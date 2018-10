Diese Lebensversicherer haben die höchsten Stornoquoten

Bei der Stornoquote werden Rückkäufe und vorzeitige Abgänge in Beziehung zum mittleren Jahresbestand gesetzt. Diese Quote ist für Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages ein wichtiger Indikator für die Qualität eines Lebensversicherers, der „misst, wie viele Verträge, in Prozent des Bestandes, vorzeitig gekündigt werden“. Durch diese Quote würden junge, schnell wachsende Unternehmen möglicherweise benachteiligt. Denn der Nenner sei klein und in den ersten Jahren passierten viele Storni. Häufig sei diese Kennzahl – neben schlechter Beratung – auch ein Indiz für eine Strategie, die stark auf Finanzierungen oder Geldanlagen setzt. Änderten sich dann steuerliche Rahmenbedingungen oder falle der Investitionszweck weg, würde schnell storniert. Der vorzeitige Abgang von Verträgen hänge auch von externen Faktoren ab, die sich dem Einflussbereich des Versicherers entzögen – so beispielsweise von der wirtschaftlichen und persönlichen Situation des Versicherungsnehmers. In der Regel nehme die Stornohäufigkeit mit zunehmender Bestandszugehörigkeit ab. Direkt auf die Unternehmensqualität schließen lässt die Stornoquote allerdings nicht. Dies hat der Diplom-Mathematiker und Aktuar (DAV) Peter Schramm vor einiger Zeit in einem Leserbrief im VersicherungsJournal dargelegt.