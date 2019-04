Frauen nehmen selten höhere Risiken in Kauf

24.4.2019 – Sicherheit hat für Frauen in der Geldanlage die erste Priorität. Flexibilität und Rendite spielen nur eine untergeordnete Rolle. Außerdem machen sich Frauen mehr Sorgen als Männer um den Erhalt ihrer Ersparnisse. Das zeigt die „Anlegerstudie 2019“ der Gothaer.

Verschiedene Studien sehen im Sparverhalten der Deutschen eine Trendwende. Der Aspekt Sicherheit steht laut einer Untersuchung für 57 Prozent (Vorjahr: 52 Prozent) der Bürger aber immer noch an erster Stelle. Zu diesem Ergebnis kommt die „Anlegerstudie 2019“ der Gothaer Asset Management AG. Sie wurde von der Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal für den Versicherer durchgeführt (VersicherungsJournal 13.3.2019).

Die Altersvorsorge ist dagegen nur noch das zweitwichtigste Motiv hinsichtlich der langfristigen Sparanstrengungen der Deutschen. Das war ein Ergebnis der aktuellen Frühjahrsumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V. (VersicherungsJournal 9.4.2019). Laut dieser Umfrage steht derzeit der aufgeschobene Konsum im Vordergrund.

Für Frauen ist Sicherheit der wichtigste Aspekt

Für die Auswertung der Gothaer-Anlegerstudie befragten die Sozialforscher Ende Januar 1.023 Bundesbürger ab 18 Jahren mit Hilfe computergestützter Telefoninterviews. Die Befragten wurden nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählt.

Der Wunsch nach Sicherheit bezüglich der eigenen Ersparnissen ist beim weiblichen Teil der Bevölkerung stark ausgeprägt, wie die Ergebnisse zeigen. 60 Prozent der Frauen gegenüber 53 Prozent der Männer sehen Sicherheit als den wichtigsten Aspekt bei der Geldanlage an. Männer (zwölf Prozent) setzen dagegen eher auf eine höhere Rendite als Frauen (sechs Prozent).

(Bild: Gothaer, „Anlegerstudie 2019“)

Das hohe Sicherheitsbedürfnis von Frauen beim Thema Geldanlage mag darauf basieren, dass sie finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut immer noch stärker fürchten als Männer. Dies hatte eine Umfrage im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ergeben (VersicherungsJournal 8.3.2019).

Frauen machen sich mehr Sorgen

Auch bei der Frage nach den größten Sorgen und Ängsten im Hinblick auf ihre Geldanlagen zeigt die Umfrage der Gothaer deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die Befürchtung, dass die Eurozone auseinanderbricht und ihre Geldanlagen dann nicht mehr sicher sind, hegen 27 Prozent der Frauen, aber nur 21 Prozent der Männer.

Die Sorge, dass die Preise und Alltagskosten steigen und somit die Geldanlagen an Wert verlieren, ist bei Frauen mit 63 Prozent der Befragten ebenfalls deutlich höher als bei Männern (54 Prozent). Die Befürchtung, dass die Geldanlagen später einmal nicht ausreichen werden, um den jetzigen Lebensstandard zu halten, ist bei den Frauen (48 Prozent) stärker ausgeprägt als bei Männern (41 Prozent).

Lieber kein Risiko eingehen

„Unsere Studie zeigt, dass Frauen in Finanzfragen deutlich sicherheitsorientierter sind als Männer“, erklärt Carmen Daub, Fondsmanagerin bei der Gothaer Asset Management AG. „Das spiegelt sich auch in der Wahl der Anlageformen wider, Frauen investieren beispielsweise deutlich seltener in Aktien (16 Prozent) als Männer (22 Prozent).“

So zeigt sich bei der Frage, ob sie bereit wären, zugunsten einer höheren Rendite ein höheres Risiko bei der Geldanlage einzugehen, bei den weiblichen Befragten eine deutlich geringere Risikobereitschaft. Insgesamt beantworteten 27 Prozent aller Befragten diese Frage mit ja, wobei die Frauen hier mit nur 18 Prozent Zustimmung deutlich darunter lagen. Bei den Männern sind 36 Prozent bereit, ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen.