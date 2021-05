Diese Bundesländer sind am stärksten von Unwettern betroffen

27.5.2021 – Im vergangenen Jahr waren im Saarland am häufigsten Sturm- und Hagelschäden zu verzeichnen (55 pro 1.000 Verträge), in Berlin die wenigsten (3,4 pro 1.000 Kontrakte). In letztgenanntem Bundesland und in Sachsen ging es um die Hälfte nach unten. In Baden-Württemberg nahm die Schadenhäufigkeit um 73 Prozent zu. Dies zeigt die Unwetterbilanz 2020 der Versicherungswirtschaft. Im Saarland verursachten Unwetterereignisse auch die höchsten Aufwendungen pro Privathaushalt (87 Euro), in Berlin die niedrigsten (fünf Euro).

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Versicherer 1,6 Milliarden Euro für versicherte Naturgefahrenschäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben ausgegeben. Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Mittwoch im Rahmen der Veröffentlichung der Naturgefahrenbilanz 2020 bekannt.

Dies entspricht einem Rückgang um fast ein Viertel im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 5.5.2020). Seinerzeit war eine Verminderung um ein Fünftel zu beobachten gewesen (30.4.2019).

GDV: „Deutlich unterdurchschnittliches Schadenjahr“

Zusammen mit den in der Bilanz erstmals ausgewiesenen Schäden an Kraftfahrzeugen in Höhe von rund 350 Millionen Euro schlugen die Naturereignisse für die Assekuranz mit 1,95 Milliarden Euro zu Buche. Damit korrigierte der Verband die Größenordnung der vorläufigen Schadenbilanz von rund 2,5 Milliarden Euro (7.1.2021) deutlich nach unten.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen kommentierte die Entwicklung so: „2020 war erfreulicherweise ein deutlich unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr. Das lag vor allem daran, dass schwere Hagelereignisse und im Herbst schwere Stürme ausgeblieben sind“.

Vom Volumen her am stärksten betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Bayern mit jeweils über 400 Millionen Euro. In Baden-Württemberg waren es fast 300 Millionen Euro. Die niedrigsten Werte waren in Bremen (sechs Millionen Euro) und in Berlin (elf Millionen Euro) zu verzeichnen.

Aufwendungen pro Haushalt: Saarland in Führung

Setzt man die Kosten ins Verhältnis zur Anzahl der Privathaushalte, so zahlten die Versicherer bundesweit statistisch gesehen pro Haushalt etwas weniger als 50 Euro für Naturgefahrenschäden.

Der höchste Wert errechnet sich mit fast 90 Euro für Saarland, das ist fast doppelt so viel wie im Bundesschnitt. Dahinter folgen Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit über 50 Euro Kosten pro Privathaushalt.

Am niedrigsten fällt der Durchschnittswert mit knapp über fünf Euro in Berlin aus. In Bremen sind es im Schnitt rund 16 Euro, in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Sachsen jeweils um die 25 Euro pro Haushalt.

Erweiterte Elementargefahren: Bayern am stärksten betroffen

Die Verbandsstatistik schlüsselt die Schadensummen in der Sachversicherung auch nach den Segmenten „Sturm/Hagel“ sowie erweiterte Elementargefahren auf.

Zu letzterer Kategorie gehören unter anderem Starkregen, Überschwemmung und Hochwasser, aber auch Erdbeben sowie Schneedruck. Hier beliefen sich die versicherten Schäden im vergangenen Jahr bundesweit auf unverändert rund 300 Millionen Euro.

Den größten Aufwand hatte mit 85 Millionen Euro die Bayern zu tragen. Das entspricht einem Anteil von deutlich über einem Viertel. Ein knappes Fünftel entfiel auf Nordrhein-Westfalen (NRW), jeweils rund ein Siebtel auf Niedersachsen und Sachsen.

Sturm und Hagel: In NRW die höchsten Aufwendungen

Bei den Sturm- und Hagelschäden liegt Nordrhein-Westfalen mit über 300 Millionen Euro vorne (knapp ein Viertel Anteil). Dahinter folgen mit jeweils um die 200 Millionen Euro Bayern (rund ein Sechstel Anteil) und Baden-Württemberg etwa ein Siebtel Anteil).

Teuerstes Einzelereignis war das Sturmtief „Sabine“ zwischen dem 9. und 11. Februar, das die Branche circa 675 Millionen Euro kostete (12.2.2020, 19.2.2020).

Im Saarland am meisten Schadenmeldungen pro 1.000 Verträge

Bezüglich der Schadenhäufigkeit pro 1.000 Verträge liegt das Saarland mit 55 (Vorjahr 51) an erster Stelle. Im Vorjahr lag Sachsen mit 43 vorne.

Von vier auf zwei nach oben ging es für NRW mit zuletzt etwa 32 Meldungen. Dahinter folgen Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit jeweils knapp 30 Vorfällen pro 1.000 Kontrakte. In Berlin waren es andererseits nur etwas mehr als drei Schäden pro 1.000 Verträge.

Im Vergleich zum Jahr zuvor veränderten sich die Quoten zum Teil immens. So stieg die Schadenhäufigkeit in Baden-Württemberg um fast drei Viertel und in Niedersachsen immerhin noch um über ein Drittel. In Sachsen und Berlin sank sie hingegen um jeweils über die Hälfte.