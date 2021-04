Finanztest findet jeden zweiten BU-Tarif „sehr gut“

21.4.2021 – In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Finanztest ist ein Vergleich von Berufsunfähigkeits-Versicherungen erschienen. Am besten schnitt die Basler („SBU BAL 8408 (01.21)“) ab. 35 der 71 untersuchten Angebote erhielten das bestmögliche Qualitätsurteil „sehr gut“.

Die Stiftung Warentest hat wieder Berufsunfähigkeits- (BU-) Tarife unter die Lupe genommen, die Ergebnisse wurden in der Ausgabe 5/2021 ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht. Dazu haben die Redakteure alle in Deutschland niedergelassenen Versicherer gebeten, die Bedingungen zu sämtlichen BU-Tarifvarianten sowie ihr preiswertestes Angebot für drei Modellkunden zu liefern.

Die für die Modellkunden günstigste Variante untersucht

Die Anbieter hätten Daten geliefert zu selbstständigen (SBU) wie auch zu Zusatz-Versicherungen (BUZ) zu einer Risikolebens-Versicherung, erläutern die Tester. Wurden Daten zu mehreren Offerten eingereicht, dann haben die Tester nicht alle Produkte einbezogen, sondern die für die drei Modellkunden günstigste Variante.

Nicht untersucht wurden Produkte mit einem Ausschluss psychischer Erkrankungen sowie ausschließlich von Versicherungsmaklern angebotene Spezialtarife.

Zahlreiche Datenverweigerer

Insgesamt haben etwa 20 Gesellschaften keine Daten geliefert. So lehnten die Neue Leben Lebensversicherung AG, die PB Lebensversicherung AG, die Süddeutsche Lebensversicherung a.G. und die Direkte Leben Versicherung AG eine Testteilnahme ab, weil sie aktuell keinen BU-Schutz anböten.

Die Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa) verwies auf Kapazitätsengpässe, während die Deutsche Ärzteversicherung AG nur Schutz für spezielle Berufe bietet. Die Münchener Verein Lebensversicherung AG und die Itzehoer Lebensversicherungs-AG beteiligten sich unter Hinweis auf die Überarbeitung ihrer Produkte nicht an dem Test. Ohne Begründung nicht teilgenommen haben

Anders als bei der Vorgängeruntersuchung (VersicherungsJournal 19.6.2019), haben sich beim aktuellen Test folgende Marktteilnehmer einer Bewertung gestellt: die Credit Life AG, die DEVK Versicherungen, die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. und die Lebensversicherer der Versicherungskammer Bayern (VKB).

Höchstbewertung für etwa jeden zweiten untersuchten Tarif

Insgesamt hat die Verbraucherzeitschrift in ihrer neuesten Ausgabe 71 BU-Angebote unter die Lupe genommen. Das sind zwölf mehr als bei der Vorgängeruntersuchung, aber zwei weniger als vor vier Jahren (21.6.2017).

Fast 50 Prozent der Tarife – der Anteil fällt rund ein Sechstel kleiner aus als vor zwei Jahren – wurden mit einem „sehr guten“ Qualitätsurteil bedacht. Die verbleibenden Offerten erhielten bis auf vier „befriedigende“ Ausnahmen ein „gut“.

Basler mit der besten Note

Testsieger wurde die Basler Lebensversicherungs-AG („SBU BAL 8408 (01.21)“) mit der Gesamtnote 0,8.

Den Silberrang mit jeweils der Gesamtnote 0,9 teilen sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. („SBU BV10 pm 2300 – 01.2021“), die Europa Lebensversicherung AG („SBU E-BU 91.21), die Generali Deutschland Lebensversicherung AG („SBU (04.21)“), die Hannoversche Lebensversicherung AG („SBU 20 Basis (08.20)“) und die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG („SBU TopSBV (04.21)“.

Knapp dahinter folgen mit jeweils einer 1,0 die Allianz Lebensversicherungs-AG („SBU (12.20)“) und die Barmenia Lebensversicherung a.G. („SBU SoloBU (01.21)“).

So wurde bewertet

Mit 25 Prozent Gewichtung ging die Qualität der Antragsformulare in die Gesamtnote ein. Die verbleibenden 75 Prozent entfielen auf die Versicherungs-Bedingungen. Die Tester haben sich dabei nach eigenem Bekunden von der Frage leiten lassen, welche Regelungen eine aus Verbrauchersicht gute BU-Versicherung beinhalten sollte und wie diese Regelungen in der Praxis ausgestaltet sind.

