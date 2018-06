Fondsbranche wartete 2017 mit neuen Rekorden auf

12.6.2018 – Der Fondsverband BVI hat jetzt seinen Jahresbericht 2018 veröffentlicht. Eine gute Stimmung an den Finanzmärkten, niedrige Zinsen und eine hohe Nachfrage von Versicherungs-Unternehmen und Altersvorsorge-Einrichtungen nach Anlagemöglichkeiten in Spezialfonds hätten neue Rekorde ermöglicht.

Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. hat jetzt sein Jahrbuch 2018 vorgelegt. Sein Hauptgeschäftsführer Thomas Richter spricht in dem Vorwort von einem erfolgreichen aber auch herausfordernden Geschäftsjahr 2017.

Zwei Meilensteine

Laut dem Fondsverband konnten im vergangenen Jahr zwei Meilensteine erreicht werden: Zum einen stieg das verwaltete Vermögen erstmals über die Marke von drei Billionen Euro. Zugleich sei bei den Publikumfonds die Marke von einer Billion Euro übertroffen worden.

Vewaltetes Vermögen in Milliarden Euro. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: BVI)

„Sehr gut lief auch das Neugeschäft“, erklärte Richter. Mit Zuflüssen von netto 160 Milliarden Euro sei das Jahr 2017 das zweitbeste Absatzjahr für offene Fonds gewesen. Absatzspitzenreiter seien wiederum Spezialfonds mit Zuflüssen über 88,1 Milliarden Euro gewesen.

Publikumfonds konnten neue Mittel über 71,8 Milliarden Euro verbuchen. „Trotzdem werden die kommenden Jahre für die Branche kein Selbstläufer“, schreibt Richter mit Blick auf die gewachsene Regulierung.

Netto-Mittelaufkommen offener Fonds in Millarden Euro. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: BVI)

Vom BRSG könnten für den BVI wichtige Impulse ausgehen

Der Gesetzgeber habe bei der Formulierung des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (VersicherungsJournal 24.11.2017) wesentliche Anliegen der Fondsbranche umgesetzt. So das Opting-out und das Verbot von Garantien, hebt Richter hervor. Jetzt seien die Tarifpartner am Zug.

Wenn dies gelinge, dann könnten sich die Renditechancen für Sparer in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und die Wettbewerbsbedingungen für Pensionsfonds im bislang Versicherungs-dominierten bAV-Markt verbessern. Von einer mehr Kapitalmarkt-orientierten Anlage könnte auch die private Altersvorsorge insgesamt profitieren.

Niedrigzinsen verteuern Garantiekosten

Das Sicherheitsbedürfnis vieler Anleger und der Wunsch nach Garantien koste Rendite, schreibt die BVI-Abteilungsdirektorin Steuern und Altersvorsorge Kristina Schwedler in einem Beitrag zur Altersvorsorge. „In Altersvorsorge-Verträgen schmälern Garantien aber nicht nur die Rendite, sondern sie sind in der Regel auch unnötig“, so Schwedler.

Kapitalmarkt-Statistiken würden belegen, dass, je länger der Anlagezeitraum sei, desto unwahrscheinlicher ein Verlust werde. „Rückschläge zum Renteneintritt lassen sich mit Lebenszyklusstrategien vermeiden.“ Mit zunehmendem Alter müsse man nur die Aktienquote zurückfahren und in risikoärmere Anlagen umschichten.

Es sei daher sinnvoll, dass die Bundesregierung erste regulatorische Weichen für mehr Aktien und Rendite in der Altersvorsorge gestellt habe, hält Schwedler fest. Das 2017 beschlossene BRSG sei ein echter Meilenstein.

Das Jahrbuch „BVI 2018. Daten. Fakten. Perspektiven.“ steht online unter diesem Link als PDF-Datei zur Verfügung.