Einbruchdiebstahl: Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt

6.11.2020 – Mit einem Versicherer vereinbarte Sicherheits-Vorkehrungen gelten auch nach einem Umzug. Der Versicherer ist daher nicht zur Leistung verpflichtet, wenn die neuen Versicherungsräume schlechter gesichert sind als die vorherigen und es deswegen zu einem Schaden kommt. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Köln vom 30. September 2020 hervor (20 O 355/19).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Unternehmen, das bei einem Versicherer eine Einbruchdiebstahl-Versicherung für eine Lagerhalle abgeschlossen hatte. Der Vertrag enthielt eine Vereinbarung, die unter anderem vorschrieb, dass die Türen der Halle mit bündigen Zylinder-Sicherheitsschlössern ausgestattet sein mussten. Diese Sicherheits-Vorschriften wurden erfüllt.

Knapp zwei Monate später zog die Firma aus der Halle aus und mietete eine andere Lagerhalle. Ihr Geschäftsführer beantragte daher, den Vertrag auf die neue Halle umzudecken. Auf die Frage, ob das neue Objekt besichtigt werden müsse, antwortete ihm der Versicherungsvermittler, dass das nicht nötig sei. Die Umdeckung sei problemlos möglich.

Einbruch in Lagerhalle: Streit um 30.000 Euro

Ein halbes Jahr später drangen unbekannte Täter in die Halle ein. Dabei entwendeten sie Waren und Güter im Wert von knapp 30.000 Euro.

Bei der Prüfung des Falls stellte sich heraus, dass die Türen der neuen Halle anstatt mit Zylinder-Sicherheitsschlössern nur mit Buntbartschlössern gesichert waren. Daraufhin weigerte sich der Versicherer, für den Schaden aufzukommen. Sein Argument: Den Tätern sei der Einbruch zu leicht gemacht worden, weil das Unternehmen die vereinbarten Sicherheits-Vorkehrungen für das neue Objekt nicht erfüllt habe.

Vertragliche Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt

Zu Recht, urteilte das Kölner Landgericht. Es wies die Klage auf die Erbringung von Versicherungs-Leistungen als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter hat das Unternehmen wissentlich und willentlich seine vertraglichen Obliegenheiten zu den Sicherheits-Anforderungen grob fahrlässig verletzt, indem es die neue Halle nur mit Buntbartschlössern gesichert hatte. Die für die zuvor versicherte Lagerhalle vereinbarten Mindestsicherungen hätten selbstverständlich auch für die neue Halle gegolten.

Das sei offenkundig auch dem Geschäftsführer der Versicherungsnehmerin klar gewesen. Denn andernfalls hätte sich seine dem Versicherungsvermittler gestellte Frage, ob auch die neue Halle besichtigt werden müsse, erübrigt.

Versicherungsnehmer hat seinen Vertrag zu lesen

„Dass diese „Mindestanforderungen“ nun nicht mehr gelten sollten, wäre in hohem Maße implausibel und geradezu abwegig, was jedem einleuchtet, da es das Geschäftsmodell eines jeden Versicherers ist, nur beherrschbare und begrenzbare Risiken zu versichern“, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung. Im Übrigen könne erwartet werden, dass ein Versicherungsnehmer seinen Vertrag lese.

Der Versicherungsvermittler sei daher nicht dazu verpflichtet gewesen, den Geschäftsführer der Versicherten darauf hinzuweisen, dass die alten Sicherheits-Anforderungen auch an dem neuen Versicherungsort gelten. Denn davon hätte dieser ausgehen müssen. Es habe folglich kein Anlass für eine Beratung im Sinne von § 6 VVG bestanden.