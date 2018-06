Erheblich gestiegenes Kostenrisiko bei Rechtsstreitigkeiten

5.6.2018 – Gerichts- und Anwaltskosten verteuerten sich nach Berechnungen der Versicherungswirtschaft allein in den Jahren von 2012 bis 2016 im Durchschnitt um knapp 19 Prozent. In Einzelfällen hätten sich sogar Kostensteigerungen von über 200 Prozent ergeben, wurde am Montag in Berlin mitgeteilt. GDV-Präsident Wolfgang Weiler warnte davor, dass Bürger wegen des steigenden Kostenrisikos darauf verzichten könnten, ihr Recht durchzusetzen.

Die Kosten von Rechtstreitigkeiten sind nach Erhebungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in den letzten Jahren erheblich angewachsen. Auf Basis einer Analyse von rund 1,4 Millionen Streitfällen errechnete der Versichererverband einen Kostenanstieg im Zeitraum 2012 bis 2016 um 18,8 Prozent. Dabei nahm im selben Zeitraum die Inflationsrate nur um 3,2 Prozent zu.

Nach der Analyse des GDV stiegen überproportional die Ausgaben für Rechtsanwälte. Die Rechtsschutzversicherer zahlten nach den im Montag in Berlin veröffentlichten Angaben im Jahr 2016 für 4,2 Millionen Streitfälle rund 2,8 Milliarden Euro. Von diesen Aufwendungen seien rund 85 Prozent auf Anwaltskosten entfallen.

GDV-Präsident Weiler: Bürger nicht vom Zugang zum Recht abschneiden

GDV-Präsident Wolfgang Weiler warnte angesichts des schnell steigenden Kostenrisikos davor, Teile der Bevölkerung vom Zugang zum Recht abzuschneiden. „Viele Bürger verzichten aus Angst vor hohen Kosten darauf, ihr Recht vor Gericht und mit Hilfe eines Anwalts durchzusetzen.“ Für einen funktionierenden Rechtsstaat wäre dies ein Problem.

Um den Kostenanstieg einzudämmen, schlägt der GDV unter anderem vor, bei bestimmten aus anwaltlicher Sicht wenig aufwendigen Verfahren eine Gebührenminderung ins Kostenrecht aufzunehmen. Sie könnten etwa für künftige Folgeverfahren nach einer Musterfeststellungs-Klage gelten. Über die Einführung von Musterfeststellungs-Klagen berät der Deutsche Bundestag am Freitag in erster Lesung (VersicherungsJournal 30.5.2018).

Bei einem Streitwert von 10.000 Euro fallen leicht 4.500 Euro Kosten an

Nach den Berechnungen des GDV kann etwa ein Rechtsstreit über eine Mietminderung schnell zu einem Kostenrisiko von 4.500 Euro führen. Die Kündigungsschutzklage eines Durchschnittverdieners könnte mehr als 3.000 Euro kosten. Und wer den Kaufvertrag eines Mittelklasseneuwagens wegen Mängeln rückabwickeln will, trägt ein Kostenrisiko von über 8.000 Euro.

Beispiele für Streitwerte und Kosten. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV)

Bei einem Streitwert von 10.000 Euro fallen bis zu einem erstinstanzlichen Urteil Kosten von über 4.500 Euro an. Davon sind die Gerichtskosten von rund 700 Euro vergleichsweise gering, während die Anwaltsgebühren sich auf rund 3.800 Euro summieren. Die im Prozess unterlegene Partei muss sowohl die Gerichtskosten, als auch die Kosten für den eigenen und den gegnerischen Anwalt übernehmen.