Diesen Autoversicherern fuhren die meisten Kunden davon

1.3.2023 – Bei zehn der 50 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2016 und 2021 der Bestand an versicherten Risiken in der Kraftfahrtversicherung. Die Allianz Direct büßte laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ nach absoluten Zahlen wie auch prozentual am stärksten ein.

WERBUNG

Die Zahl der versicherten Risiken in der Kraftfahrtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus von 2010 auf 2021 mehr als ein Fünftel. 2021 summierte sich der Bestand auf 127,1 Millionen Verträge.

Während es zu Beginn des Betrachtungszeitraums mit jährlich etwa einem Prozent eher verhalten bergauf ging, lag die Zuwachsrate ab 2016 kontinuierlich bei um die zwei Prozent. Von 2016 auf 2021 baute die Branche das Beitragsvolumen um mehr als ein Neuntel aus.

Allianz Direct mit den größten Bestandsverlusten

Laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ hatten allerdings zehn der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter zum Teil empfindliche Einbußen hinzunehmen. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in diesem Zweig mit rund 87 Prozent Marktanteil.

Am größten fielen die Verminderungen nach absoluten Zahlen mit jeweils über 600.000 Stück bei der Allianz Direct Versicherungs-AG, der Axa Versicherung AG und der HDI Versicherung AG aus. Sechsstellige Bestandsrückgänge waren ansonsten nur noch bei der DA Deutschen Allgemeinen Versicherung AG (DA Direkt) und der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH) zu beobachten.

Zu den Akteuren mit Verlusten gehören ferner die Garanta Versicherungs-AG, die Europa Versicherung AG, die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, die Oldenburgische Landesbrandkasse und die Fahrlehrerversicherung VaG.

Die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG hatte 2021 rund 117.000 Kontrakte weniger im Bestand als noch 2016.

Veränderungsraten von bis zu über 52 Prozent

Betrachtet man die Verminderungsraten von 2016 auf 2021, so fiel das Minus bei der Allianz Direct ebenfalls am größten aus. Das Unternehmen büßte im Betrachtungszeitraum mehr als die Hälfte des Bestands ein.

Beim HDI betrug die Abnahme ein knappes Viertel, bei der DA Direkt ein Siebtel und bei der Axa ein Achtel. Hohe einstellige Reduzierungsraten hatten die Garanta und die Barmenia zu verzeichnen. Die Oldenburgische Landesbrand und die VGH verloren jeweils um die sechs Prozent.

Sonderfaktoren bei der Allianz Direct

Bei der Allianz Direct (früher Allsecur) kehrte sich der zuvor jahrelange Wachstumstrend im Jahr 2018 um. Dem damaligen Minus von knapp 1,5 Prozent folgten zwei deutliche Bestandsreduzierungen, die auf Sonderfaktoren zurückzuführen waren. Zum einen hat das Unternehmen 2019 den Vertrieb über Vergleichsportale eingestellt, was den Bestand um fast 300.000 Policen schrumpfen ließ.

2020 ging es sogar um mehr als 300.000 Kontrakte hinab. Die Gesellschaft hatte laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 972 KB) „ein Jahr der Transformation in einem stark durch die Covid-19-Pandemie geprägten Marktumfeld“ zu verzeichnen (31.3.2022).

Im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums gelang es dem Anbieter, das Minus auf unter 100.000 Stück zu verkleinern. „Während sich der Verzicht auf den Vertrieb über Vergleichsportale weiterhin negativ auf den Bestand auswirkte, konnte die spanische Niederlassung einen positiven Beitrag zur Bestandsentwicklung leisten“, heißt es zum Hintergrund im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 689 KB).

In dieser Hinsicht hat das Unternehmen inzwischen einen Strategieschwenk vollzogen (25.7.2022).

Hintergründe zu den hohen Verlusten bei HDI…

Beim HDI war der Bestand kontinuierlich rückläufig. In den ersten Jahren des Betrachtungszeitraums ging die Verminderung unter anderem auf fortgeführte Sanierungsmaßnahmen und die nach eigenen Angaben „geplante“ Abgabe des Großflottengeschäfts an die HDI Global SE (VersicherungsJournal 11.2.2019) zurück.

Zum Hintergrund für das fast zehnprozentige Minus im Jahr 2019 hatten die Hannoveraner „im Wesentlichen ein geringeres Neugeschäft aufgrund einer profitabilitäts-orientierten Zeichnungspolitik“ genannt (1.3.2021).

Der etwa achtprozentige Rückgang im Jahr 2020 war nach eigenen Angaben auf pandemiebedingte Effekte, ein auslaufendes Kooperationsmodell sowie Verluste aus dem Jahreswechselgeschäft zurückzuführen. Zuletzt konnte der Bestandsabrieb auf unter zwei Prozent gedrückt werden.

…Axa und DA Direkt

Die Axa schaffte 2021 nach vier Verlustjahren den Turnaround und konnte wieder leicht um 40.000 Kontrakte beziehungsweise fast ein Prozent zulegen. Im Jahr zuvor war die Schrumpfung mit 6,5 Prozent besonders deutlich ausgefallen.

Dadurch waren die Kölner in der Rangliste der größten Anbieter von der sechsten auf die neunte Position zurückgefallen (15.2.2022). 2021 konnte diese Platzierung gehalten werden (26.1.2023).

Die DA Direkt konnte die positive Entwicklung aus 2020 zuletzt nicht bestätigen. 2021 hatte die Gesellschaft vielmehr das vierte Minus im Beobachtungszeitraum hinzunehmen. Im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) erläutert das Unternehmen: „Der Kfz-Versicherungsmarkt zeichnet sich durch einen starken Preiswettbewerb aus, der seinen Ausdruck in einer zyklischen und intensiven Preisdynamik findet.

Während das Kfz-Geschäft im Jahr 2021 weiterhin stark belastet war, konnte der Zahnzusatz-Versicherungsbestand deutlich ausgebaut werden. Insgesamt konnte der Rückgang bei den Kfz-Verträgen und den sonstigen Sparten aber nicht durch den Zuwachs bei der Zahnzusatzversicherung ausgeglichen werden.“

Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig.

Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.