Ein folgenreicher Richtungswechsel auf dem Firmenparkplatz

12.4.2021 – Kehrt eine Beschäftigte für wenige Schritte und Sekunden zu ihrem auf dem Firmenparkplatz abgestellten Fahrzeug zurück, um zu prüfen, ob sie es abgeschlossen hat, steht sie unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sie einen Unfall erleidet. Das hat das Bayerische Landessozialgericht mit Urteil vom 10. Februar 2021 entschieden (L 3 U 54/20).

Die Klägerin hatte ihren Personenkraftwagen auf dem Firmenparkplatz ihres Arbeitgebers abgestellt. Unmittelbar danach kamen ihr Zweifel, ob sie das Auto abgeschlossen hat.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Frau nur wenige Schritte von ihrem Pkw entfernt. Daher drehte sie sich um, um zu diesem zurückzukehren und am Türgriff zu ziehen. Dabei geriet sie ins Straucheln und stürzte zu Boden.

Aus nicht versicherten eigenwirtschaftlichen Gründen gehandelt?

Wegen der Folgen der Verletzungen, die sie beim Vorfall erlitten hatte, wollte die Klägerin Leistungen ihrer Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Die verweigerte jedoch die Leistung.

Das begründete der gesetzliche Unfallversicherer damit, dass die Versicherte durch die Kehrtwende den direkten Weg zu ihrer Arbeitsstelle verlassen und somit aus nicht versicherten eigenwirtschaftlichen Gründen gehandelt habe.

Weg zur Arbeitsstätte nur geringfügig unterbrochen

Mit dieser Argumentation hatte die Berufsgenossenschaft zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landshuter Sozialgericht schloss sich deren Meinung an und wies die Klage als unbegründet zurück. Die Frau legte aber Berufung beim Bayerischen Landessozialgericht ein. Deren Richter hielten ihre Klage für begründet.

Das Berufungsgericht war nach einer Beweisaufnahme überzeugt, dass sich die Klägerin bei ihrem Sturz noch in unmittelbarer Nähe ihres Pkw befunden hatte. Sie habe den Weg zu ihrer Arbeitsstätte daher in so geringfügiger Weise unterbrochen, dass sich das nicht auf den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung ausgewirkt habe.

Zeitlich und räumlich noch als Teil des Weges anzusehen

Eine Unterbrechung sei dann geringfügig, wenn sie auf einer Verrichtung beruhe, die bei natürlicher Betrachtungsweise zeitlich und räumlich noch als Teil des Weges nach oder von dem Ort der Tätigkeit anzusehen sei.

„Das ist der Fall, wenn sie nicht zu einer erheblichen Zäsur in der Fortbewegung in Richtung auf das ursprünglich geplante Ziel führt, weil sie ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung quasi im Vorbeigehen oder ganz nebenher erledigt werden kann“, so das Gericht. Die beklagte Berufsgenossenschaft müsse den Vorfall daher als Wegeunfall anerkennen.