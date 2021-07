Flutkatastrophe: Erste Einschätzung der Allianz und Korrektur des GDV

28.7.2021 – Dem Versicherer liegen aus den Hochwassergebieten aktuell rund 10.000 Schadenmeldungen zu Häusern und Hausrat sowie etwa 3.000 zu Fahrzeugen vor. Die Münchener erwarten noch eine deutliche Steigerung und schätzen das Schadenvolumen auf mehr als 500 Millionen Euro. Der GDV präzisiert seine Zahlen von vergangener Woche und rechnet nun mit Schäden in Höhe von insgesamt 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro. Unterdessen legen mehrere Versicherer Hilfsprogramme auf, darunter Axa, Debeka, Gothaer und LVM.

Rund zwei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die das Tief „Bernd“ verursacht hat, informiert die Allianz Versicherungs-AG in einer Pressemitteilung über ihr Krisenmanagement. Zudem gibt sie eine erste Einschätzung zum Schadenvolumen ab.

„Inzwischen liegen uns schon rund 10.000 Schadenmeldungen zu beschädigten Häusern und Hausrat und etwa 3.000 Schadenmeldungen zu beschädigten Fahrzeugen vor“, berichtet Schadenvorstand Jochen Haug.

Zahlungen an Kunden werden auf 500 Millionen Euro geschätzt

Jochen Haug (Bild: Allianz)

Die Münchener rechnen jedoch damit, dass die Zahlen in den nächsten Tagen „noch deutlich“ steigen werden. „Unsere gegenwärtige Prognose geht von insgesamt über 30.000 Sachschäden sowie über 5.000 Fahrzeugschäden aus mit einem Schadenvolumen in Höhe von über 500 Millionen Euro“, sagt Haug.

Rund 80 eigene Schadenexperten sowie etwa 150 beauftragte externe Fachleute sind laut dem Versicherer aktuell vor Ort, um die Verwüstungen und Verluste zu begutachten. Man habe zudem für die Kunden circa 100 Notstromgeneratoren sowie 1.000 Trocknungsgeräte in die betroffenen Gebiete transportiert und rund 250 Trocknungsfirmen beauftragt.

Wichtig sei, dass so schnell wie möglich geholfen werde. „Deshalb zahlen wir unkompliziert Vorschüsse bis zu 10.000 Euro an unsere Kunden aus, auch bei bloß telefonischer Schadenmeldung zu Gebäude- und Hausratschäden mit Elementardeckung. So ist sichergestellt, dass erste notwendige Anschaffungen für den täglichen Bedarf sofort getätigt werden können“, berichtet Haug.

Zwischenbilanzen der R+V und der Gothaer fielen niedriger aus

Bereits vergangene Wochen hatte die R+V Versicherung AG bekannt gegeben, dass bei ihr einstweilen 9.545 Schadensmeldungen in Höhe von 167 Millionen Euro nach dem Unwettertief „Bernd“ eingegangen seien.

Die Gothaer hatte 4.125 Schäden gemeldet mit dem Hinweis: „Es kommen laufend weitere hinzu“ (VersicherungsJournal 23.7.2021).

GDV korrigiert Schadenschätzung nach oben

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte für die gesamte Branche eine Schadenbelastung von vier bis fünf Milliarden Euro allein für die Schäden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz prognostiziert (22.7.2021).

Jetzt erfolgt eine Korrektur, die auch die Schäden in den anderen betroffenen Bundesländern berücksichtigt, darunter Bayern und Sachsen. „Wir gehen jetzt von versicherten Schäden zwischen 4,5 Milliarden und 5,5 Milliarden Euro aus“, berichtet Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Dienstag gegenüber der Presse.

Die meisten Schäden gab es in Rheinland-Pfalz

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Mittlerweile sei ein Großteil der Schäden durch das Unwettertief „Bernd“ erfasst. Demnach entfallen fünf bis zehn Prozent der Gesamtschäden auf Bayern und Sachsen. Der Rest verteilt sich zu etwa zwei Drittel auf Rheinland-Pfalz und ein Drittel auf Nordrhein-Westfalen.

Nach Angaben des GDV wurden etwa 40.000 Kraftfahrzeuge durch die Wassermassen beschädigt oder zerstört. Der versicherte Schaden für die Kfz-Versicherer liegt bei rund 200 Millionen Euro und für die Transportversicherer bei rund 100 Millionen Euro. Hinzu kommen verschiedene versicherte Großschäden jeweils im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Asmussen kündigt an, dass die Schadenzahlen laufend aktualisiert werden. „Bis detailliertere Daten vorliegen, können aber noch Wochen vergehen. Schadenaufnahme und schnelle Erstzahlungen haben erstmal Vorrang vor einer detaillierten Schadenstatistik“, sagt er.

Versicherer starten Hilfsfonds und bieten mehr Unfall-Schutz

Unterdessen hat die Axa Versicherung AG einen Hilfsfonds über zehn Millionen Euro aufgesetzt. Damit sollen Privatkunden unterstützt werden, die keine Elementarschaden-Versicherung abgeschlossen hatten, stark vom Hochwasser betroffen sind und aus eigener finanzieller Kraft keinen Neuanfang schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch der Gothaer-Konzern hat einen Hilfsfond für die vom Unwetter „Bernd“ betroffenen Regionen aufgelegt, der zunächst mit 500.000 Euro dotiert ist. Gefördert werden sollen vor allem Projekte, die soziale Härten ausgleichen oder zu einem nachhaltigen Wiederaufbau in den Regionen beitragen. Darüber hinaus wird den Helfern der Kunden ein kostenloser Unfallschutz angeboten.

Der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. unterstützt ebenfalls mit einer beitragsfreien Unfallversicherung für alle, die freiwillig und ehrenamtlich bei den Aufräumarbeiten mit anpacken. Die Leistungen sehen unter anderem bis zu 150.000 Euro bei einer dauerhaften Beeinträchtigung (Invalidität) durch einen Unfall vor (23.7.2021).

Wer bei der Debeka Allgemeine Versicherung AG unfallversichert ist und freiwillig in den Flutregionen hilft, erhält ab sofort rückwirkend zusätzlichen Schutz. Infektionskrankheiten sind jetzt inkludiert. Zudem wurden die Leistungen bei Invalidität maximal auf bis zu 300.000 Euro verdoppelt.

Allianz spendet an Rettungsorganisationen

Der Allianz-Konzern hat eine Million Euro an Rettungsorganisationen gespendet, die in den betroffenen Gebieten Hilfe leisten. Mit den Geldern sollen technisches Gerät oder Ausrüstung ersetzt werden, die durch den Hochwasser-Einsatz verloren gingen oder beschädigt wurden.