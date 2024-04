Diese Finanzvertrieb und Fondspolicenanbieter empfehlen Anleger

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

21.3.2024 –

Welche Lebensversicherer in Sachen Rendite, Fondsqualität, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit am besten agieren, haben das Analysehaus F-fex und Asscompact untersucht. Dabei schaffte es nur ein Akteur in zwei Segmenten in die Top Drei. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...