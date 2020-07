Diese BU-Versicherer sind besonders beitragsstabil

2.7.2020 – Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat eine Umfrage zur Stabilität des Zahlbeitrags in der Berufsunfähigkeits-Versicherung durchgeführt. 17 Anbietern wird eine „maximale Beitragsstabilität“ bescheinigt (seit mehr als 20 Jahren keine Erhöhung). „Langjährig beitragsstabil“ (mindestens zehn Jahre keine Anhebung) sind sieben weitere Anbieter.

Etwa eineinhalb Jahren nach der Premiere der Untersuchung (VersicherungsJournal 29.1.2019) hat die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH erneut die Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung unter die Lupe genommen. Die Analyse basiert einem Fragebogen (PDF, 912 KB).

Grundlagen der Untersuchung

Den Angaben zufolge ging es dabei „ausschließlich um die Frage […], ob ein Versicherungs-Unternehmen in der Vergangenheit bereits Anpassungen im BU-Bestand vorgenommen hat, die zu einer Erhöhung der Zahlprämie des Kunden geführt haben“.

Zudem beschränke sich die Untersuchung ausschließlich auf die private Vorsorge (dritte Schicht) in der selbstständigen BU-Versicherung (SBU). „Dadurch werden Besonderheiten in (Teil-) Kollektiven der betrieblichen Altersvorsorge ebenso ausgeblendet wie Anpassungen bei Zusatzversicherungen“, wird herausgestellt.

Unternehmen ohne SBU-Angebot können alternativ „Angaben zur Risikoversicherung mit BUZ machen. Diese Angaben werden dann bei der Ergebnisdarstellung entsprechend gekennzeichnet“, heißt es weiter.

Anknüpfungspunkte der Untersuchung waren den Angaben zufolge „der Bonussatz und der Sofortverrechnungssatz, die vom Versicherer im angegebenen Zeitraum möglichst nicht geändert worden sein sollten“.

17 Anbieter mit „maximaler Beitragsstabilität“

Stand 30. Juni 2020 hat Infinma folgenden Gesellschaften „maximale Beitragsstabilität“ – das heißt mindestens 20 Jahre keine Anpassung – attestiert:

Den Angaben zufolge haben die sieben Anbieter Bayern-Versicherung, Dialog, die Bayerische, Nürnberger, Stuttgarter, Süddeutsche und Zurich Deutscher Herold noch nie seit Einführung des Tarifs eine Anpassung vorgenommen.

Huk24, Huk-Coburg, SV, VRK und Volkswohl Bund sind mit der Fußnote „Keine Anpassung der Überschussbeteiligung“ gekennzeichnet.

Sieben Gesellschaften mit „langjähriger Beitragsstabilität“

Darüber hinaus haben die Analysten Siegel für „langjährige Beitragsstabilität“ an sieben weitere Unternehmen vergeben. Diese haben über einen Zeitraum von mehr als zehn, aber weniger als 20 Jahren den BU-Zahlbeitrag nicht erhöht.

Seit mindestens zehn Jahren den Zahlbeitrag nicht angehoben haben die Hansemerkur Lebensversicherung AG, die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Seit mindestens 15 Jahren trifft dies zu auf die Inter Lebensversicherung AG und die Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig, seit mindestens 20 Jahren auf die Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG. Mit der Fußnote „Noch nie seit Einführung des Tarifs“ versehen ist die Barmenia Lebensversicherung a.G.

In den vorstehenden Auflistungen fehlende Gesellschaften haben entweder nicht auf die Anfrage geantwortet, bieten SBU-Policen noch nicht lange genug oder keine SBU oder Risikolebens-Versicherung mit BUZ an, heißt es auf der Internetseite des Instituts. Die Ergebnisliste werde sukzessive nach Eingang weiterer Antworten der Versicherer erweitert.

Viele Anbieter gaben Zusatzinformationen heraus

Im Rahmen der Umfrage hat Infinma auch weitere Informationen zu den BU-Beständen der Versicherer angefragt. „Erfreulicherweise machen immer mehr Anbieter diese freiwilligen Zusatzangaben, beispielsweise zur Größe des Bestandes, Leistungs- und Annahmequoten oder Möglichkeiten der technischen Unterstützung bei Antragsaufnahme, Risiko- und Leistungsprüfung“, wird herausgestellt.

Eine Liste der besonders auskunftsfreudigen Unternehmen (Stand ebenfalls 30. Juni 2020) findet sich auf dieser Internetseite des Instituts. „Da die Antworten der Versicherer jedoch zum Teil nur für den internen Gebrauch bei Infinma freigegeben wurden, verzichten wir auf eine systematische Veröffentlichung von Ergebnissen zum Transparenzteil“, so das Analysehaus.

„Versicherer durchweg viel besser als ihr Ruf“

„Unsere Umfrage hat erneut gezeigt, dass die Versicherer durchweg viel besser sind als ihr Ruf“, zieht Infinma-Geschäftsführer Dr. Jürgen Schulz als Fazit. „Die in den Medien thematisierten massenhaften Prämienanpassungen in der BU lassen sich in der Praxis nicht bestätigen.“

Sein Geschäftsführer-Kollege Marc Glissmann erläutert, dass in der Branche durchweg ein großer Bedarf an einfachen und vor allem nachvollziehbaren Informationen bestehe. „Gerade auch im Hinblick auf die Beitragsstabilität haben komplexe Modelle noch nicht nachgewiesen, dass sie wirklich zu signifikant besseren Ergebnissen führen, als eine einfache Vergangenheits-Betrachtung“, so Glissmann.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Institut hinsichtlich der Einschätzung der zukünftigen Beitragsstabilität noch anders geäußert. Damals wollte Infinma in Gesprächen mit den Anbietern geeignete Indikatoren ausloten.

Weitere Untersuchungen zur Beitragsstabilität

Auch weitere Analysehäuser haben sich mit der Beitragsstabilität in der BU-Versicherung beschäftigt. So hat etwa die Franke und Bornberg Research GmbH im Map-Report Nummer 913 die stabilsten BU-Versicherer ermittelt (31.1.2020). In diesem wurden auch riesige Unterschiede beim Beitragsvorwegabzug in der BU-Versicherung dokumentiert (16.3.2020).

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat ebenfalls die Beitragsstabilität der Anbieter von biometrischen Lebensversicherungs-Produkten unter die Lupe genommen. Zur Bewertung hat das Analysehaus auf sechs Komponenten zurückgegriffen (14.12.2018).