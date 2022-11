Diese PKV-Anbieter haben die meisten Basistarif-Versicherten

30.11.2022 – Die DKV hatte zum Jahresende 2021 mit etwa 4.800 die größte Anzahl an Versicherten im Basistarif. Dies geht aus einer Analyse der Zeitschrift für Versicherungswesen hervor. Den größten Zuwachs nach absoluten Zahlen gab es bei der Axa. Auf den höchsten Anteil an Basistarif-Versicherten in Relation zur Vollversichertenzahl kommt die DEVK. Die niedrigsten Werte errechnen sich für die Debeka und die FAMK.

Die Zahl der Versicherten im Basistarif (§ 152 VAG; 11.6.2009) ist im vergangenen Jahr nach Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) zwar auf einen neuen Höchststand von 34.300 gestiegen.

Die Zunahme um rund zwei Prozent beziehungsweise etwa 700 Personen fiel allerdings nur halb so groß aus wie im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2013 betrug der Zuwachs circa 7.600 Menschen beziehungsweise 28,5 Prozent (VersicherungsJournal 3.3.2022).

Der befürchtete Run auf den Basistarif ist ausgeblieben

Trotz dieser Entwicklung bleibt festzuhalten, dass der im Rahmen der Verfassungsklage gegen die Gesundheitsreform von 2007 von den privaten Krankenversicherern befürchtete Run auf den Basistarif (11.6.2009) ausgeblieben ist.

Denn der Anteil der Basistarif-Versicherten an den Ende 2021 insgesamt rund 8,718 Millionen Vollversicherten (3.11.2022) betrug lediglich 0,39 Prozent. Dies liegt nur leicht über dem Niveau des Jahres 2012 (15.7.2013).

Große Spreizung

Bei den einzelnen privaten Krankenversicherer geht der Anteil weit auseinander. Dies lässt sich aus den Daten der Analyse „Die PKV im Jahre 2021“ in der Ausgabe 19/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) errechnen.

Auf den mit Abstand höchsten Wert (Basistarif-Versicherte in Relation zu den Vollversicherten) kommt die DEVK Krankenversicherungs-AG mit 3,9 Prozent (56 zu 1.426). Drei Jahre zuvor lag der Anteil allerdings noch bei über 4,3 Prozent (18.1.2019).

Dahinter folgt mit 2,3 Prozent die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (14 zu 2.428). Bei jeweils knapp über einem Prozent liegen die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (779 zu 68.417) und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (3.126 zu 298.210).

Die niedrigsten Anteile der Basistarif-Versicherten an den Krankenvollversicherten errechnen sich mit unter 0,12 Prozent für den Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (2.951 zu 2.489.816) und die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK; 21 zu 26.130).

Die PKV-Anbieter mit den meisten Basistarif-Versicherten

Die meisten Basistarif-Versicherten hatte Ende 2021 mit über 4.800 die DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Der Anteil an den Vollversicherten ist mit 0,68 Prozent überdurchschnittlich ausgeprägt.

Dahinter folgt die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. mit knapp 3.600 Basistarif-Versicherten (Quote: überdurchschnittliche 0,58 Prozent) vor der Axa Krankenversicherung AG (0,39 Prozent), der Generali, der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG (0,52 Prozent) und der Debeka.

Die vier letztgenannten Akteure kommen jeweils auf knapp über beziehungsweise unter 3.000 Basistarif-Versicherte. Auf diese sechs Marktteilnehmer entfallen damit über 60 Prozent der Basistarif-Versicherten.

Die Anbieter mit den größten Zuwächsen

Die größten Zuwächse nach absoluten Zahlen hatten die Axa mit 134 sowie die Debeka und die DKV mit jeweils um die 100 Personen zu verzeichnen. Um 77 bis 65 Menschen wuchs die Zahl bei der Barmenia Krankenversicherung AG, der Allianz und der Hansemerkur Krankenversicherung AG.

Andererseits verminderte sich der Bestand an Basistarif-Versicherten am stärksten bei der Huk-Coburg-Krankenversicherung AG (minus 23 Personen) sowie bei der Inter Krankenversicherung AG (minus 19 Menschen).