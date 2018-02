Diese Versicherer zeigen sich finanzstark

7.2.2018 – Der Alten Leipziger bescheinigt S&P weiterhin eine starke Finanzkraft. Der Ausblick wurde von „negativ“ auf „stabil“ gesetzt. Die R+V-Gruppe erhält im aktuellen Folgerating von Fitch unverändert die Note „AA“ mit stabilem Ausblick. Erwartet wird, dass sie die starke operative Performance des Jahres 2016 beibehalten kann. Unverändert mit „A“ schätzt Fitch die Stuttgarter Leben ein. Beim Bonitäts-Erstrating vergab Assekurata an die Familienfürsorge Leben Ende Januar die Note „A+“. Dieselbe Bewertung erreichte erneut der Verband öffentlicher Versicherer.

Alle aktuellen Ratings basieren noch auf den Geschäftszahlen des Jahres 2016. Da für 2017 aber keine signifikanten Veränderungen erwartet werden, sind sich die Agenturen beim Ausblick einig: stabil. Für die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (AL) bedeutet dies eine Verbesserung, da Standard & Poor´s (S&P) in der Vorjahresbeurteilung mit „negativ“ die Entwicklung kritischer gesehen hatte (VersicherungsJournal 12.8.2016).

Alte Leipziger wird starke Kapitalausstattung und sehr gute Wettbewerbsposition attestiert

S&P bestätigt für die AL die starke Finanzkraft (A). Der Ausblick wurde von negativ auf stabil heraufgesetzt. Bereits im Juni wurde die Finanzstärke durch die Agentur Fitch Rating mit „A+“ (Ausblick stabil) bestätigt. Dabei erhielt das Kapitalmodell mit „extremely strong“ die Bestnote (VersicherungsJournal 13.6.2017).

S&P hob insbesondere die starke Kapitalisierung und sehr gute Wettbewerbsposition des Unternehmens hervor. Beides basiere auf der Stärkung des Eigenkapitals und der Rückstellung für Beitragsrückerstattung in den letzten Jahren sowie dem sehr guten Ruf im deutschen Maklermarkt.

Begründet wird das Urteil weiterhin mit der positiven Geschäftsentwicklung und dem umfassenden Produktportfolio mit den Schwerpunkten Betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeits-Versicherung. Insgesamt schätzt die Agentur die Ertragsaussichten des deutschen Lebensversicherungs-Marktes trotz leicht steigender Kapitalmarktzinsen weiterhin als rückläufig ein.

R+V erhält unverändert „AA“ von Fitch

Drei Stufen besser als die AL stufte Fitch vier Gesellschaften der R+V-Gruppe ein: R+V Allgemeine Versicherung AG und die drei Lebentöchter Condor Lebensversicherungs-AG, R+V Lebensversicherung a.G. und R+V Lebensversicherung AG. Diese Kerngesellschaften behalten die Note „AA“ mit stabilem Ausblick.

Als maßgeblich sieht die Agentur die Zugehörigkeit zur DZ Bank AG und damit dem genossenschaftlichen Finanzverbund. Darüber hinaus wird die Bewertung von einer sehr starken Kapitalausstattung mitgetragen, dem sehr starken Unternehmensprofil und der starken operativen Performance, heißt es. Als negativ angesehen werden die nationale Ausrichtung und eine Durationslücke im Lebengeschäft.

Die Kennzahlen zur Kapitalausstattung fallen weitestgehend „sehr stark“ aus. Fitch erwartet eine starke operative Performance auch für 2017. Unter Marktschnitt (2016: 95,5 Prozent) dürfte weiterhin die Netto-Schaden-/Kostenquote in Schaden/Unfall liegen (2016: 101,0 Prozent). Die Leben-Profitabilität gerät wie bei Wettbewerbern durch die Zinszusatzreserve (ZZR) unter Druck.

Stuttgarter Leben wird von Fitch eine gute Kapitalausstattung bescheinigt

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Konzernobergesellschaft und größte operative Einheit der Gruppe, erhält von Fitch unverändert die Note „A“ mit stabilem Ausblick. Dies spiegele die starke Kapitalausstattung und die guten Kapitalanlageergebnisse wider. Auch 2016 liege die Nettoverzinsung mit 4,7 Prozent auf hohem Niveau. Die ZZR sei primär durch realisierte Kursgewinne finanziert worden.

Positiv hervorgehoben wird die starke Position im deutschen Maklergeschäft, wobei die nationale Ausrichtung von internationalen Ratingagenturen in der Regel negativ beurteilt wird. Aus der Sicht der Agentur ist die Stuttgarter zudem durch ihre vergleichsweise höhere Aktienquote (2016: 6,6 Prozent) allerdings anfälliger für Kursschwankungen.

Familienfürsorge Leben und Verband öffentlicher Versicherer mit starker Bonität

Die Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen vergab erstmals einen Ratingauftrag an die deutsche Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Mit „A+“ und stabilem Ausblick wurde sie in die fünftbeste der insgesamt 22 Bonitätsklassen eingeordnet. Wesentlich dafür ist die Einbindung des mit 180 Millionen Euro eher kleinen Versicherers in die VRK-Holding.

Dieselbe Bewertung erhielt der Verband öffentlicher Versicherer im aktuellen Assekurata-Folgerating. Die gemeinnützige Körperschaft betreibt aktive und passive Rückversicherung mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von 430 Millionen Euro in 2016 und ist zugleich Berufsverband im öffentlichen Versicherungssektor. Sie verfügt nach Meinung der Agentur über hohe Sicherheitsmittel.

Bereits im November 2017 hatte Assekurata das Vorjahresurteil „A“ mit stabilem Ausblick für Credit Life AG, Rheinland Versicherungs AG und Rhion Versicherung AG bestätigt (VersicherungsJournal 30.11.2017). Alle drei Gesellschaften sind 100-prozentige Konzerntöchter der börsengelisteten Rheinland Holding AG.