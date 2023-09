Franke und Bornberg: Die besten Grundfähigkeits-Versicherungen

21.9.2023 – In ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neuauflage des GF-Produktratings hat Franke und Bornberg in zwei Kategorien insgesamt 107 Tarife von 27 Anbietern unter die Lupe genommen. 39,3 Prozent der Angebote erhielt die Höchstbewertung „FFF+“.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat ihr Rating von Grundfähigkeits- (GF-) Tarifen überarbeitet und am Donnerstag die aktualisierten Ergebnisse veröffentlicht.

In dem eigens erstellten Bewertungsraster werden nach Angaben der Vergleicher alle Leistungsdefinitionen der Versicherer fachlich eingeordnet – völlig unabhängig davon, unter welcher Rubrik der jeweilige Versicherer die Fähigkeit führt.

Überarbeitete Ratingmethodik

Auf dieser Grundlage werde für nun insgesamt 15 Kern-Grundfähigkeiten geprüft, ob eine entsprechende Definition in einer ausreichenden Wertigkeit im Bedingungswerk aufgeführt ist. Dazu gehören:

Sehen,

Hände gebrauchen (Beweglichkeit),

Hände gebrauchen (Greifen/ Kraft aufwenden),

Hände gebrauchen (Feinmotorik),

Sprechen,

Hören,

Gehen,

Treppe steigen,

Knien oder Bücken,

Stehen,

Arme bewegen,

Heben und Tragen,

Autofahren,

Sitzen und

geistige Leistungsfähigkeit.

Bei drei Grundfähigkeiten haben die Analysten das Bewertungsraster nachgeschärft. „So gibt es für die GF ‚Sehen‘ nur dann die höchste Punktzahl, wenn Bildschirmtätigkeit expliziert versichert ist“, wird erläutert.

„Bei den Grundfähigkeiten ‚Hören‘ und ‚Gehen‘ setzen die Analysten auf Selbstbestimmung der Versicherten. So wird ein Tarif abgestraft, wenn er nicht auf Implantate verzichtet (zum Beispiel Cochlea-Implantat in der GF ‚Hören‘) oder die Nutzung von Gehhilfen verlangt (GF ‚Gehen‘).“

So wurden die Grundfähigkeits-Versicherungen bewertet

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungs-Bedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucher-Informationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Bewertung von Null bis 100 und Mindeststandards

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“.

Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-„ („ungenügend“). Die Höchstnote können nur solche Produkte erreichen, „die alle relevanten Grundfähigkeiten in der geforderten Qualität absichern“, so die Analysten.

Insgesamt gingen in die Ratingbewertung 67 (Kategorie Grundfähigkeit) beziehungsweise 75 Prüfkriterien (Grundfähigkeit Plus“) ein. In letzteres Segment fallen solche Tarife, die zusätzliche Leistungsauslöser wie schwere Krankheiten enthalten. Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen (PDF, 1,0 MB) nachgelesen werden.

Notenspiegel

Franke und Bornberg hat an mehr als jeden zweiten der 57 GF-Tarife die Höchstnote („FFF+“) vergeben. Jeweils ein gutes Sechstel der Offerten erhielt ein „sehr gut“ („FFF“) oder ein „gut“ („FF+“) und ein gutes Viertel ein „befriedigend“ („FF“). Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.

In der Kategorie „Grundfähigkeit Plus“ erhielt knapp jeder dritte Testkandidat die Höchstnote. Mehr als 40 Prozent bekamen ein „sehr gut“ („FFF“), ein Zehntel ein „gut“ („FF+“) und etwa ein Sechstel ein „befriedigend“ („FF“). Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.

16 Anbieter mit mindestens einem „FFF+“-Produkt

Laut Auflistung im FuB-Internetangebot bekamen 16 Gesellschaften für mindestens eine(n) ihrer Tarife die Höchstnote „FFF+“. Hierzu gehören:

Im Vergleich zum Vorjahr (23.9.2022) sind die Alte Leipziger, die Barmenia, die Bayern-Versicherung und der HDI neu in der Gruppe der Anbieter mit einem Toptarif vertreten.

Die tagesaktuell gepflegten, vollständigen Ranglisten können im Webauftritt von FuB eingesehen werden. Die Auflistung für das Segment „Grundfähigkeit Plus“ findet sich auf dieser Internetseite.

Kaum noch neue Produktgeber

Bei der aktuellen Ratingauflage haben die Analysten beobachtet, dass der Zulauf an immer mehr Marktteilnehmern gestoppt hat. Es sei nur ein Anbieter hinzugekommen. Die 27 in dieser Sparte aktiven Produktgeber hält FuB-Geschäftsführer Michael Franke für eine ausreichende Anzahl. „Verbraucher haben die Wahl aus einem vielfältigen Angebot. Da ist für jeden ein passender Tarif dabei“, so Franke.

Was seiner Ansicht nach „noch immer fehlt, sind echte Bedarfsorientierung, verlässliche Standards und transparente Leistungsauslöser.“ So setzten insbesondere neue Anbieter auf Alleinstellungsmerkmale durch „innovative“ Grundfähigkeiten.

Franke: Darum sind Standards wichtig

Dies sieht Franke durchaus kritisch: „Ob diese als neu verkauften Grundfähigkeiten wirklich einen Bedarf decken oder einfach nur Marketing ohne echte Mehrleistung sind, bleibt abzuwarten“. Allerdings ergebe sich in der Summe der vielfältigen und kaum vergleichbaren Leistungsbausteine eine völlig undurchsichtige Gemengelage.

Denn damit würde Enttäuschungen Tür und Tor geöffnet. „Denn je nach Anbieter und Konzept können sich Leistungsauslöser auch bei ein und derselben versicherten Fähigkeit deutlich unterscheiden“, so die Analysten.

Franke befürchtet drohende Reputationsschäden, wenn die Leistungen vielversprechend angepriesen würden, die Gesellschaften sich in der Leistungspraxis dann aber auf das Kleingedruckte zurückzögen. „Die Assekuranz ist gut beraten, bei der Versicherung von Grundfähigkeiten keine unrealistischen Erwartungen schüren“, so der FuB-Geschäftsführer.