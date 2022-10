Disq: Diese Auto-Versicherer haben das beste Preis-Leistung-Verhältnis

6.10.2022 – Zum Jahresende hin stehen traditionell Wechsel in der Kfz-Versicherungsbranche an. Kunden suchen nach einem guten Preis-Leistung-Verhältnis. Dieses wird im Auftrag des N-TV bei bewertet. Die Testsieger sind HDI bei den Filialversicherern und Cosmos bei den Direktanbietern.

Wo findet sich bei der Kfz-Versicherung Sparpotenzial? Und wer hat die besten Chancen, mit seinen Tarifen beim Kunden zu punkten? Dieser Frage ging die Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) in seiner Umfrage „Kfz-Versicherer 2022“ nach. Die Untersuchung lief im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV.

Mit 48,5 Millionen angemeldeten Pkw erreicht die Anzahl zugelassener Autos in diesem Jahr einen neuen Höchststand. Die Kfz ist die am meisten abgeschlossene Versicherung (VersicherungsJournal 23.9.2022). Mit Blick auf den Wechselmonat November prüft das Disq das Preis-Leistung-Verhältnis der verschiedenen Versicherer. Direktversicherer schnitten dabei ein wenig besser ab.

Untersucht wurden insgesamt 30 Anbieter. Darunter waren 20 Filial- und zehn Direktversicherer. In verschiedenen Teilkategorien und darunter liegenden Faktoren wurden Punkte vergeben, so dass am Ende maximal 100 Punkte möglich waren.

Methode der Untersuchung: Online-Service

Betrachtet wurde zum einen die Teilkategorien „Online-Service“, bei der eine Internetanalyse und eine Nutzerbetrachtung die Grundlage der Bewertung waren. Gewertet wurden bei der Internetanalyse unter anderem der Tarifrechner, die Online-Schadenmeldung und die Seite mit den häufigen Fragen (FAQ).

Die Nutzerbetrachtung schaut auf die Bedienungs-Freundlichkeit und den Inhalt und bewertet unter anderem die Navigation, die Übersicht der Seite und Umfang und Verständlichkeit der Texte. Die Testung der Internetseiten erfolgte vom 4. bis 13. Juli dieses Jahres. Die Sichtbarkeit im Internet wird mittlerweile besonders betrachtet (27.8.2021).

Methode der Untersuchung: Produktanalyse Daneben stützt sich das Gesamtergebnis auf die zweite Teilkategorie „Produktanalyse“. Diese wird sowohl beim Basis-Tarif als auch beim Komfort-Tarif angewandt. Versicherungsprämie und Ausstattung sind hier die untersuchten Faktoren. Die Produkte wurden mittels einer Unternehmensanfrage oder Online-Tarifrechnern untersucht. Stichtag war der 4. Juli.

Untersucht wurden zwölf Szenarien – drei Nutzerprofile in Kombination mit vier Automobilklassen. Die Modell-Nutzerprofile reichten von einem jungen Großstadtsingle (Schadenfreiheitsklasse SF5, 8.000 km jährliche Fahrleistung) über ein Kleinstadtpaar (SF15, 19.000 km) bis zur ländlich lebenden Familie (SF9, 40.000 km).

Die Automobilbeispiele entfielen auf Kleinwagen, Kompaktklasse, Mittelklasse, Obere Mittelklasse.

Bewerten wurden unter anderem die Faktoren der freien Werkstattwahl, Erstattung von unmittelbaren Schäden durch Marderbiss, Kaufwertentschädigung für Gebrauchtfahrzeuge bei Totalschaden und die Höhe der Pauschaldeckung. Der gewünschte Versicherungsschutz umfasste Vollkasko und sollte eine Selbstbeteiligung von 300 Euro für die Voll- und 150 Euro für die enthaltene Teilkasko beinhalten.

HDI vor Huk-Coburg und Axa bei den Filialversicherern

Testsieger bei den Filialversicherern ist mit 79,6 Punkten und dem Urteil „gut“ die HDI Versicherung AG. Den zweiten Platz erreichten die Huk-Coburg Versicherungen mit 78,5 Punkten. Danach folgt die Axa Versicherung AG mit 77,4 Punkten.

Danach finden sich:

Die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., Debeka Versicherungen, Generali Deutschland AG, Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Mecklenburgische Versicherung a.G., R+V Allgemeine Versicherung AG, Württembergische Versicherung AG beantworteten die Umfrage nicht und finden deshalb in der Bewertung nicht statt.

Cosmos vor Huk24 und Friday bei den Direktversicherern

Platz eins bei den Direktversicherern belegt die Cosmos Versicherung AG mit 85 von 100 möglichen Punkten. Mit 82,3 Punkten rangiert die Huk24 AG knapp dahinter. Beide Versicherer erreichen damit die Bewertung „sehr gut“. Auf Platz drei landet die Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A.

Die übrigens Plätze belegten in absteigender Reihenfolge:

Allianz Direct Versicherungs-AG und Bavariadirekt Versicherung AG beantworteten die Umfrage nicht und finden deshalb in der Bewertung nicht statt.

Teuer bedeutet nicht immer gleich gut

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt laut Disq, dass die besten Basis-Tarife durchaus einige Komfort-Tarife schlagen können. Wiederum sind manche Komfort-Tarife vergleichsweise günstig. Das Zusammenfügen der beiden Teilkategorien wies im Gesamtergebnis zwei Versicherer als „sehr gut“ bewertet aus.

Worauf Verbraucher achten, hatten unlängst der ADAC und der „Auto-Report“ der Allianz Direct untersucht (5.10.2022).

Welche Anbieter aus Sicht der unabhängigen Vermittler die besten sind, hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. per Umfrage bei Ihren Partnern herausgefunden (6.10.2022). Die Ergebnisse unterscheiden sich erheblich von denen des Disq.