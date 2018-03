Folgenreicher Arztbesuch

27.3.2018 – Ein Arbeitnehmer, der während seiner Arbeitszeit einen Arzt aufsucht und auf dem Rückweg zu seinem Betrieb verunglückt, steht in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Sozialgericht Dortmund mit Urteil vom 28. Februar 2018 entschieden (S 36 U 131/17).

Der Kläger hatte während seiner Arbeitszeit einen Orthopäden aufgesucht. Auf dem Rückweg von der Arztpraxis erlitt er einen Verkehrsunfall. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu.

Wegen deren Folgen wollte er Leistungen seiner Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Mit dem Argument, dass es sich bei einem Weg zu einem Arzt und zurück um eine nicht versicherte private Tätigkeit handele, lehnte diese es jedoch ab, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen.

Kein Betriebsweg

Zu Recht, urteilte das Dortmunder Sozialgericht. Es wies die Klage des Mannes gegen den gesetzlichen Unfallversicherer als unbegründet zurück.

Das Gericht stimmte mit der Berufsgenossenschaft darin überein, dass sich der Unfall des Klägers nicht auf einem Betriebsweg, der mit seiner versicherten Tätigkeit in Zusammenhang steht, ereignet hat. Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der Gesundheit, wie etwa ein Besuch bei einem Arzt oder Physiotherapeuten, seien nämlich grundsätzlich dem nicht versicherten persönlichen Lebensbereich eines Beschäftigten zuzurechnen.

Dabei sei unerheblich, dass ein solcher Besuch gegebenenfalls auch der Wiederherstellung oder der Erhaltung der Arbeitskraft und somit betrieblichen Belangen dient. Ein Beschäftigter könne nämlich nicht davon ausgehen, dass er in so einem Fall eine vermeintliche Pflicht aus seinem Beschäftigungs-Verhältnis erfüllt.

Auch kein Wegeunfall

Bei dem Unfall des Klägers hat es sich nach Ansicht des Gerichts auch um keinen versicherten Wegeunfall gehandelt. Denn der Kläger habe sich zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht auf dem direkten Weg zwischen seiner Wohnung und seiner Arbeitsstätte befunden, auch wenn seine Handlungstendenz darauf gerichtet gewesen sei, zurück zur Arbeit zu fahren.

Er sei auch nicht im Auftrag seines Arbeitgebers zu dienstlichen Zwecken unterwegs gewesen. Die Tatsache, dass der Arztbesuch mit Billigung des Arbeitgebers des Klägers stattfand, ändere daran nichts.

Zwar seien Wege von einem anderen Ort in Richtung Arbeitsstätte unter bestimmten Voraussetzungen mitversichert. Das setze aber voraus, dass der geplante Aufenthalt an diesem sogenannten „dritten Ort“ mindestens zwei Stunden dauere. Das sei in der entschiedenen Sache nicht der Fall gewesen.