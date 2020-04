Erwerbsminderungsrente im Schnitt unter 830 Euro

28.4.2020 – Laut einer aktuellen Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurden zum 1. Juli 2019 rund 1,78 Millionen Bürgern eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente ausbezahlt. Jeder fünfte Bezieher war zwischen 19 und 50 Jahre alt. Im Durchschnitt lag die Nettorentenhöhe insgesamt je Rentner unter 830 Euro, bei teilweiser Erwerbsminderung deutlich niedriger. Dabei unterscheiden sich die Zahlungen je nach Geschlecht sowie West- und Ostdeutschland deutlich.

Insgesamt haben nach Angaben der Rentenbestandsstatistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) am 1. Juli 2019 fast 1,78 Millionen Bürger eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente (EMR) ausbezahlt bekommen.

Beanspruchen können diese Leistung Versicherte, die aufgrund eines psychischen oder physischen Leidens auf Dauer nicht oder weniger als sechs Stunden am Tag erwerbstätig sein können und die versicherungs-rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Dabei wird nach drei Arten unterschieden:

Die volle Erwerbsminderungsrente erhält, wer aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft weniger als drei Stunden am Tag irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann.

Die Rente bei teilweiser Erwerbsminderung, bekommt wer mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden am Tag erwerbstätig sein kann.

Außerdem gibt es noch spezielle Erwerbsminderungsrenten für Bergleute.

Für den Leistungsanspruch spielt keine Rolle, ob man den bisher ausgeübten oder auch erlernten Beruf weiterhin ausüben kann, sondern nur, inwieweit man irgendeiner Erwerbstätigkeit noch nachgehen kann.

Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter

Die durchschnittliche monatliche Rentenhöhe je Bezieher betrug Netto vor Steuern – also abzüglich der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung – rund 827 Euro. Die letzte Rentenanpassung im Juli 2019 in Höhe von 3,18 Prozent in West- und 3,91 Prozent in Ostdeutschland ist in der Statistik bereits berücksichtigt.

Die Statistikdaten zeigen zudem, dass über 92.000 Bürger im Alter zwischen 19 und 40 Jahren letztes Jahr eine EMR erhielten.

Bei den 19- bis 50-Jährigen waren es knapp 368.000 Personen – somit war mehr als jeder fünfte Bezieher einer Erwerbsminderungsrente jünger als 51 Jahre.

In der Altersgruppe ab 56 sind schon über 600.000 betroffen, ab 61 ungefähr doppelt so viele.

94 Prozent sind Bezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente

Der größte Anteil, nämlich rund 94 Prozent aller Bezieher der Leistung erhielten eine volle Erwerbsminderungsrente. Etwa fünf Prozent, nämlich rund 93.300 bekamen wegen teilweiser Erwerbsminderung die Hälfte der Vollrente aus der Rentenkasse.

Im Detail erhielten rund 1,67 Millionen Personen hierzulande eine volle EMR in Höhe von durchschnittlich netto nicht ganz 847 Euro. Über 93.300 Bürger erhielten die teilweise Leistung von im Mittel rund 548 Euro.

Knapp 9.300 Personen bekamen eine spezielle Erwerbsminderungsrente für Bergleute zugesprochen. Die Nettohöhe lag hier je im Schnitt zwischen 235 Euro bei verminderter Berufsfähigkeit, 732 Euro wegen teilweise Erwerbsminderung und 804 Euro für Bergleute nach dem 50. Lebensjahr.

Erwerbsminderungsrente: Unterschiede zwischen Mann und Frau

Die Höhe und die Anzahl der EM-Renten sind auf die Geschlechter unterschiedlich verteilt. So bekamen knapp 843.000 Männer Mitte 2019 durchschnittlich 818 Euro netto. Im Gegensatz dazu erhielten 932.000 Frauen im Schnitt 835 Euro.

Bei den Teilrenten waren die rund 46.200 Männer in der Minderheit, erhielten aber mit durchschnittlich 589 Euro netto die höhere Leistung als die 47.100 betroffenen Frauen mit im Schnitt 509 Euro monatlich.

Die 784.700 Männer mit voller EMR bekamen im Mittel 837 Euro. Die gleichermaßen erwerbsgeminderten 882.200 weiblichen Versicherten bezogen im Schnitt 855 Euro netto.

Durchschnittliche Höhe der Erwerbsminderungsrenten* zum 1. Juli 2019 nach Geschlecht Alle Männer Frauen Art der Rente** Anzahl Renten-Höhe Anzahl Renten-Höhe Anzahl Renten-Höhe Gesamt 1.775.112 827 842.789 818 932.323 835 Teil-Rente 93.337 548 46.201 589 47.136 509 Volle Rente*** 1.666.893 847 784.660 837 882.233 855

Gefälle zwischen den alten und den neuen Bundesländern

Auch zwischen Ost- und Westdeutschland unterscheiden sie die EM-Renten. So erhielten in Westdeutschland die Bezieher mit im Durchschnitt netto 820 Euro fast 34 Euro weniger als die Frührentner in Ostdeutschland.

Die knapp 73.000 Teilrentner in den alten Bundesländern kamen auf durchschnittlich rund 552 Euro. Das waren etwa 19 Euro mehr als die über 20.400 Empfänger der gleichen Leistung in den neuen Bundesländern. Bei den Vollrenten lagen die 1,30 Millionen Versicherten in Westdeutschland mit im Schnitt 836 Euro knapp 49 Euro unter dem Mittelwert in Ostdeutschland.

Auffällig ist, dass in Westdeutschland die männlichen Betroffenen die höheren Leistungen erhielten, während es im Osten umgekehrt war. Besonders hoch war der Unterschied bei der Teilrente – Frauen hatten hier im Schnitt 122 Euro weniger. Bei der Vollrente lagen sie dagegen um rund 132 Euro vorne.