„In der Bewertung gewichten wir Kriterien, die sich bereits in allen Tarifen und auch nahezu identisch finden, niedriger oder gar nicht. Kriterien, die sich etwa auf die Flexibilität des Produktes beziehen, geben wir mehr Gewicht. Gerade wegen der langen Laufzeit des Vertrages sind die Regelungen zur Anhebung der Rentenhöhe, der Verlängerung der Vertragslaufzeit oder zu Zahlungsschwierigkeiten besonders wichtig“, wird herausgestellt.

Berücksichtigte Tarifmerkmale

Es wurden folgende Tarifmerkmale herangezogen:

Verzicht auf abstrakte Verweisung,

Sechs-Monats-Prognose,

rückwirkende Leistung in den ersten sechs Monaten,

rückwirkende Leistung für mindestens drei Jahre,

Verzicht auf Mitteilung (neues Kriterium),

Nachversicherungs-Garantie,

garantierte Dynamik im Leistungsfall,

Stundung bei Zahlungsschwierigkeiten,

Stundungsrecht bei Leistungsprüfung,

befristete Anerkenntnisse,

Verzicht auf § 19 Absätze 3 und 4 VVG,

weltweite Geltung,

Erwerbsminderung,

vorübergehende und dauerhafte Unterbrechung der Berufsunfähigkeit,

Beitragsfreistellung bei Zahlungsschwierigkeiten,

wohnhaft im Ausland sowie

unverzügliche Mitteilung.

Weitere Details zu den Bewertungskriterien können auf dieser Internetseite nachgelesen werden

Nach Erfüllungsgrad

Für die ersten acht Kriterien wird in der Testtabelle der Erfüllungsgrad in den Ausprägungen „erfüllt“, „eingeschränkt erfüllt“ und „nicht erfüllt“ ausgewiesen. So erfährt der Leser, dass die 27 Top-Tarife (Noten 0,9 bis 1,3) fast allesamt die oben genannten Merkmale „erfüllen“.

Eine der Ausnahmen ist das Kriterium „garantierte Dynamik im Leistungsfall“, das die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG („SBU Top-SBV (01.21)“) und die Provinzial Lebensversicherung Hannover („SBU Premium LA 3.201-21 (01.21)“) nicht erfüllen.

Die letztgenannte Offerte erfüllt das Merkmal „Stundung bei Zahlungsschwierigkeiten“ nur eingeschränkt. Was dies genau bedeutet, wird nicht näher erläutert.

Große Spannbreite bei den Netto-…

Finanztest nennt in dem Heft die Nichtraucher-Beiträge für bis zum 67. Geburtstag laufende Verträge (ohne Beitragsdynamik, Überschusssystem Beitragsverrechnung) für folgende Modellkunden:

Controller, 30 Jahre alt, 2.000 Euro monatliche BU-Rente,

Industriemechaniker, 25 Jahre alt, ein Kind, 1.500 Euro BU-Rente,

medizinischer Fachangestellter (ehemals Arzthelfer), 25 Jahre alt, 1.000 Euro BU-Rente.

Die Zahlbeiträge der „sehr guten“ Angebote liegen für den Controller zwischen 740 Euro (Basler) und 1.877 Euro (Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG, „SBU 157196 (12.20)“; Gesamtnote 1,1) pro Jahr. Für den Industriemechaniker liegt die Spanne zwischen 797 Euro (Europa) und 1.929 (Gothaer Lebensversicherung AG, „SBU Premium (12.20)“).

Für den medizinischen Fachangestellten werden zwischen 522 (Europa) und 1.141 Euro bei den Tarifen „SBU (04.21)“ der Axa Lebensversicherung AG (Gesamtnote 1,2) und „SBU SDV (04.21) der Axa-Zweigniederlassung DBV (Gesamtnote 1,1) fällig.

…und den Bruttobeiträgen

Der Bruttobeitrag ist für den Industriemechaniker bei der Hannoverschen am niedrigsten (1.063 Euro) und bei der Gothaer (2.756) am höchsten. Der Controller bekommt einen „sehr guten“ Tarif brutto für zwischen 947 Euro bei der Basler und 2.636 bei den VKB-Lebensversicherern.

Die Bruttobeiträge der „sehr guten“ Offerten liegen für den medizinischen Fachangestellten zwischen 715 Euro bei der Hannoverschen und 1.615 Euro bei den Tarifen Von Axa und DBV.

Die Zeitschrift Finanztest 5/2021 ist für 6,50 Euro bestellbar oder im Zeitschriftenhandel erwerbbar. Das Heft ist auch als E-Paper für 5,99 Euro online erhältlich. Der einzelne Artikel kostet fünf Euro.