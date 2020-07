Feuer beim Drogendealer: Muss der Gebäudeversicherer zahlen?

20.7.2020 – Überträgt ein Versicherungsnehmer einem Dritten die Vertragsverwaltung, muss er sich dessen Verhalten in Vertragsangelegenheiten zurechnen lassen. Das gilt auch für Obliegenheits-Verletzungen, die vor Eintritt eines Versicherungsfalls begangen wurden. So entschied das Oberlandesgericht Dresden in einem Beschluss vom 9. Juni 2020 (4 U 102/20).

Geklagt hatte eine Gebäudebesitzerin. Sie hatte die Vertragsverwaltung für ihre Gebäudeversicherung aus gesundheitlichen Gründen ihrem Sohn übertragen. Das Gebäude war an einen Gastwirt vermietet worden.

In Zusammenhang mit einer Brandstiftung fand die Ermittlungsbehörde heraus, dass der Filius auf dem Grundstück gemeinsam mit dem Gastronomen Drogengeschäfte betrieben hatte. Der Gebäudeversicherer weigerte sich daher, für den Brandschaden aufzukommen.

Versicherte muss sich Verhalten des Sohnes zurechnen lassen

Zu Recht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Dresden als auch das Oberlandesgericht der Stadt. Beide Gerichte wiesen die von der Mutter gegen ihren Versicherer eingereichte Klage als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter muss sich die Versicherte das Verhalten des von ihr als Repräsentant eingesetzten Sohnes zurechnen lassen. Ihre Behauptung, dass sie von dessen Drogengeschäften nichts gewusst habe, sei daher unerheblich.

Gefahrerhöhung im Hinblick auf mögliche Brandstiftung

Der beklagte Versicherer habe der Frau auch zu Recht den Versicherungsschutz für den Brandschaden verweigert. Denn die Tatsache, dass auf dem versicherten Grundstück Drogengeschäfte betrieben wurden, sei eine Gefahrerhöhung insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Brandstiftung gewesen.

Darauf, dass dem Nachkommen der Klägerin möglicherweise das Bewusstsein dafür gefehlt habe, komme es nicht an.

Maßgeblich für die Gefahrerhöhung sei allein, dass der Drogenhandel in einem kriminellen Milieu stattgefunden habe. Denn dadurch habe sich die Gefahr einer Brandstiftung erhöht – sei es, um Spuren zu beseitigen, oder aus anderen im kriminellen Milieu naheliegenden Motiven wie etwa Rache oder Revierkämpfe.

Ähnlicher Fall in der Hausratversicherung

Dass Drogengeschäfte nicht nur im Rahmen einer Gebäudeversicherung eine Gefahrerhöhung darstellen, belegt eine Entscheidung des Saarländischen Oberlandesgerichts vom Januar dieses Jahres.

Darin ging es um einen Hausratversicherer. Er hatte einem Drogendealer nach einer Brandstiftung in dessen Wohnung mit dem Argument einer Gefahrerhöhung ebenfalls die Leistung verweigert (VersicherungsJournal 25.6.2020).