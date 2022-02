Für die meisten Indexpolicen lief es 2021 gut

18.2.2022 – Die Verzinsungselemente sind bei den Indexpolicen unverändert attraktiver als in den Tarifen der Neuen Klassik oder der herkömmlichen Klassik. Die Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und den Garantien der Assekurata zeigt, wie rentierlich Indexpolicen sein können.

In ihrer Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und den Garantien in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 11.2.2022, 16.2.2022) untersucht die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH auch Indexpolicen.

„Im Börsenjahr 2021 profitierten viele Policeninhaber von den monatelangen Aufholeffekten aus 2020 sowie der Fortführung der Aufwärtsrallye, die bei den Indizes für neue historische Höchststände sorgte“, heißt es in der Untersuchung.

Der Stichtag macht´s

Der Dax schloss beispielsweise mit über 16.000 Punkten (plus 15,78 Prozent) Ende 2021 auf einem neuen Allzeithoch. Teilweise schrieben die Anbieter von Indexpolicen ihren Kunden Renditen von über zehn Prozent gut – aber nicht allen.

Die Studie hat auch für 2021 wieder Indexpolicen von 13 Gesellschaften mit einem Anteil im Gesamtmarkt von 44,48 (47,87) Prozent untersucht. Die Indexpolicen erzielten über alle Tarife und Jahre (seit 2014) eine durchschnittliche Rendite von 3,09 Prozent.

Wie im Vorjahr wurden erneut die Entwicklung der Indexbeteiligung für 223 (193) Stichtagswerte seit 2014 untersucht. Als Folge der Aufwärtsbewegung 2021 wurde eine Nullrendite nur noch an 44,4 (49,7) Prozent aller Stichtage erzielt.

WERBUNG

Ein Viertel der Anbieter schafft mehr als sechs Prozent Rendite

An 9,4 Prozent aller Stichtage wurden bis zu zwei Prozent, an weiteren zwölf Prozent aller Tage bis zu vier Prozent gutgeschrieben. 10,3 Prozent der Indexstichtage brachten 2021 eine Rendite zwischen vier und sechs Prozent, 14,3 (11,9) Prozent zwischen sechs und acht Prozent und 5,8 (6,2) Prozent zwischen acht und zehn. Eine Rendite über zehn Prozent gab es an 3,6 (3,1) Prozent aller Stichtage.

Bei den Indexpolicen fließt der Sparbeitrag in das Sicherungsvermögen. Zu bestimmten Stichtagen wählen die Kunden zwischen der sicheren Verzinsung von durchschnittlich 2,22 (2,35) Prozent und der Anlage der Überschussbeteiligung von 2,49 (2,48) Prozent in ein Kapitalmarktprodukt, das an einem Index ausgerichtet ist.

Die niedrigste sichere Verzinsung deklariert die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (1,5 Prozent), die höchste die Targo Lebensversicherung AG mit drei Prozent.

Axa begrenzt auch nach unten

Entscheiden sich die Kunden für das Investment in Indexfonds, sind sie über einen „Cap“ oder eine „Quote“ anteilig an der Wertentwicklung des gewählten Index beteiligt. Beim „Cap“ ist die Teilhabe bis zu einer vereinbarten Rendite gedeckelt; an darüber hinaus gehenden Gewinnen partizipiert der Kunde nicht.

Mit Ausnahmen der neuen Tarife der beiden Lebensversicherer der Axa-Gruppe (minus 1,5 Prozent) wird der Verlust an den Stichtagen nicht begrenzt. Bei der „Quote“ profitiert der Kunde an einem festgelegten Prozentsatz an jeder positiven Monatsperformance des Index.

Indexpolicen sind teurer

Reiner Will (Archivild: Lier)

Bevor Gewinne gedeckelt oder gequotelt an den Index-Kunden weitergegeben werden, werden zunächst, meist monatlich, entstandene Verluste gegengerechnet. Das Kapitalverlustrisiko ist bei allen ausgeschlossen. Gutgeschrieben werden nur summierte Erträge.

Da die Gesellschaft unterschiedlich viele Stichtage und Zielinvestments anbieten, sind nach Einschätzung von Assekurata-Geschäftsführer Dr. Reiner Will kaum noch allgemein gültige Aussagen zu Indexpolicen möglich. Die Investments wiesen eine hohe Volatilität auf.

Im Vergleich zu herkömmlicher und Neuer Klassik lägen die Effektivkosten bei den untersuchten Indexpolicen um 1,28 Prozent höher. Bei der konkreten Anlage sollte man auch auf die Kosten achten, rät Will. „Kosten reduzieren ist immer schon die sicherste Rendite.“

Gemeinsamkeiten

Alle untersuchten Indexpolicen garantieren Mindest-Rückkaufwerte und eine lebenslange Mindestrente. Eine vollständige Bruttobeitragsgarantie bietet – anders als im Vorjahr – kein Anbieter mehr.

Die auf zumeist 80 oder 90 Prozent abgesenkten Bruttobeitragsgarantien setzen Mindestvertragslaufzeiten von einem bis zu zwölf Jahren voraus. Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG verspricht mit 93 Prozent den höchsten Beitragserhalt. Die Barmenia Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. verzichten auf dieses Garantieelement ganz.

Sieben Gesellschaften bieten im Neugeschäft keinen Höchstrechnungszins mehr, fünf garantieren null Prozent. Nur die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. gewährt der Studie zufolge noch in der Aufschubphase positive 0,24 Prozent.

Einzug der Nachhaltigkeit

Unterschiede bestehen auch bei der Ausgestaltung der weiteren Garantieelementen sowie der Indices. Der Studie zufolge wächst auch die Anzahl individueller Investmentoptionen – etwa im Bereich nachhaltige Kapitalanlagen mittels Ausschlusskriterien.

Die rund 130-seitige „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2022: Rechnungszins runter, Inflation rauf – Zeitenwende in der Lebensversicherung“ kann unter diesem Link kostenpflichtig bestellt werden.