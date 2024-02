Dies sind laut Finanztest die besten Policen für Photovoltaikanlagen

15.2.2024 – Von 80 geprüften Angeboten zur Absicherung von Solaranlagen erfüllen aktuell 33 Offerten die Mindestanforderungen der Stiftung Warentest. Darunter befinden sich eine Wohngebäudeversicherung, 21 Bausteine zu Wohngebäude-Versicherungen sowie elf Photovoltaik-Versicherungen.

Die Stiftung Warentest hat Absicherungs-Möglichkeiten für Photovoltaikanlagen, die auf Dächern montiert werden, unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind im Heft 3/2024 der Zeitschrift Finanztest veröffentlicht.

Auf den Prüfstand kamen

Wohngebäude-Versicherungen, in denen der Schutz inkludiert ist,

Bausteine zu Wohngebäude-Versicherungen und

Photovoltaik-Versicherungen.

Angebot an Photovoltaik-Versicherungen hat sich vergrößert

Insgesamt 80 Tarife von 50 Versicherungs-Unternehmen und Assekuradeuren wurden durchleuchtet. Seit dem letzten Test im Jahre 2017 habe sich das Angebot fast verdoppelt, schreiben die Warenprüfer.

Die Tester definierten Anforderungen, die mindestens zu erfüllen waren. Dieser Mindestschutz umfasst Schäden durch:

Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Leitungswasser, Sturm, Hagel,

Überschwemmung, Rückstau, Schneedruck, Lawinen,

Wasser, Feuchtigkeit, Frost und Eisgang bis 25.000 Euro,

grobe Fahrlässigkeit bis 3.000 Euro,

Bedienungsfehler, unsachgemäße Handhabung sowie Ungeschicklichkeit bis 25.000 Euro,

Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler bis 25.000 Euro,

Diebstahl und Einbruchdiebstahl bis zu 1.000 Euro beziehungsweise 10.000 Euro,

Tierbisse bis 3.000 Euro,

Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und

Ertragsausfälle.

Ein Musterfall an zwei Modellstandorten

Die Tarife wurden anhand eines Musterfalls verglichen. Demnach lässt ein privater Betreiber ein Solarpanel mit einer Spitzenleistung von sieben Kilowatt-Peak (kWp) von einer Fachfirma installieren. Zur Anlage gehört ein Batteriespeicher. Die Anschaffungskosten liegen bei 20.000 Euro.

Zudem wurden zwei Modellstandorte ausgewählt. So befindet sich die Immobilie zum einen in Dresden-Langebrück in der Zürs-Zone eins, zum anderen in Düsseldorf in der Zürs-Zone zwei.

Die Tester ermittelten jeweils den Jahresbeitrag beziehungsweise den Mehrbetrag, den Selbstbehalt, die maximale Entschädigungsdauer bei Ertragsausfall, die erweiterte Entschädigungsdauer und die maximale Entschädigungshöhe. Zudem erfassten sie, ob Schäden am Stromspeicher mitversichert sind und Kosten für den Einkauf von Fremdstrom bei Nutzungsausfall übernommen werden.

21 Zusatzbausteine zur Wohngebäude-Versicherung bieten Mindestschutz

Das Ergebnis: Aktuell erfüllen 33 Policen die Mindestanforderungen der Tester. Unter den drei Wohngebäude-Versicherungen, in denen der Schutz inkludiert ist, schafft dies nur der Tarif „Komfort“ der Allianz Versicherungs-AG. Die maximale Entschädigungsdauer beträgt zwölf Monate. Stromspeicher und Fremdstrombezug sind abgesichert.

Von 56 Zusatzbausteinen bieten 21 Offerten einen Mindestschutz. Diese kosten zwischen 35 Euro und 120 Euro pro Jahr. Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und Huk24 AG sind am günstigsten, Ostangler Brandgilde VVaG und Schwarzwälder Versicherung VVaG am teuersten.

Zusatzbausteine mit Finanztest-Mindestschutz werden ebenfalls aufgelegt von:

Elf separate Photovoltaik-Versicherungen erfüllen die Anforderungen

Finanztest 3/2024

(Bild: Stiftung Warentest)

Im Schadenfall sind bei keinem Akteur mehr als 250 Euro zu zahlen, viele Anbieter verzichten gänzlich auf einen Eigenanteil. Dies ist auch bei den eigenständigen Photovoltaik-Versicherungen der Fall.

Hier halten von 21 Policen elf Tarife die Mindestanforderungen ein. Für diese Angebote sind jährlich zwischen 65 Euro bei der Dema und 107 Euro bei der Inter Allgemeinen Versicherung AG aufzuwenden.

Bezugsquelle

Der Bericht „Schutz für die Solaranlage“ lässt sich auf der Internetseite der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freischalten.

Das gesamte Finanztest-Heft 3/2024 ist im Online-Shop für 6,99 Euro als Download zu erwerben. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 7,40 Euro angefordert werden.