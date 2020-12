Finanztest: Die besten Reiseversicherungen

21.12.2020 – Im Vergleich von Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherungen (Einzel- und Jahresverträge für Einzelpersonen und Familien) hat die Stiftung Warentest 132 Tarife von 14 Versicherern verglichen. Bei den Jahresverträgen erhielten Travelsecure (Würzburger) und Europ Assistance die besten Bewertungen.

Auch die Stiftung Warentest hofft auf bessere Zeiten ohne Shutdown: Sie hat in der Januar-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest einen Vergleich von Reiserücktritts-Versicherungen veröffentlicht. Die Tester nahmen Policen für Alleinreisende und Familien (jeweils Einzel- und Jahresverträge), die die Kunden direkt beim Versicherer abschließen können, unter die Lupe.

Im Fokus der Auswertung steht, welche Anbieter einspringen, wenn Verbraucher an Covid-19 erkranken beziehungsweise welche Gesellschaften im Pandemiefall leisten. Die Tester weisen in ihrem Beitrag darauf hin, dass „viele Versicherer ihre Tarife zurzeit erweitern oder einen Corona-Zusatzschutz anbieten“.

Generell empfiehlt die Stiftung Jahresverträge, die sich bei mehreren Reisen im Jahr lohnten. Für Eltern mit Kindern sei ein Familienjahresvertrag günstiger. Zudem sei ein Tarif ohne Selbstbeteiligung sinnvoll, da diese häufig 20 Prozent der Stornokosten betrage und so bei teuren Reisen die Kasse stark belaste.

So haben die Tester bewertet

Insgesamt wurden in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 132 Tarifvarianten von 14 Versicherern für Einzel- und Jahresverträge verglichen. Warum, wie bereits in den Vorjahren (VersicherungsJournal 15.2.2018, 19.5.2016), nur eine vergleichsweise kleine Anbieterzahl für die Auswertung berücksichtigt wurde, erklärt die Redaktion nicht.

Für die Gesamtbewertung Kombiprodukte floss der Vertragsteil Reiserücktritt mit 65 Prozent Anteil in die Wertung ein. Der Vertragsteil Reiseabbruch nahm 25 Prozent ein und die Verständlichkeit zehn Prozent.

In dem Heft werden die verschiedenen Kriterien in den einzelnen Bewertungsbereichen genannt. Wie die Klauseln in den Bedingungen und die Bestimmungen in den Tarifen konkret bewertet und die Aspekte untereinander gewichtet wurden, erfährt der Leser nicht.

Nur 16 von 50 Tarifen versichern Corona

Besonderes Augenmerk richteten die Tester auf Reiserücktritt wegen Covid-19. In den Vergleichstabellen hat die Redaktion dafür die Spalte „Pandemiefall versichert“ aufgenommen. Nur in 16 von 50 Tarifen sei der Schutz voll enthalten. 18 Tarife schließen dagegen eine Pandemie als Grund für einen Reiserücktritt aus. Bei den übrigen Angeboten gebe es Einschränkungen.

Der Umgang der Versicherer mit angeordneter Quarantäne sei dagegen unterschiedlich, betonen die Autoren: „Ein Teil zahlt die Stornokosten der Reise bereits bei Vorlage eines positiven Testergebnisses. Andere fordern zusätzlich ein ärztliches Attest. Andere zahlen erst, wenn die versicherte Person oder Mitreisende Symptome hat und diese per Attest nachweist.“

Viele Gesellschaften leisten mittlerweile bei einer Covid-19-Erkrankung. Der Umgang mit Quarantänemaßnahmen ist aber sehr unterschiedlich, wie eine Umfrage des VersicherungsJournals zeigte (8.9.2020). Allerdings sind die Anpassungen der Versicherer noch nicht abgeschlossen, wie auch Finanztest betont.

Testsieger bei Jahresverträgen: Travelsecure und Europ Assistance

Die besten Tarife für Einzelreisen bieten Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland (Tarif „Reiserücktritts-Versicherung/ Jahresschutz ohne SB“) und Travelsecure, Marke der Würzburger Versicherungs-AG („Jahres-Reise-Karte Basispaket ohne SB“). Beide erhielten die Note 1,6 („gut“)

Daneben vergaben die Tester an sieben weitere Produkte ebenfalls das Qualitätsurteil „gut“. Mit „ausreichend“ schnitt die „Jahres-Reise-Rücktrittskosten- und Reise-Abbruchkosten-Versicherung ohne SB“ der Adler Versicherung AG ab.

Nur sieben „gute“ Tarife für Familien

Bei den Dauerpolicen für Familien liegen Ebenfalls Europ Assistance und Travelsecure vorn. Daneben waren nach Ansicht der Test weitere fünf weitere Tarif „gut“, fünf „befriedigend“ und die Adler „mangelhaft“.

Angebote für Familien: Jahresverträge mit „gutem“ Qualitätsurteil* Anbieter Tarif Qualitätsurteil Pandemiefall versichert Europ Assistance Reiserücktritts-Versicherung/ Jahresschutz ohne SB Gut (1,6) ja Travelsecure Jahres-Reise-Karte Basispaket ohne SB Gut (1,6) ja Hansemerkur Jahres-Reise-Rücktritts-Versicherung + Urlaubsgarantie Gut (1,8) ja Ergo Reiseversicherung Jahres-Reise-Rücktritts-Versicherung (inklusive Reiseabbruch) ohne SB Gut (1,9) nein Allianz Travel Jahres-Reise-Rücktritt-Vollschutz ohne SB Gut (2,0) ja

Bei Einzelreisen liegt Travelsecure vorn

Der einzige „sehr gute“ Schutz in dem Vergleich ist die „Reiserücktritts-Versicherung Topschutz ohne SB“ für Einzelreisen von Travelsecure.

„Gut“ ist die Absicherung für den einzelnen Urlaub für Singles bei acht Versicherern des Testfeldes und für Familien bei sechs Gesellschaften.

Reisedauer und Kosten

Die maximale Reisedauer und die Prämienhöhe gingen nicht in die Bewertung ein, werden aber in Tabellen in der Januar-Ausgabe von Finanztest aufgelistet. Hier gibt es Unterschiede. So ist die maximale Reisedauer bei den Einzelverträgen im schlechtesten Fall auf 31 Tage begrenzt, bei den Jahresverträgen auf 35 Tage.

Die Prämien für eine 1.000-Euro-Reise beginnen bei den „guten“ Tarifen bei 42 Euro. Für die Absicherung eines Urlaubs, der 6.000 Euro kostet, zahlt der Versicherungsnehmer bei einem „guten“ Angebot ab 230 Euro.

Bei einigen Angeboten sind die Beiträge nach Altersklassen gestaffelt. Die Höchstversicherungs-Summe liegt bei 10.000 Euro (Ausnahme: Travelsecure mit 15.000 Euro und URV – Union Reiseversicherung AG mit 20.000 Euro).

Tester warnen vor dem Versicherungsabschluss im Reisebüro

Finanztest warnt ausdrücklich vor dem Abschluss einer Reiseversicherung auf Reiseportalen. Vielmehr sollten Reise und die entsprechende Versicherung separat gebucht werden.

Die aktuelle Ausgabe von Finanztest ist für 6,10 Euro im Handel erhältlich und kann für 4,99 Euro heruntergeladen werden. Der Artikel zu Reiserücktritts-Versicherungen kostet online 2,50 Euro.