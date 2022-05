Elementarschaden-Versicherung tritt auf der Stelle

31.5.2022 – Die Nachfrage nach Extremwetterschutz für Wohngebäude ist nach dem Juli-Hochwasser 2021 zwar deutlich gestiegen. Zuletzt hat sie aber wieder spürbar nachgelassen, berichtete der GDV am Montag. Kurz vor der Justizministerkonferenz Mitte der Woche wirbt der Verband für sein „Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung“. Auch der Bund der Versicherten meldete sich am Montag zu Wort – und warb für sein Konzept einer „verpflichtenden Lösung“.

Seit der vom Unwettertief „Bernd“ verursachten Hochwasserkatastrophe im vergangenen Juli (VersicherungsJournal Archiv) sind die Versicherer mit der erweiterten Elementarschadendeckung deutlich vorangekommen.

Nach neuester Schätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) besitzt mit 50 Prozent inzwischen rund jedes zweite Gebäude entsprechenden Schutz. Das sind vier Prozentpunkte mehr als vor dem Unwetterereignis. In den einzelnen Bundesländern liegt die Quote zwischen 28 Prozent in Bremen und 94 Prozent im „Sonderfall“ Baden-Württemberg (23.5.2022).

Nachfrage sinkt schon wieder

Im Vorfeld der am 1. und 2. Juni anstehenden Justizministerkonferenz (Punkt I.11 der Tagesordnung (PDF, 34 KB) befasst sich mit dem Thema „Pflichtversicherung für Elementarschäden“) hat der Versichererverband am Montag allerdings von einer zuletzt wieder stark gesunkenen Nachfrage berichtet.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Laut GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen wurden im dritten Quartal des vergangenen Jahres – und damit unmittelbar nach der Katastrophe – etwa 400.000 neue Verträge zum Schutz vor Extremwetter abgeschlossen. Nachdem im Schlussquartal bereits ein Rückgang auf 175.000 Stück zu beobachten gewesen sei, seien es zwischen Januar und März 2022 dann nur noch 125.000 neue Policen gewesen. In den Quartalen vor der Naturkatastrophe seien es 50.000 bis 100.000 gewesen.

„Wir haben schon häufiger beobachtet, dass sehr viele Menschen direkt nach einer Naturkatastrophe das Bedürfnis haben, sich abzusichern“, lässt sich Asmussen zitieren. „Leider nimmt das Interesse, wie auch in diesem Fall, mit wachsendem zeitlichem Abstand zum Ereignis wieder ab“, so der GDV-Funktionär weiter.

Dass immer noch erst 50 Prozent aller Hausbesitzer in Deutschland „diesen für sie existenziell wichtigen Versicherungsschutz“ besitzen, hält Asmussen für „viel zu wenig“.

Ein Ziel …

In diesem Punkt ist sich die Versicherungswirtschaft mit dem Bund der Versicherten e.V. (BdV) einig. Wie der Missstand der „oft unzureichenden Versicherungssituation“, wie der BdV es formuliert, beseitigt werden kann, darüber herrscht hingegen keine Einigkeit.

So fordert die Verbraucherschutz-Organisation „eine verpflichtende Lösung, die den Einzelnen für eine individuelle Vorsorge weiterhin belohnt und den Staat gleichzeitig verbindlich in die Pflicht nimmt“, so BdV-Vorstand Stephen Remke.

Der Bund der Versicherten wirbt in einer Verbandsmitteilung vom Montag für „ein kollektives Pflichtsystem […], das die Bundesländer zusammen mit der Versicherungswirtschaft als Poollösung bereitstellen und durch einen Zuschlag auf die Grundsteuer finanzieren“. Der BdV verweist für weitere Hintergründe zu dem Konzept auf ein im März veröffentlichtes Positionspapier (PDF, 236 KB).

… verschiedene Wege

Der GDV wirbt in seiner Mitteilung für sein im vergangenen Herbst vorgelegtes Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung (PDF, 79 KB), das unter anderem eine Opting-out-Klausel enthält. Dazu Asmussen:

„Wir schlagen einen anderen Weg vor als eine singuläre Pflichtversicherung. Er wäre schneller umzusetzen und käme mit weniger Änderungen und Eingriffen in einen Markt für Naturgefahren-Versicherungen aus, der ja auf der Angebotsseite funktioniert“. Ziel sei eine Absicherung aller Wohngebäude gegen Extremwetterrisiken.

Das Thema „Pflichtversicherung“ wird bei verschiedenen großen Marktteilnehmern allerdings unterschiedlich beurteilt (13.4.2022). Eigene Vorschläge haben unter anderem auch der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) und der Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. (VZBV) in die Diskussion eingebracht (25.2.2022).