als auch auf weißem Papier ausgegeben, danach nur noch auf weißem. Bestehende Karten können laut GDV bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit weiter genutzt werden.

Als Vorteile des Farbwechsels nach 55 Jahren nennt der GDV, dass die Versicherer die neue Grüne Karte in digitaler Form einfach als PDF verschicken und die Kunden diese dann selbst ausdrucken könnten. Dadurch müssten die Dokumente nicht mehr per Post verschickt oder vom Kunden in den Büros der Versicherer abgeholt werden.

Der Verband weist explizit darauf hin, dass Autofahrer weiterhin verpflichtet seien, die Karte in Papierform mitzuführen. Das reine Vorzeigen des PDF auf dem Smartphone werde nicht als Versicherungsnachweis akzeptiert.